Mostre, cultura e inclusione in primo piano: dal MACTE di Termoli al Palazzo GIL di Campobasso, fino alla conferenza sulla LIS

REGIONE – Una giornata ricca di appuntamenti culturali e iniziative dedicate alla formazione e all’inclusione. Molisenews24.it ricorda che tra mostre di grande respiro e incontri istituzionali, il territorio molisano offre un programma varioche unisce arte, memoria e attenzione sociale. Dal MACTE di Termoli al Palazzo GIL di Campobasso, passando per gli eventi dedicati alla LIS, il 12 gennaio si presenta come un’occasione per scoprire, approfondire e partecipare alla vita culturale della regione.

MOSTRE

Fino al 24 gennaio 2026, presso il MACTE di Termoli, é visitabile la mostra Scollamenti: La collezione in circolo. A cura di Caterina Riva

Fino al 15 marzo 2026, il Palazzo GIL di Campobasso ospita una grande mostra dedicata ai 150 anni dalla nascita dell’Impressionismo

GLI ALTRI EVENTI DEL 12 GENNAIO

A Termoli la conferenza stampa sul corso di sensibilizzazione alla LIS rivolto a operatori turistici, sanitari e forze dell’ordine

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

21 gennaio

Al Teatro Savoia di Campobasso Le Nuvole in concerto: tributo a Fabrizio De André

31 gennaio

Abba Dream tribute all’Auditorium d’Italia di isernia

1 febbraio

Stefano Fresi porta in scena “Dioggene” all’Auditorium di Isernia

8 giugno

Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli

9 agosto

Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli