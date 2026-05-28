Dal RuvArt Festival alla Fiera delle Cipolle,. Tutti gli eventi e le sagre del Molise in programma a giugno 2026

REGIONE – Giugno in Molise è un’esplosione di riti, profumi e comunità. È il mese in cui i borghi si riempiono di tavolate sociali, antichi mestieri, piatti identitari e feste che affondano le radici nella storia contadina. La regione propone appuntamenti che uniscono cultura, gastronomia e tradizioni popolari, offrendo un viaggio autentico tra colline, piazze e sapori di casa.

Il primo grande appuntamento è il 2 giugno a Cercemaggiore, dove la Festa della Repubblica si celebra con Fatt chiù là, la. Grande tavolata sociale che trasforma il paese in un’unica cucina a cielo aperto. Piatti poveri della tradizione contadina, convivialità e musica dal vivo fanno di questo evento uno dei momenti più attesi dell’anno.

Il 7 giugno si torna a respirare arte e creatività a Matrice, con il RuvArt Festival, una giornata dedicata all’artigianato locale, ai percorsi culturali e alle degustazioni dei prodotti del territorio. Un festival che racconta l’identità del paese attraverso le mani degli artigiani e i sapori della sua terra.

A Montecilfone, nei giorni successivi alla festività di Sant’Antonio da Padova, tornano le Carresi e la sfilata dei carri: un rito arbëreshë che unisce folklore, identità e gastronomia. Accanto alla corsa dei carri trainati dai buoi, gli stand propongono i piatti della tradizione italo‑albanese e la celebre pampanella, la carne speziata al peperoncino che è simbolo del paese.

Dal 12 al 14 giugno, due borghi vivono contemporaneamente le loro feste più rappresentative. A Gildone si celebra la Festa del Pane, dedicata a Sant’Antonio di Padova: le strade si riempiono di forme artistiche di pane benedetto, artigianato e stand gastronomici che valorizzano le produzioni locali. A Castellino del Biferno, invece, va in scena U Pizzinchentò, con la spettacolare piramide umana mobile e la Sagra delle Sagnitelle, la pasta fatta a mano condita con sughi della tradizione.

Dal 19 al 21 giugno

Il viaggio nei sapori continua a Jelsi, dal 19 al 21 giugno, con la Sagra du Funnateglie, un intingolo ricco e identitario a base di uova, salsiccia locale, peperoni e pomodoro, da gustare rigorosamente con il pane del paese. Un piatto che racconta la storia gastronomica jelsese come pochi altri.

Nelle stesse date, Monacilioni celebra la sua Sagra del Pane, legata alla vocazione cerealicola del territorio. Farine locali, panificazione tradizionale e salumi tipici — come la soppressata molisana — accompagnano tre giorni di festa che profumano di forno e memoria.

Ultima settimana di giugno

Il mese si chiude a Isernia, il 26 e 27 giugno, con la storica Fiera delle Cipolle e la Festa della Cipolla Bianca. Le vie del centro si riempiono dei produttori della celebre cipolla bianca isernina, dal sapore dolce e dal bulbo schiacciato. Accanto alla vendita, ristoranti e stand propongono piatti e frittate interamente a base di cipolla, trasformando la città in un grande laboratorio del gusto.

Giugno, in Molise, è questo: un calendario fitto di eventi che uniscono comunità, tradizioni e sapori. Un invito a scoprire il territorio attraverso ciò che lo rende unico: la sua autenticità.