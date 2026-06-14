Tra gli eventi di oggi in Molise mostre , Festa del Pane a Gildone, concerti gratuiti, Giornate Europee dell’Archeologia

REGIONE – Oggi, domenica 14 giugno, Il Molise si sveglia con un calendario ricchissimo di iniziative che attraversano cultura, tradizioni popolari, musica e attività per famiglie. Molisenews24.it ricorda che dalle mostre d’arte che animano Civitacampomarano, Termoli e Campobasso, alle celebrazioni storiche della Festa del Pane di Gildone, passando per i concerti gratuiti che portano sul palco il ritmo travolgente dei Sud Sound System e la pizzica di Alla Bua, la giornata offre proposte per tutti i gusti.

Spazio anche alla cultura e all’archeologia, con le Giornate Europee dell’Archeologia a Castel San Vincenzo, tra visite guidate e laboratori creativi per grandi e piccoli. E per chi cerca un pomeriggio dedicato ai più piccoli, torna a Campomarino Grisulandia, l’evento che unisce gioco, educazione e prevenzione.

GLI EVENTI DEL 14 GIUGNO