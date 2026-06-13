Mostre, concerti di Eugenio Bennato e Fausto Leali, EVO Live Molise & Abruzzo, Festa del Pane a Gildone, feste di Sant’Antonio e Notte Bianca
REGIONE – Oggi, sabato 13 giugno, il Molise si anima con una nuova giornata ricca di eventi culturali, mostre d’arte, concerti, sagre e appuntamenti per famiglie, offrendo un calendario che valorizza il territorio tra tradizione, musica e creatività contemporanea. Molisenews24,it ricorda che dalle esposizioni nei castelli e nei musei alle grandi serate live nelle piazze, passando per le feste patronali, i forum dedicati ai prodotti tipici e le iniziative per i più piccoli, la regione propone un percorso completo tra arte, cultura, enogastronomia e intrattenimento.
GLI EVENTI DEL 13 GIUGNO
Mostre d’arte in corso
Collettiva “Humus” – Castello Angioino, Civitacampomarano
Prosegue la collettiva “Humus”, con opere di Marisa Boscia, Sandro Di Camillo, Lello Muzio e Mauro Presutti, visitabile fino al 22 settembre nelle sale del Castello Angioino.
Personali di Ingrid Hora e Silvia Mariotti – MACTE, Termoli
Il MACTE ospita le personali di Ingrid Hora e Silvia Mariotti, due percorsi espositivi dedicati allacrisi climatica e ai nuovi ecosistemi sospesi tra natura e artificialità.
Gino Berardi – “Riflessi dell’anima” – Circolo Sannitico, Campobasso
Personale del maestro abruzzese Gino Berardi (nella foto), intitolata “Riflessi dell’anima”
Concerti e Grandi Eventi Musicali
Eugenio Bennato a Santa Croce di Magliano
L’artista porta sul palco lo spettacolo “Briganti del Presente”, un viaggio nella musica popolare italiana e nel progetto Taranta Power.
Orario: dalle 20:00.
Fausto Leali a Gildone
Live gratuito in Piazza Largo Vittorio con i grandi successi del cantante italiano.
Orario: 21:30 – Ingresso libero.
Festival e sagre
EVO LIVE Molise & Abruzzo – Montenero di Bisaccia
Al Centro Commerciale Costaverde prende il via il forum territoriale “I Sentieri dei Colori dell’Olio”, due giornate (13–14 giugno) dedicate alla valorizzazione dell’olio extravergine locale come motore di economia, cultura e turismo rurale.
Festa del Pane – Gildone
Tradizionale appuntamento dedicato al pane fatto a mano, ai forni comunitari e ai prodotti tipici del territorio. Degustazioni, laboratori e momenti di comunità animano il borgo per tutta la giornata.
Feste Patronali
Festa di Sant’Antonio da Padova – Ferrazzano
Celebrazioni religiose, processioni e momenti di comunità dedicati al Santo, con la partecipazione delle associazioni locali.
Festa di Sant’Antonio da Padova – Pietracatella
Il borgo rinnova la tradizione con riti, iniziative popolari e attività che coinvolgono residenti e visitatori.
Cultura e Premi
Premi Letterari Francesco Giampietri– Venafro
Alla Palazzina Liberty si svolge la cerimonia di premiazione dei concorsi letterari dedicati alla memoria di Francesco Giampietri, con autori, studenti e operatori culturali.
Eventi per Famiglie
Notte Bianca dei Bambini – Termoli
Il centro cittadino si trasforma in un grande parco giochi a cielo aperto con spettacoli, animazioni, laboratori e attività dedicate ai più piccoli.
PROSSIMI EVENTI IN MOLISE
14 giugno
Dalle 17:30 alle 20:00, a Campomarino. torna Grisulandia, l’evento pensato per bambini e famiglie, dove il gioco diventa strumento di educazione e prevenzione.
16 giugno
Nella sala consiliare del municipio di Via Sannitica, a Termoli, cerimonia di premiazione della prima edizione del Premio “Termoli per lo Sport”
A Termoli nuovo appuntamento della rassegna “Autori in Biblioteca” con la presentazione del libro “Tito Barbieri. Un turbolento mazziniano” di Gabriella Paduano
19 giugno
Alle 18:30 presso l’Auditorium Giovannitti di Palazzo Gil, a Campobasso, tappa ufficiale dello Strega Tour 2026
21 giugno
Torna Campobazar, il mercatino dell’usato e del baratto promosso dal Comune di Campobasso
26 giugno
Festa della Cipolla Bianca di Isernia (anche il 27)
8 luglio
Torna (fino 14 luglio 2026 torna Art Nouveau Week, il festival internazionale dedicato al Liberty. Tema dell’edizione
10 luglio
Giorgia in concerto a Termoli
23 luglio
Pooh in concerto a Campobasso
Alta Marea Festival a Termoli (fino al 25)
1 agosto
Debutta a Matese la prima edizione di Miss Rally del Matese: il concorso ufficiale che affianca il Rally del Matese 2026
Caparezza in concerto a Campobasso
7 agosto
Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Be2dda Tour
9 agosto
Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli
17 agosto
Antonello Venditti in concerto a Campobasso
8 settembre
Gianni Morandi in concerto a Campobasso