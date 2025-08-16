Fabri Fibra a Termoli, I Gemelli Diversi a Cerro al Volturno, Buskers Festival a Castel del Giudice, Festival del tartufo a Fossalto

REGIONE – Oggi 16 agosto, il Molise si accende di musica, cultura e sapori. Molisenews24.it ricorda alcuni dei principali appuntamenti. Fabri Fibra porta il suo rap tagliente a Termoli, mentre a Cupone di Cerro al Volturno arrivano i Gemelli Diversi. A Palata si celebra Lucio Dalla con un tributo in piazza, e a Pietracatella le parole diventano protagoniste con il Premio Letterario Fabrizio De André. Tra le vie di Montemitro si respira festa con il Mercatino di San Rocco, mentre a Fossalto il tartufo è re. A Castel Del Giudice va in scena la magia del Buskers Festival, e a Sepino l’estate continua con l’Officina Summer Festival.

MOSTRE

Fino al 20 agosto Montagano ospita la mostra dedicata a Fernando Caterina.

Fino al 31 agosto a Bonefro, sarà visitabile la mostra fotografica “Ritorno in Molise”.

GLI ALTRI EVENTI DEL 16 AGOSTO

Fabri Fibra in concerto a Termoli.

Castel Del Giudice Buskers Festival.

Festival del tartufo in Contrada Campofreddo a Fossalto.

Mercatino di San Rocco a Montemitro.

Tributo a Lucio Dalla in Piazza San Rocco a Palata.

Premio Letterario Fabrizio De André nella Sala Consiliare di Pietracatella.

Officina Summer Festival a Sepino.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

17 agosto

Presentazione del libro “Ti racconto il mio cinema” di e con Giovanna Mezzogiorno a Civitanova del Sannio.

Sagra taccozze e fagioli in Contrada San Tommaso a Fossalto.

La notte dei Briganti a Sant’Elia a Pianisi.

Officina Summer Festival a Sepino.

Grazia Di Michele chiude “Tra Antiche Mura” a Larino

18 agosto

Usi, costumi, tradizioni – percorso enogastronomico riscoprendo i sapori del posto a Fossalto

Festa del Morrutto – Caccia al tesoro a San Giovanni di Galdo

Festa della trebbiatura a San Giuliano di Puglia ( C.da Sant’Elena).

Officina Summer Festival a Sepino.

21 agosto

Rino & Friends in concerto a Santa Croce di Magliano, al Quintessenza.

22 agosto

Sonika Art Festival 2025: musica e parola nel cuore di Campobasso (fino al 7 settembre).

VII edizione di Dante a Castello: musica, danza, teatro e non solo sulle rovine del castello imperiale di Civita di Bojano. Quest’anno protagonisti i QUEEN con le loro musiche ironiche.

I Nomadi in concerto a Rocchetta a Volturno.

23 agosto

Ghali in concerto a Campobasso.

Annalisa Minetti si esibirà gratuitamente a Rionero Sannitico.

24 agosto

Anna in concerto per il Campobasso Summer Festival.

26 agosto

Max Gazzè sarà a Bojano per un concerto gratuito.

29 agosto

Casearia 2025 ad Agnone.

30 agosto

“Sinatra The Man & His Musica”, lo spettacolo di Gianluca Guidi all’Arena del Mare di Termoli.