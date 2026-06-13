Mostre, concerti di Eugenio Bennato e Fausto Leali, EVO Live Molise & Abruzzo, Festa del Pane a Gildone, feste di Sant’Antonio e Notte Bianca

REGIONE – Oggi, sabato 13 giugno, il Molise si anima con una nuova giornata ricca di eventi culturali, mostre d’arte, concerti, sagre e appuntamenti per famiglie, offrendo un calendario che valorizza il territorio tra tradizione, musica e creatività contemporanea. Molisenews24,it ricorda che dalle esposizioni nei castelli e nei musei alle grandi serate live nelle piazze, passando per le feste patronali, i forum dedicati ai prodotti tipici e le iniziative per i più piccoli, la regione propone un percorso completo tra arte, cultura, enogastronomia e intrattenimento.

GLI EVENTI DEL 13 GIUGNO