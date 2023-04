Presso la Bibliomediateca Comunale si parla di filosofia nutrizionale; al Circolo Sannitico la mostra personale di Gabriella Tomarro

REGIONE – Giovedì 13 aprile 2023 ci attende una nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica quotidiana di Molisenews24.it. Nella prima parte parleremo degli appuntamenti principali del giorno, quindi un’anticipazione di quelli dei prossimi giorni.

MOSTRE

Dalle 18 di oggi fino al 18 aprile , al Cirocolo Sannitico di Campobasso, sarà visitabile la mostra personale di Gabriella Tomarro.

Fino al 16 aprile, presso il Castello Svevo di Termoli, sarà visitabile la mostra di Pittura intitolata: “La capacità di intendere il mondo attraverso l’Arte”, a cura di Ylenia Paladino e Fredy Luciani.

Fino al 14 maggio 2023 il MACTE – Museo di Arte Contemporanea di Termoli presenta Sub, una mostra a cura di Michele D’Aurizio. Dal 13 aprile, presso l’atrio del Dipartimento Giuridico dell’Università degli Studi del Molise, sarà visitabile la mostra storico-documentaria “I campi di concentramento fascisti in Abruzzo e Molise dal 1940 al 1943”.

GLI ALTRI APPUNTAMENTI DEL 13 APRILE

Nuovo appuntamento della rassegna “Vivere con Cura. Tema dell’incontro, promosso dal Comune di Campobasso in collaborazione con ISDE Medici per l’Ambiente e l’APS Liberi di Essere, sarà “Filosofia nutrizionale a 360°”, alle 18.15 presso la Bibliomediateca Comunale.

C’é tempo fino al 15 aprile per iscriversi al corso avanzato di fotografia, tenuto dal fotografo professionista Mauro Presutti attivato, in collaborazione con il Centro per la fotografia Campobasso “Vivian Maier” e l’Associazione culturale fotografica “Sei Torri Tommaso Brasiliano”.

I PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

15 aprile

Presso Sala Conedera a Guardialfiera, alle 20.30, gli attori dell’associazione culturale L’Arete’ di Isernia porteranno in scena ‘La Jurnata’ e ‘La Veglia’.

Il “Meno per Meno tour” di Niccolò Fabi partirà con la Data Zero all’Auditorium Unità d’Italia di Isernia alle 21. I biglietti per la Data Zero sono disponibili sui circuiti TicketOne.

Al Teatro Fulvio di Guglionesi fa tappa il progetto Decamerock.

16 aprile

Al Teatro del Loto di Ferrazzano fa tappa il progetto Decamerock.

17 aprile

Al Teatro del Loto di Ferrazzano fa tappa il progetto Decamerock

23 aprile

Nell’area della Curva Nord dell’ex Stadio Romagnoli, a Campobasso, torna Campobazar.

30 aprile

Dalle ore 10 alle 18, i volontari, coordinati dal presidente Luigi Lucchese, accoglieranno turisti, studenti, visitatori e appassionati al CEA, al Centro di educazione ambientale posto nel cuore del Bosco Fantine, a Campomarino.