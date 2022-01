Al Teatro Savoia di Campobasso concerto dell’EsTrio. Mostre a Palazzo Ex Gil a Campobasso e Castel Pandone

REGIONE – Sabato 15 gennaio nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica quotidiana di Molisenews24.it. Nella prima parte parleremo degli appuntamenti principali del giorno; quindi un’anticipazione di quelli dei prossimi giorni. Viste le incognite legate alla diffusione del Covid, il programma potrebbe, però, subire variazioni.

Musei e mostre

Ultimi due giorni per visitare a Palazzo ex Gil a Campobasso la mostra “Navigar pittoresco – Le antiche carte del Contado di Molise attraverso la Collezione IRESMO (1574 – 1844).

Nel Salone delle Feste di Castello Pandone a Venafro fino al prossimo 27 febbraio 2022 é visitabile la mostra “Nel segno dell’acqua”. Ra il territorio e l’uso razionale delle risorse idriche partendo dalle evidenze archeologiche e dalle strutture superstiti dell’Acquedotto Augusteo di Venafro.

Presso Palazzo Gil a Campobasso é aperta la mostra su Giovanni Boldini “Il genio della linea, la magia del colore”: sarà visitabile fino al prossimo 28 febbraio, dal martedì alla domenica solo nell’orario pomeridiano. L’esposizione è prodotta e realizzata dalla Fondazione Molise Cultura, con il sostegno dalla Regione Molise, in collaborazione con MetaMorfosi Eventi e con la Fondazione Ferrara Arte e le Gallerie d’Arte Moderna e Contemporanea di Ferrara.

GLI ALTRI EVENTI DEL 15 GENNAIO

Alle ore 18,30 presso il Teatro Savoia di Campobasso concerto dell’EsTrio. Composto da Laura Gorna violino, Cecilia Radic violoncello e Laura Manzini pianoforte, le quali proporranno, al colto pubblico del Savoia, un programma musicale del compositore Robert Schumann, partendo dal Trio n. 1 in re minore per violino, violoncello e pianoforte, op. 63 e passando al Trio n. 3 in sol minore per violino, violoncello e pianoforte, op. 110.

Ciaspolata adatta a tutti a Monte Campo 1.746, montagna simbolo di Capracotta. Si camminerà fino ad arrivare ad ammirare la croce di Monte Campo, che si erige a 1746m sul livello del mare.Per tutte le informazioni sul percorso, iscrizioni o altro contattare Guida GAE Michele Permanente 3287639268

Ciaspolata serale con cena presso un locale tipico montano (facoltativa) Per informazioni dettagliate e prenotazioni contattare via whatsapp il numero 3284718018 o scrivere a attraversoilmolise@gmail.com

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

16 gennaio

Ciaspolata adatte a tutti, anche ai più piccini, con nozioni di sopravvivenza. Per informazioni e prenotazioni contattare il numero 3485921343.

13 marzo 2022

“Dodici note solo”, il tour attesissimo di Claudio Baglioni, farà tappa all’Auditorium Unità d’Italia di Isernia: voce, pianoforte e altri strumenti, con le composizioni più preziose del suo repertorio, protagonisti di un affascinante racconto in musica, suoni e parole, sui palchi di 56 tra i teatri lirici e di tradizione più prestigiosi del Belpaese.