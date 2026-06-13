Eventi in Molise il 13 giugno: gli appuntamenti del giorno

Da
Marina Denegri
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Mostre, concerti di Eugenio Bennato e Fausto Leali, EVO Live Molise & Abruzzo, Festa del Pane a Gildone, feste di Sant’Antonio e Notte Bianca

sant'antonio pietracatella 2026

REGIONE – Oggi, sabato 13 giugno, il Molise si anima con una nuova giornata ricca di eventi culturali, mostre d’arte, concerti, sagre e appuntamenti per famiglie, offrendo un calendario che valorizza il territorio tra tradizione, musica e creatività contemporanea. Molisenews24,it ricorda che dalle esposizioni nei castelli e nei musei alle grandi serate live nelle piazze, passando per le feste patronali, i forum dedicati ai prodotti tipici e le iniziative per i più piccoli, la regione propone un percorso completo tra arte, cultura, enogastronomia e intrattenimento.

GLI EVENTI DEL 13 GIUGNO

Mostre d’arte in corso

Collettiva “Humus” – Castello Angioino, Civitacampomarano

Prosegue la collettiva “Humus”, con opere di Marisa Boscia, Sandro Di Camillo, Lello Muzio e Mauro Presutti, visitabile fino al 22 settembre nelle sale del Castello Angioino.

Personali di Ingrid Hora e Silvia Mariotti – MACTE, Termoli

Il MACTE ospita le personali di Ingrid Hora e Silvia Mariotti, due percorsi espositivi dedicati allacrisi climatica e ai nuovi ecosistemi sospesi tra natura e artificialità.

Gino Berardi – “Riflessi dell’anima” – Circolo Sannitico, Campobasso

Personale del maestro abruzzese Gino Berardi (nella foto), intitolata “Riflessi dell’anima”

 Concerti e Grandi Eventi Musicali

Eugenio Bennato a Santa Croce di Magliano

L’artista porta sul palco lo spettacolo “Briganti del Presente”, un viaggio nella musica popolare italiana e nel progetto Taranta Power.
Orario: dalle 20:00.

Fausto Leali a Gildone

Live gratuito in Piazza Largo Vittorio con i grandi successi del cantante italiano.
Orario: 21:30 – Ingresso libero.

Festival e sagre

EVO LIVE Molise & Abruzzo – Montenero di Bisaccia

Al Centro Commerciale Costaverde prende il via il forum territoriale “I Sentieri dei Colori dell’Olio”, due giornate (13–14 giugno) dedicate alla valorizzazione dell’olio extravergine locale come motore di economia, cultura e turismo rurale.

Festa del Pane – Gildone

Tradizionale appuntamento dedicato al pane fatto a mano, ai forni comunitari e ai prodotti tipici del territorio. Degustazioni, laboratori e momenti di comunità animano il borgo per tutta la giornata.

Feste Patronali

Festa di Sant’Antonio da Padova – Ferrazzano

Celebrazioni religiose, processioni e momenti di comunità dedicati al Santo, con la partecipazione delle associazioni locali.

Festa di Sant’Antonio da PadovaPietracatella

Il borgo rinnova la tradizione con riti, iniziative popolari e attività che coinvolgono residenti e visitatori.

Cultura e Premi

Premi Letterari Francesco GiampietriVenafro

Alla Palazzina Liberty si svolge la cerimonia di premiazione dei concorsi letterari dedicati alla memoria di Francesco Giampietri, con autori, studenti e operatori culturali.

Eventi per Famiglie

Notte Bianca dei BambiniTermoli

Il centro cittadino si trasforma in un grande parco giochi a cielo aperto con spettacoli, animazioni, laboratori e attività dedicate ai più piccoli.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

14 giugno

Dalle 17:30 alle 20:00, a Campomarino. torna Grisulandia, l’evento pensato per bambini e famiglie, dove il gioco diventa strumento di educazione e prevenzione.

16 giugno

Nella sala consiliare del municipio di Via Sannitica, a Termoli,  cerimonia di premiazione della prima edizione del Premio “Termoli per lo Sport”

A Termoli nuovo appuntamento della rassegna “Autori in Biblioteca” con la presentazione del libro “Tito Barbieri. Un turbolento mazziniano” di Gabriella Paduano

19 giugno

Alle 18:30 presso l’Auditorium Giovannitti di Palazzo Gil, a Campobasso, tappa ufficiale dello Strega Tour 2026

21 giugno

Torna Campobazar, il mercatino dell’usato e del baratto promosso dal Comune di Campobasso

26 giugno

Festa della Cipolla Bianca di Isernia (anche il 27)

8 luglio

Torna (fino 14 luglio 2026 torna Art Nouveau Week, il festival internazionale dedicato al Liberty. Tema dell’edizione

10 luglio

Giorgia in concerto a Termoli

23 luglio

Pooh in concerto a Campobasso

Alta Marea Festival a Termoli (fino al 25)

1 agosto

Debutta a Matese la prima edizione di Miss Rally del Matese: il concorso ufficiale che affianca il Rally del Matese 2026

Caparezza in concerto a Campobasso

7 agosto

Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Be2dda Tour

9 agosto

Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli

17 agosto

Antonello Venditti in concerto a Campobasso

8 settembre

Gianni Morandi in concerto a Campobasso

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