Fabri Fibra a Termoli, I Gemelli Diversi a Cerro al Volturno, Buskers Festival a Castel del Giudice, Festival del tartufo a Fossalto
REGIONE – Oggi 16 agosto, il Molise si accende di musica, cultura e sapori. Molisenews24.it ricorda alcuni dei principali appuntamenti. Fabri Fibra porta il suo rap tagliente a Termoli, mentre a Cupone di Cerro al Volturno arrivano i Gemelli Diversi. A Palata si celebra Lucio Dalla con un tributo in piazza, e a Pietracatella le parole diventano protagoniste con il Premio Letterario Fabrizio De André. Tra le vie di Montemitro si respira festa con il Mercatino di San Rocco, mentre a Fossalto il tartufo è re. A Castel Del Giudice va in scena la magia del Buskers Festival, e a Sepino l’estate continua con l’Officina Summer Festival.
MOSTRE
Fino al 20 agosto Montagano ospita la mostra dedicata a Fernando Caterina.
Fino al 31 agosto a Bonefro, sarà visitabile la mostra fotografica “Ritorno in Molise”.
GLI ALTRI EVENTI DEL 16 AGOSTO
Fabri Fibra in concerto a Termoli.
Castel Del Giudice Buskers Festival.
Festival del tartufo in Contrada Campofreddo a Fossalto.
Mercatino di San Rocco a Montemitro.
Tributo a Lucio Dalla in Piazza San Rocco a Palata.
Premio Letterario Fabrizio De André nella Sala Consiliare di Pietracatella.
Officina Summer Festival a Sepino.
i Gemelli Diversi in concerto a Cupone di Cerro al Volturno
PROSSIMI EVENTI IN MOLISE
17 agosto
Presentazione del libro “Ti racconto il mio cinema” di e con Giovanna Mezzogiorno a Civitanova del Sannio.
Sagra taccozze e fagioli in Contrada San Tommaso a Fossalto.
La notte dei Briganti a Sant’Elia a Pianisi.
Officina Summer Festival a Sepino.
Grazia Di Michele chiude “Tra Antiche Mura” a Larino
18 agosto
Usi, costumi, tradizioni – percorso enogastronomico riscoprendo i sapori del posto a Fossalto
Festa del Morrutto – Caccia al tesoro a San Giovanni di Galdo
Festa della trebbiatura a San Giuliano di Puglia ( C.da Sant’Elena).
Officina Summer Festival a Sepino.
21 agosto
Rino & Friends in concerto a Santa Croce di Magliano, al Quintessenza.
22 agosto
Sonika Art Festival 2025: musica e parola nel cuore di Campobasso (fino al 7 settembre).
VII edizione di Dante a Castello: musica, danza, teatro e non solo sulle rovine del castello imperiale di Civita di Bojano. Quest’anno protagonisti i QUEEN con le loro musiche ironiche.
I Nomadi in concerto a Rocchetta a Volturno.
23 agosto
Ghali in concerto a Campobasso.
Annalisa Minetti si esibirà gratuitamente a Rionero Sannitico.
24 agosto
Anna in concerto per il Campobasso Summer Festival.
26 agosto
Max Gazzè sarà a Bojano per un concerto gratuito.
29 agosto
Casearia 2025 ad Agnone.
30 agosto
“Sinatra The Man & His Musica”, lo spettacolo di Gianluca Guidi all’Arena del Mare di Termoli.