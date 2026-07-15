Mostre d’arte, concerti, feste patronali, cinema all’aperto e cartelloni estivi. Scopri tutti gli eventi del 15 luglio tra cultura, musica e tradizioni

REGIONE – Il 15 luglio si apre con un calendario ricchissimo di appuntamenti in tutto il Molise. Mostre d’arte, concerti, feste patronali, cinema all’aperto e i grandi cartelloni estivi che animano borghi e città. Una giornata ideale per chi vuole vivere cultura, musica e tradizioni. Molisenews24,.t ricorda che ci sono proposte che spaziano dalle esposizioni contemporanee nei musei ai concerti gratuiti nelle piazze, fino alle rassegne estive che accompagneranno residenti e turisti per tutta la stagione. Che tu sia alla ricerca di un evento culturale, di una serata musicale o di un’esperienza immersa nei borghi storici, oggi il territorio offre davvero tante occasioni da non perdere

GLI EVENTI DEL15 LUGLIO