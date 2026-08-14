Gli eventi del 14 agosto in Molise tra mostre d’arte, cartelloni estivi, sagre tradizionali e musica dal vivo

REGIONE – La giornata del 14 agosto si apre con un calendario fitto e vario, ideale per chi vuole vivere un Ferragosto tra cultura, tradizioni e musica. Le mostre d’arte continuano a essere protagoniste, con la collettiva Humus al Castello Angioino di Civitacampomarano e le personali di Ingrid Hora e Silvia Mariotti al MACTE di Termoli, due percorsi espositivi che raccontano il rapporto tra crisi climatica, natura e nuovi ecosistemi contemporanei.

Accanto alle esposizioni, i cartelloni estivi 2026 dei principali comuni molisani – da Trivento a Venafro, da Isernia a Bonefro fino a Fossalto e Campobasso – proseguono con iniziative diffuse che animano borghi e piazze con eventi culturali, spettacoli e tradizioni popolari.

Il Ferragosto entra nel vivo con le sagre e le feste tradizionali, cuore dell’estate molisana: dal Ferragosto Matriciano a Matrice alla Festività di San Giorgio Martire a Campobasso, passando per la Festa di Santa Pia a San Biase, le Sagre del Baccalà a Gambatesa e Vinchiaturo, lo Street Food Revolution a Montenero di Bisaccia e la 32ª Festa del Mare a Villacanale.

La musica accompagna la serata con un appuntamento di grande fascino: alle 21, nella cornice di Villa Capoa, Campobasso ospita Musica in città, con il concerto di Maria Mazzotta e Antonino Di Luca, un viaggio sonoro che intreccia voce, tamburello e fisarmonica tra radici mediterranee e atmosfere contemporanee.

GLI EVENTI DEL14 AGOSTO

Mostre d’arte

Collettiva “Humus” – Castello Angioino, Civitacampomarano

La collettiva “Humus” prosegue nelle sale del Castello Angioino con opere di Marisa Boscia, Sandro Di Camillo, Lello Muzio e Mauro Presutti. Visitabile fino al 22 settembre.

Personali di Ingrid Hora e Silvia Mariotti – MACTE, Termoli

Due percorsi espositivi dedicati alla crisi climatica e ai nuovi ecosistemi sospesi tra natura e artificialità. Mostre aperte fino al 26 settembre.

Cartelloni estivi e programmi territoriali

Sagre & Feste Tradizionali

Ferragosto Matriciano – Matrice, Area di Santa Maria della Strada – dalle 21:00

Degustazione del panino con prosciutto; ore 22:00 concerto I Clandestini; mezzanotte DJ set con DJ Tullo.

Festività di San Giorgio Martire – Campobasso – Ore 20:30 concerto Finestra Armoniche con Tony Esposito; dalle 23:00 DJ set dal Balcone del Palazzo di Città.

Festa di Santa Pia – San Biase. Concerto di Gigione.

Sagra del Baccalà – Gambatesa

Sagra del Baccalà – Vinchiaturo

Street Food Revolution – Speciale Ferragosto – Montenero di Bisaccia

32ª Festa del Mare – Villacanale

Concerti e musica dal vivo

Musica in città – Villa Capoa, Campobasso ore 21: Concerto con Maria Mazzotta (voce e tamburello) e Antonino Di Luca (fisarmonica).

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

15 agosto

Termoli (CB) – Incendio del Castello Svevo: Lo storico spettacolo pirotecnico sul mare (intorno alla mezzanotte) che rievoca l’attacco turco al borgo antico del 1566.

Ferragosto con stand gastronomici a Montagnano, per la festa dell’Assunta e di San Rocco

Ferragosto con stand gastronomici e serata popolare in Molise

Morgan in concerto a Campomarino

16 agosto

Sagra del Vitello allo Spiedo a Trivento

17 agosto

Percorso gastronomico a Pietracupa

Antonello Venditti in concerto a Campobasso

19 agosto

A Bojano, nei Giardini di Palazzo Colagrosso, arriva “Sinestesie del Matese”, esperienza sensoriale in tre atti

Tra le righe canta Biagio Antonacci a Trivento , dalle ore 21

8 settembre

Gianni Morandi in concerto a Campobasso