Gli eventi del 14 agosto in Molise tra mostre d’arte, cartelloni estivi, sagre tradizionali e musica dal vivo
REGIONE – La giornata del 14 agosto si apre con un calendario fitto e vario, ideale per chi vuole vivere un Ferragosto tra cultura, tradizioni e musica. Le mostre d’arte continuano a essere protagoniste, con la collettiva Humus al Castello Angioino di Civitacampomarano e le personali di Ingrid Hora e Silvia Mariotti al MACTE di Termoli, due percorsi espositivi che raccontano il rapporto tra crisi climatica, natura e nuovi ecosistemi contemporanei.
Accanto alle esposizioni, i cartelloni estivi 2026 dei principali comuni molisani – da Trivento a Venafro, da Isernia a Bonefro fino a Fossalto e Campobasso – proseguono con iniziative diffuse che animano borghi e piazze con eventi culturali, spettacoli e tradizioni popolari.
Il Ferragosto entra nel vivo con le sagre e le feste tradizionali, cuore dell’estate molisana: dal Ferragosto Matriciano a Matrice alla Festività di San Giorgio Martire a Campobasso, passando per la Festa di Santa Pia a San Biase, le Sagre del Baccalà a Gambatesa e Vinchiaturo, lo Street Food Revolution a Montenero di Bisaccia e la 32ª Festa del Mare a Villacanale.
La musica accompagna la serata con un appuntamento di grande fascino: alle 21, nella cornice di Villa Capoa, Campobasso ospita Musica in città, con il concerto di Maria Mazzotta e Antonino Di Luca, un viaggio sonoro che intreccia voce, tamburello e fisarmonica tra radici mediterranee e atmosfere contemporanee.
GLI EVENTI DEL14 AGOSTO
Mostre d’arte
Collettiva “Humus” – Castello Angioino, Civitacampomarano
La collettiva “Humus” prosegue nelle sale del Castello Angioino con opere di Marisa Boscia, Sandro Di Camillo, Lello Muzio e Mauro Presutti. Visitabile fino al 22 settembre.
Personali di Ingrid Hora e Silvia Mariotti – MACTE, Termoli
Due percorsi espositivi dedicati alla crisi climatica e ai nuovi ecosistemi sospesi tra natura e artificialità. Mostre aperte fino al 26 settembre.
Cartelloni estivi e programmi territoriali
- Eventi Estivi 2026 a Trivento: le iniziative da giugno a settembre
- Estate Venafrana 2026. tutti gli eventi da giugno a settembre
- Estate Isernina 2026: il programma completo
- Bonefro Estate 2026: il programma completo
- Campobasso presenta il Cartellone Estivo 2026
- Estate a Fossalto 2026: il programma completo tra sagre ed eventi
Sagre & Feste Tradizionali
Ferragosto Matriciano – Matrice, Area di Santa Maria della Strada – dalle 21:00
Degustazione del panino con prosciutto; ore 22:00 concerto I Clandestini; mezzanotte DJ set con DJ Tullo.
Festività di San Giorgio Martire – Campobasso – Ore 20:30 concerto Finestra Armoniche con Tony Esposito; dalle 23:00 DJ set dal Balcone del Palazzo di Città.
Festa di Santa Pia – San Biase. Concerto di Gigione.
Sagra del Baccalà – Gambatesa
Sagra del Baccalà – Vinchiaturo
Street Food Revolution – Speciale Ferragosto – Montenero di Bisaccia
32ª Festa del Mare – Villacanale
Concerti e musica dal vivo
Musica in città – Villa Capoa, Campobasso ore 21: Concerto con Maria Mazzotta (voce e tamburello) e Antonino Di Luca (fisarmonica).
PROSSIMI EVENTI IN MOLISE
15 agosto
Termoli (CB) – Incendio del Castello Svevo: Lo storico spettacolo pirotecnico sul mare (intorno alla mezzanotte) che rievoca l’attacco turco al borgo antico del 1566.
Ferragosto con stand gastronomici a Montagnano, per la festa dell’Assunta e di San Rocco
Ferragosto con stand gastronomici e serata popolare in Molise
Morgan in concerto a Campomarino
16 agosto
Sagra del Vitello allo Spiedo a Trivento
17 agosto
Percorso gastronomico a Pietracupa
Antonello Venditti in concerto a Campobasso
19 agosto
A Bojano, nei Giardini di Palazzo Colagrosso, arriva “Sinestesie del Matese”, esperienza sensoriale in tre atti
Tra le righe canta Biagio Antonacci a Trivento , dalle ore 21
8 settembre
Gianni Morandi in concerto a Campobasso