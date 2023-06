A Campobasso le mostre “Eudaimonia” e “La memoria della neve”. Come iscriversi alle escursioni della settimana

REGIONE – Giovedì 15 giugno 2023 ci attende una nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica quotidiana di Molisenews24.it. Nella prima parte parleremo degli appuntamenti principali del giorno, quindi un’anticipazione di quelli dei prossimi giorni.

MOSTRE

Sarà visitabile fino al 23 giuggmpobasso la mostra antologica La memoria della neve di Giancarlo Limoni.

Presso l’atrio del Dipartimento Giuridico dell’Università degli Studi del Molise, a Campobasso, é stata allestita la mostra storico-documentaria “I campi di concentramento fascisti in Abruzzo e Molise dal 1940 al 1943”. La mostra rimarrà aperta fino al 30 novembre 2023 e sarà visitabile gratuitamente dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle 20:00.

GLI ALTRI APPUNTAMENTI DEL 15 GIUGNO

Campus teatrale dal 20 giugno al 29 agosto a Rotello e Santa Croce di Magliano. Al termine del campus teatrale è prevista una rappresentazione aperta al pubblico. Per info e iscrizioni contattare il numero 3279566623

Fino al 30 giugno ci si potrà iscrivere al Corso per barman I° e II° livello, che si terrà a Campobasso nella seconda metà di settembre. Per informazioni telefono 0874 6891 formazione@cofcommerciomolise.it

I PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

16 giugno

Trekking sul Ponte Tibetano e nel borgo – h 10.00, Roccamandolfi (IS)

Trekking nel parco fluviale con visita alle cascate – h 10.00, Carpinone (IS)

Passeggiata in vigna con degustazione – h 10.00, Baranello (CB)

Escursione in Jeep 4×4 – h 10.00-15.00, Isernia

Escursione alla ricerca del tartufo con degustazione – h 10.00, Busso (CB)

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi al numero +39 328 471 8018 (anche via Whatsapp) o all’indirizzo e-mail info@attraversoilmolise.org.

A Campobasso il convegno “Lo Sport contro il bullismo ed il cyberbullismo” presso la Biblioteca del Consiglio Regionale del Molise

Alle ore 18.30 nel Circolo Sannitico di Campobasso, Michela Monferrini presenta “Dalla parte di Alba”.

Prende il via (e proseguirà il 18 giugno) Termoli Comics & Games by QDSS, il primo evento dedicato ai giochi e ai fumetti che si sia mai visto in Molise.

17 giugno

Al Parco Eduardo De Filippo di Campobasso, a partire dalle 16, si svolgerà un evento gratuito dedicato alla bellezza interiore e all’Armonia esistenziale, che unirà Yoga, Sciamanismo, Musica che cura l’Anima e molto altro.

Per informazioni relative alle seguenti escursioni e prenotazioni rivolgersi al numero +39 328 471 8018 (anche via Whatsapp) o all’indirizzo e-mail info@attraversoilmolise.org.

Trekking sul Ponte Tibetano e nel borgo – h 10.00, Roccamandolfi (IS)

Trekking nel parco fluviale con visita alle cascate – h 10.00, Carpinone (IS)

Passeggiata in vigna con degustazione – h 10.00, Baranello (CB)

Escursione in Jeep 4×4 – h 10.00-15.00, Isernia

Escursione alla ricerca del tartufo con degustazione – h 10.00, Busso (CB)

Acquatrekking fluviale – h 16.00, Rocchetta al Volturno (IS)

Trekking al tramonto in Alto Molise su Monte Campo – h 18.00, Capracotta (IS)

Noleggio EcoBoat/Canoa/Kayak sul lago – h 10.00-19.00, Castel San Vincenzo (IS)

Escursione in e-bike nel Parco del Matese – h 9.00-19.00, Roccamandolfi (IS)

Escursione a cavallo tra sentieri e ruscelli – h 11.00-16.00, Sant’Agapito (IS)

Volo in parapendio sulla valle del Trigno – h 9.00-18.00, Montefalcone del Sannio (CB)

18 giugno

Per informazioni relative alle seguenti escursioni e prenotazioni rivolgersi al numero +39 328 471 8018 (anche via Whatsapp) o all’indirizzo e-mail info@attraversoilmolise.org.

Trekking sul Ponte Tibetano e nel borgo – h 10.00, Roccamandolfi (IS)

Trekking nel parco fluviale con visita alle cascate – h 10.00, Carpinone (IS)

Passeggiata in vigna con degustazione – h 10.00, Baranello (CB)

Escursione in Jeep 4×4 – h 10.00-15.00, Isernia

Escursione alla ricerca del tartufo con degustazione – h 10.00, Busso (CB)

Canyoning nel torrente Callora – h 9.30, Roccamandolfi (IS)

Trekking “A picco sul lago” presso l’Eremo rupestre – h 9.30, Castel San Vincenzo (IS)

Volo in parapendio sulla valle del Trigno – h 9.00-18.00, Montefalcone del Sannio (CB)

Acquatrekking fluviale – h 10.00, Rocchetta al.Volturno (IS)

Noleggio EcoBoat/Canoa/Kayak sul lago – h 10.00-19.00, Castel San Vincenzo (IS)

Escursione in e-bike nel Parco del Matese – h 9.00-19.00, Roccamandolfi (IS)

Escursione a cavallo tra sentieri e ruscelli – h 11.00-16.00, Sant’Agapito (IS)

24 giugno

Prende via il programma Aestiva 2023 a Campomarino.

5 luglio

Prende il via da an Giuliano del Sannio Borgo in Jazz 2023 che toccherà dodici borghi storici: il programma completo.

11 luglio

Appuntamento al Teatro Verde di Termoli con la data zero di “Panariello VS Masini”.

Appuntamento al Campo in Jazz Festival di Campobasso con il concerto di Chiara Civello.

27 luglio

Prende il via (proseguirà fino al 29 luglio) a Termoli la terza edizione di Alta Marea Festival, il festival di cinema e arte.

29 luglio

A Termoli fa tappa il tour di Erica Mou. Ad accompagnarla sul palco ci saranno Flavia Massimo al violoncello e il polistrumentista Molla.