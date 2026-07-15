Eventi in Molise il 15 luglio 2026: concerti e altri appuntamenti

Da
Marina Denegri
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Mr Rain Riccia

Mostre d’arte, concerti, feste patronali, cinema all’aperto e cartelloni estivi. Scopri tutti gli eventi del 15 luglio tra cultura, musica e tradizioni

REGIONE – Il 15 luglio si apre con un calendario ricchissimo di appuntamenti in tutto il Molise. Mostre d’arte, concerti, feste patronali, cinema all’aperto e i grandi cartelloni estivi che animano borghi e città. Una giornata ideale per chi vuole vivere cultura, musica e tradizioni. Molisenews24,.t ricorda che ci sono proposte che spaziano dalle esposizioni contemporanee nei musei ai concerti gratuiti nelle piazze, fino alle rassegne estive che accompagneranno residenti e turisti per tutta la stagione. Che tu sia alla ricerca di un evento culturale, di una serata musicale o di un’esperienza immersa nei borghi storici, oggi il territorio offre davvero tante occasioni da non perdere

GLI EVENTI DEL15 LUGLIO

Mostre d’arte

Collettiva “Humus”Castello Angioino, Civitacampomarano
La collettiva “Humus” prosegue nelle sale del Castello Angioino con opere di Marisa Boscia, Sandro Di Camillo, Lello Muzio e Mauro Presutti. Visitabile fino al 22 settembre.

Personali di Ingrid Hora e Silvia Mariotti MACTE, Termoli
Due percorsi espositivi dedicati alla crisi climatica e ai nuovi ecosistemi sospesi tra natura e artificialità. Mostre aperte fino al 26 settembre.

Mostra su Vasilij Grossman – Termoli
“La forza dell’umano nell’uomo” racconta l’opera dello scrittore attraverso un percorso culturale ospitato negli spazi espositivi cittadini.

Borgo del Merletto – Isernia
Installazioni contemporanee e artigianato del tombolo nel centro storico, per la quinta edizione della mostra d’arte e artigianato.

Cartelloni estivi e programmi territoriali

Concerti e Musica Live

Mr. Rain a Riccia: In occasione dei festeggiamenti per la Madonna del Carmine, il celebre artista sarà protagonista di un concerto gratuito attesissimo. L’esibizione inizierà alle 20:00 e richiamerà fan da tutto il Molise.

Tali e Quali Live Show a Busso: Dalle 22:00 spazio a uno spettacolo musicale dal vivo con le migliori imitazioni dei grandi della musica italiana, da Al Bano a Zucchero. Un evento perfetto per chi ama performance sceniche e intrattenimento.
Tali e Quali Live

Feste Patronali e Tradizioni

Festa di Santa Cristina V.M. a Sepino: Al via oggi i festeggiamenti dedicati alla Patrona di Sepino, che proseguiranno fino al 25 luglio con appuntamenti religiosi e civili. In programma anche ospiti musicali, tra cui Shade nelle serate successive.
Festa Santa Cristina

Cinema all’Aperto

Cinema sotto le Stelle a Termoli: Alle 21:00 appuntamento con la proiezione gratuita del film “Dove osano le cicogne”. Una serata ideale per godersi il cinema all’aperto e il fresco del lungomare.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

16 Luglio

San Giovanni in Galdo- Storica Sagra del Panunto Galdino, dedicata alla tradizione gastronomica locale.

Per l’Aut Aut Fetsival, a Termoli, Giovanni Mancinone presenta il libro Corpi al macello

A Busso. in ocasione dei Festeggiamenti per la Madonna del Carmine, a partire dalle ore 22.40 omaggio a Renzo Arbore

17-18 Luglio

Guglionesi – Al via Borgo Dipinto (quinta edizione), un percorso che trasforma il borgo in una galleria d’arte visiva a cielo aperto dalle ore 20:00.

Fino al 19 luglio torna a Termoli il Festival del Sarà: geopolitica, intelligenza artificiale, energia e sovranità al centro della tre giorni

19 Luglio

Festa del Pastore a Campitello di Roccamandolfi, il grande forum della zootecnia molisana tra folklore e sapori tipici.

“Termoli Illusionismo – La notte dei giochi di prestigio” a Termoli: 15 artisti, grandi illusioni, mentalismo e spettacolo al Teatro Verde

23 luglio

Pooh in concerto a Campobasso

Alta Marea Festival a Termoli (fino al 25)

1 agosto

Debutta a Matese la prima edizione di Miss Rally del Matese: il concorso ufficiale che affianca il Rally del Matese 2026

Caparezza in concerto a Campobasso

Eddie Lang Jazz festival a Monteroduni (anche il 7)

7 agosto

Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Be2dda Tour

9 agosto

Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli

17 agosto

Antonello Venditti in concerto a Campobasso

8 settembre

Gianni Morandi in concerto a Campobasso

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