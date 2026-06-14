Tra gli eventi di oggi in Molise mostre , Festa del Pane a Gildone, concerti gratuiti, Giornate Europee dell’Archeologia
REGIONE – Oggi, domenica 14 giugno, Il Molise si sveglia con un calendario ricchissimo di iniziative che attraversano cultura, tradizioni popolari, musica e attività per famiglie. Molisenews24.it ricorda che dalle mostre d’arte che animano Civitacampomarano, Termoli e Campobasso, alle celebrazioni storiche della Festa del Pane di Gildone, passando per i concerti gratuiti che portano sul palco il ritmo travolgente dei Sud Sound System e la pizzica di Alla Bua, la giornata offre proposte per tutti i gusti.
Spazio anche alla cultura e all’archeologia, con le Giornate Europee dell’Archeologia a Castel San Vincenzo, tra visite guidate e laboratori creativi per grandi e piccoli. E per chi cerca un pomeriggio dedicato ai più piccoli, torna a Campomarino Grisulandia, l’evento che unisce gioco, educazione e prevenzione.
GLI EVENTI DEL 14 GIUGNO
Mostre d’arte in corso
Collettiva “Humus” – Castello Angioino, Civitacampomarano
Prosegue la collettiva “Humus”, con opere di Marisa Boscia, Sandro Di Camillo, Lello Muzio e Mauro Presutti, visitabile fino al 22 settembre nelle sale del Castello Angioino.
Personali di Ingrid Hora e Silvia Mariotti – MACTE, Termoli
Il MACTE ospita le personali di Ingrid Hora e Silvia Mariotti, due percorsi espositivi dedicati allacrisi climatica e ai nuovi ecosistemi sospesi tra natura e artificialità.
Gino Berardi – “Riflessi dell’anima” – Circolo Sannitico, Campobasso
Personale del maestro abruzzese Gino Berardi (ultimo giorno) intitolata “Riflessi dell’anima”
Tradizioni e Feste Popolari
90ª Festa del Pane a Gildone (CB)
Giornata clou per una delle manifestazioni più antiche del Molise.
In mattinata si svolge il tradizionale Corteo del Pane dalla Chiesa di San Rocco alla Chiesa Madre, seguito dalla solenne processione.
La festa si chiude in serata con una rassegna folkloristica e l’esibizione di gruppi locali, tra cui il cantautore molisano Giuseppe Moffa.
Concerti e Musica Live
Sud Sound System in concerto – Santa Croce di Magliano (CB)
Per i festeggiamenti di Sant’Antonio, la storica band salentina porta sul palco del Belvedere Pietro Mastrangelo un grande concerto gratuito all’insegna del reggae e delle sonorità mediterranee.
Alla Bua live – Rotello (CB)
Serata dedicata alla pizzica e alla musica popolare salentina con il concerto gratuito del gruppo pugliese Alla Bua, tra i più apprezzati nel panorama folk nazionale.
Cultura e Archeologia
Giornate Europee dell’Archeologia – Castel San Vincenzo (IS)
Il Complesso Monumentale di San Vincenzo al Volturno ospita una giornata ricca di attività tra storia, arte e laboratori.
Ore 10:00 – 13:00
Visite guidate e approfondimenti didattici tra gli scavi dell’abbazia altomedievale.
Costo: 5 €.
Ore 16:00
Laboratorio pratico di mosaico per adulti e bambini dai 5 ai 12 anni.
Costo: 12 €, prenotazione consigliata.
Eventi per famiglie
Dalle 17:30 alle 20:00, a Campomarino. torna Grisulandia, l’evento pensato per bambini e famiglie, dove il gioco diventa strumento di educazione e prevenzione.
PROSSIMI EVENTI IN MOLISE
16 giugno
Nella sala consiliare del municipio di Via Sannitica, a Termoli, cerimonia di premiazione della prima edizione del Premio “Termoli per lo Sport”
A Termoli nuovo appuntamento della rassegna “Autori in Biblioteca” con la presentazione del libro “Tito Barbieri. Un turbolento mazziniano” di Gabriella Paduano
19 giugno
Alle 18:30 presso l’Auditorium Giovannitti di Palazzo Gil, a Campobasso, tappa ufficiale dello Strega Tour 2026
21 giugno
Torna Campobazar, il mercatino dell’usato e del baratto promosso dal Comune di Campobasso
26 giugno
Festa della Cipolla Bianca di Isernia (anche il 27)
8 luglio
Torna (fino 14 luglio 2026 torna Art Nouveau Week, il festival internazionale dedicato al Liberty. Tema dell’edizione
10 luglio
Giorgia in concerto a Termoli
23 luglio
Pooh in concerto a Campobasso
Alta Marea Festival a Termoli (fino al 25)
1 agosto
Debutta a Matese la prima edizione di Miss Rally del Matese: il concorso ufficiale che affianca il Rally del Matese 2026
Caparezza in concerto a Campobasso
7 agosto
Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Be2dda Tour
9 agosto
Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli
17 agosto
Antonello Venditti in concerto a Campobasso
8 settembre
Gianni Morandi in concerto a Campobasso