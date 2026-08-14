Eventi in Molise il 14 agosto 2026: cosa fare la vigilia di Ferragosto

Da
Marina Denegri
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Gli eventi del 14 agosto in Molise tra mostre d’arte, cartelloni estivi, sagre tradizionali e musica dal vivo

Eventi estate 2026 Trivento

REGIONE – La giornata del 14 agosto si apre con un calendario fitto e vario, ideale per chi vuole vivere un Ferragosto tra cultura, tradizioni e musica. Le mostre d’arte continuano a essere protagoniste, con la collettiva Humus al Castello Angioino di Civitacampomarano e le personali di Ingrid Hora e Silvia Mariotti al MACTE di Termoli, due percorsi espositivi che raccontano il rapporto tra crisi climatica, natura e nuovi ecosistemi contemporanei.

Accanto alle esposizioni, i cartelloni estivi 2026 dei principali comuni molisani – da Trivento a Venafro, da Isernia a Bonefro fino a Fossalto e Campobasso – proseguono con iniziative diffuse che animano borghi e piazze con eventi culturali, spettacoli e tradizioni popolari.

Il Ferragosto entra nel vivo con le sagre e le feste tradizionali, cuore dell’estate molisana: dal Ferragosto Matriciano a Matrice alla Festività di San Giorgio Martire a Campobasso, passando per la Festa di Santa Pia a San Biase, le Sagre del Baccalà a Gambatesa e Vinchiaturo, lo Street Food Revolution a Montenero di Bisaccia e la 32ª Festa del Mare a Villacanale.

La musica accompagna la serata con un appuntamento di grande fascino: alle 21, nella cornice di Villa Capoa, Campobasso ospita Musica in città, con il concerto di Maria Mazzotta e Antonino Di Luca, un viaggio sonoro che intreccia voce, tamburello e fisarmonica tra radici mediterranee e atmosfere contemporanee.

GLI EVENTI DEL14 AGOSTO

Mostre d’arte

Collettiva “Humus”Castello Angioino, Civitacampomarano
La collettiva “Humus” prosegue nelle sale del Castello Angioino con opere di Marisa Boscia, Sandro Di Camillo, Lello Muzio e Mauro Presutti. Visitabile fino al 22 settembre.

Personali di Ingrid Hora e Silvia Mariotti MACTE, Termoli
Due percorsi espositivi dedicati alla crisi climatica e ai nuovi ecosistemi sospesi tra natura e artificialità. Mostre aperte fino al 26 settembre.

Cartelloni estivi e programmi territoriali

Sagre & Feste Tradizionali

Ferragosto Matriciano – Matrice, Area di Santa Maria della Strada – dalle 21:00
Degustazione del panino con prosciutto; ore 22:00 concerto I Clandestini; mezzanotte DJ set con DJ Tullo.

Festività di San Giorgio Martire – Campobasso – Ore 20:30 concerto Finestra Armoniche con Tony Esposito; dalle 23:00 DJ set dal Balcone del Palazzo di Città.

Festa di Santa Pia – San Biase. Concerto di Gigione.

Sagra del Baccalà – Gambatesa

Sagra del Baccalà – Vinchiaturo

Street Food Revolution – Speciale Ferragosto – Montenero di Bisaccia

32ª Festa del Mare – Villacanale

Concerti e musica dal vivo

Musica in città – Villa Capoa, Campobasso ore 21: Concerto con Maria Mazzotta (voce e tamburello) e Antonino Di Luca (fisarmonica).

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

15 agosto

Termoli (CB) – Incendio del Castello Svevo: Lo storico spettacolo pirotecnico sul mare (intorno alla mezzanotte) che rievoca l’attacco turco al borgo antico del 1566.

Ferragosto con stand gastronomici a Montagnano, per la festa dell’Assunta e di San Rocco

Ferragosto con stand gastronomici e serata popolare in Molise

Morgan in concerto a Campomarino

16 agosto

Sagra del Vitello allo Spiedo a Trivento

17 agosto

Percorso gastronomico a Pietracupa

Antonello Venditti in concerto a Campobasso

19 agosto

A Bojano, nei Giardini di Palazzo Colagrosso, arriva “Sinestesie del Matese”, esperienza sensoriale in tre atti

Tra le righe canta Biagio Antonacci a Trivento , dalle ore 21

8 settembre

Gianni Morandi in concerto a Campobasso

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