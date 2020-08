Novelle per un anno a Campodipietra, Jeep Tour altissimo Molise a Capracotta, Cooking Show a Pietrabbondante

REGIONE – Venerdì 14 agosto 2020 nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica di Molisenews24. Al Roof Club di Isernia aperitivo, live music e djset dalle 18 con Andrea, Orbes e Alessandro.

A Termoli dalle 22 Passeggiate serali nel Borgo alla scoperta di storia, arte e archeologia a cura di Me.Mo Cantieri Culturali. Alla Torretta cena sul mare con musica dal vivo e al Family Day la musica pop e rock nazionale e internazionale con Katia & The Hammers live dalle 21.30.

A Venafro Me.Mo Cantieri Culturali dalle 9 alle 11 organizza la visita al Castello Pandone mentre a Campodipietra Novelle per un anno di Luigi Pirandello di e con Andrea Ortis dalle 21.30.

Dal 12 al 18 agosto a Trivento, Pietracupa e Sant’Angelo Limosano “Rocciamorgia 2020“. E…state al cinema con “La grande bellezza” in Piazza San Giovanni XXIII alle 21.30 a Montenero di Bisaccia mentre a Vastogirardi Michele Permanente Guida GAE organizza Hiking Riserva MaB Montedimezzo.

Ad Agnone presso lo Staffoli House al via il Corsalonga Western Show fino al 16 agosto dalle 10 tutti i giorni: cavalli, musica Country, ballo County Spettacoli, Villaggio Indiano, Artigianato e buon cibo. Ingresso libero. West & Dollies sarà presente con il suo Stand per la raccolta fondi. A Campodipietra per le festività in onore di San Michele Arcangelo alle 22 Adorazione a San Michele presso la Chiesa San Martino Vescovo a cura della Pastorale Giovanile “Maranatha”.

Jeep Tour altissimo Molise in località Prato Gentile Capracotta. A bordo di un fuoristrada per entrare nella parte più nascosta e meno conosciuta del territorio, attraverso semplici sterrati o mulattiere insidiose. Prenotazioni: Alessandro: 347.7305781 e Giulia: 340 41072932.

A Bonefro alle 21.30 in Piazza Municipio serata musicale de “Duo Di Marzo – Muccitto: il viaggio del tango tra vibrafono e bandoneón” mentre a Pietrabbondante Cooking Show con lo chef Nicola Vizzarri alle 21 in Piazza Vittorio Veneto.

A Frosolone spettacolo musicale Pino Daniele Live Tribute a Piazza Volta ore 21 mente dalle 15 è aperto in Piazza Municipio il mercatino delle pulci. A Larino Me.Mo Cantieri Culturali dalle 9.30 organizza visite guidate al Parco Archeologico dell’Anfiteatro Romano e di villa Zappone.

A Sepino visita guidata ad Altilia a cura di Me.Mo Cantieri Culturali dalle 11 mentre dalle 20.30 Festa del baccalà e della pizzica salentina.

PROSSIMI EVENTI

Teatro per bambini a Campobasso con tre eventi nei giorni 20 e 27 agosto a Villa De Capoa.

Ferragosto ai Due Fuochi con il pranzo a menù fisso 35 a persona con saluti e formaggi nostrani, parmigiana di zucchine, polpette cacio e uova, lasagne alla bolognese, tagliata di vitello con rucola e pomodorini, gelato alla vaniglia variegato e amaro del capo (prenotazioni al 349.1510325 o 392.9572881). Il Ristorante “Lo Chalet da Zia Cristina” presenta un menù con antipasto dello Chalet, cavatelli con rucola e pomodorini, crioli al ragù, grigliata mista con pollo alla cacciatora con insalata e verdure grigliate, anguria con tiramisù, vino acqua e caffè (25 euro, prenotazioni anche per l’asporto allo 0874460456). A Summerland presso le Cupolette a Vinchiaturo ferragosto in piscina con grigliata (orario di apertura 9.30-21). Menù a 20 e 10 euro con lasagne, grigliata mista e acqua (prenotazioni al 340.49544937).

Il 16 agosto escursione “L’alba a Monte Campo” trekk anello di Monte Campo / S. Lucia / Prato Gentile mentre a Borgotufi Castel del Giudice escursione con musica nel bosco.

Dal 17 al 21 agosto cinque appuntamenti con Cinema al Corso a Campobasso proiezione, sempre dalle ore 21.00 nell’ordine, di Il Re Leone (17 agosto), 1917 (18 agosto), Piccole donne (19 agosto), City of crime (20 agosto), Le Mans: la grande sfida (21 agosto).

Il 18 agosto torna con la 5° edizione Castel del Giudice Buskers Festival 2020 con spettacoli e street food.

Previste escursioni pomeridiane a Carpinone “Il Canyon e le Cascate di Carpinone” nei giorni il 22 agosto e 29 agosto sempre alle ore 17 su prenotazione a cura di MoliseExplorer.

Ricordiamo che è possibile segnalare gli eventi in Molise inviando una mail a info@molisenews24.it. Nella sezione eventi del sito è possibile trovare un archivio con il riepilogo dei principali eventi del mese.