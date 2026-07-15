Mostre d’arte, concerti, feste patronali, cinema all’aperto e cartelloni estivi. Scopri tutti gli eventi del 15 luglio tra cultura, musica e tradizioni
REGIONE – Il 15 luglio si apre con un calendario ricchissimo di appuntamenti in tutto il Molise. Mostre d’arte, concerti, feste patronali, cinema all’aperto e i grandi cartelloni estivi che animano borghi e città. Una giornata ideale per chi vuole vivere cultura, musica e tradizioni. Molisenews24,.t ricorda che ci sono proposte che spaziano dalle esposizioni contemporanee nei musei ai concerti gratuiti nelle piazze, fino alle rassegne estive che accompagneranno residenti e turisti per tutta la stagione. Che tu sia alla ricerca di un evento culturale, di una serata musicale o di un’esperienza immersa nei borghi storici, oggi il territorio offre davvero tante occasioni da non perdere
GLI EVENTI DEL15 LUGLIO
Mostre d’arte
Collettiva “Humus” – Castello Angioino, Civitacampomarano
La collettiva “Humus” prosegue nelle sale del Castello Angioino con opere di Marisa Boscia, Sandro Di Camillo, Lello Muzio e Mauro Presutti. Visitabile fino al 22 settembre.
Personali di Ingrid Hora e Silvia Mariotti – MACTE, Termoli
Due percorsi espositivi dedicati alla crisi climatica e ai nuovi ecosistemi sospesi tra natura e artificialità. Mostre aperte fino al 26 settembre.
Mostra su Vasilij Grossman – Termoli
“La forza dell’umano nell’uomo” racconta l’opera dello scrittore attraverso un percorso culturale ospitato negli spazi espositivi cittadini.
Borgo del Merletto – Isernia
Installazioni contemporanee e artigianato del tombolo nel centro storico, per la quinta edizione della mostra d’arte e artigianato.
Cartelloni estivi e programmi territoriali
- Eventi Estivi 2026 a Trivento: le iniziative da giugno a settembre
- Estate Venafrana 2026. tutti gli eventi da giugno a settembre
- Estate Isernina 2026: il programma completo
- Bonefro Estate 2026: il programma completo
- Campobasso presenta il Cartellone Estivo 2026
- Estate a Fossalto 2026: il programma completo tra sagre ed eventi
Concerti e Musica Live
Mr. Rain a Riccia: In occasione dei festeggiamenti per la Madonna del Carmine, il celebre artista sarà protagonista di un concerto gratuito attesissimo. L’esibizione inizierà alle 20:00 e richiamerà fan da tutto il Molise.
Tali e Quali Live Show a Busso: Dalle 22:00 spazio a uno spettacolo musicale dal vivo con le migliori imitazioni dei grandi della musica italiana, da Al Bano a Zucchero. Un evento perfetto per chi ama performance sceniche e intrattenimento.
Tali e Quali Live
Feste Patronali e Tradizioni
Festa di Santa Cristina V.M. a Sepino: Al via oggi i festeggiamenti dedicati alla Patrona di Sepino, che proseguiranno fino al 25 luglio con appuntamenti religiosi e civili. In programma anche ospiti musicali, tra cui Shade nelle serate successive.
Festa Santa Cristina
Cinema all’Aperto
Cinema sotto le Stelle a Termoli: Alle 21:00 appuntamento con la proiezione gratuita del film “Dove osano le cicogne”. Una serata ideale per godersi il cinema all’aperto e il fresco del lungomare.
PROSSIMI EVENTI IN MOLISE
16 Luglio
San Giovanni in Galdo- Storica Sagra del Panunto Galdino, dedicata alla tradizione gastronomica locale.
Per l’Aut Aut Fetsival, a Termoli, Giovanni Mancinone presenta il libro Corpi al macello
A Busso. in ocasione dei Festeggiamenti per la Madonna del Carmine, a partire dalle ore 22.40 omaggio a Renzo Arbore
17-18 Luglio
Guglionesi – Al via Borgo Dipinto (quinta edizione), un percorso che trasforma il borgo in una galleria d’arte visiva a cielo aperto dalle ore 20:00.
Fino al 19 luglio torna a Termoli il Festival del Sarà: geopolitica, intelligenza artificiale, energia e sovranità al centro della tre giorni
19 Luglio
Festa del Pastore a Campitello di Roccamandolfi, il grande forum della zootecnia molisana tra folklore e sapori tipici.
“Termoli Illusionismo – La notte dei giochi di prestigio” a Termoli: 15 artisti, grandi illusioni, mentalismo e spettacolo al Teatro Verde
23 luglio
Pooh in concerto a Campobasso
Alta Marea Festival a Termoli (fino al 25)
1 agosto
Debutta a Matese la prima edizione di Miss Rally del Matese: il concorso ufficiale che affianca il Rally del Matese 2026
Caparezza in concerto a Campobasso
Eddie Lang Jazz festival a Monteroduni (anche il 7)
7 agosto
Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Be2dda Tour
9 agosto
Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli
17 agosto
Antonello Venditti in concerto a Campobasso
8 settembre
Gianni Morandi in concerto a Campobasso