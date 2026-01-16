Mostre d’arte tra Termoli e Campobasso e le tradizionali celebrazioni dei Fuochi di Sant’Antonio nei borghi della regione
REGIONE – Molisenews24.it ricorda che oggi, venerdì 16 gennaio, sarà una giornata ricca di arte, tradizioni e suggestioni invernali in Molise. Tra mostre che raccontano nuovi sguardi contemporanei e celebrazioni popolari dedicate a Sant’Antonio Abate, il territorio si accende di appuntamenti culturali e rituali antichi. Dalle sale del MACTE di Termoli e del Palazzo GIL di Campobasso ai fuochi che illuminano i borghi, ogni evento offre un modo diverso di vivere la comunità e il patrimonio locale.
MOSTRE
Fino al 24 gennaio 2026, presso il MACTE di Termoli, é visitabile la mostra Scollamenti: La collezione in circolo. A cura di Caterina Riva
Fino al 15 marzo 2026, il Palazzo GIL di Campobasso ospita una grande mostra dedicata ai 150 anni dalla nascita dell’Impressionismo
GLI ALTRI EVENTI DEL 16 GENNAIO
I Fuochi di Sant’Antonio a Tufara
Fuochi di Sant’Antonio a Colletorto
Il grande Fuoco di Sant’Antonio Abate a Pescopennataro
Alle 17 Il canto della comunità in onore di Sant’Antonio Abate in piazza Skandenberg a Portocannone
Canto di Sant’Antonio Abate a Nuova Cliternia (Campomarino)
PROSSIMI EVENTI IN MOLISE
17 gennaio
Festa di Sant’Antonio Abate a Campobasso
I Fuochi di Sand’Andonje a Pietrabbondante
Fuochi di Sant’Antonio Abate a Vastogirardi
A Carlantino torna il grande Fuoco di Sant’Antonio: Maitunat di Gambatesa e Ndocciatori di Agnone
Sagra delle pallotte a Trivento
18 gennaio
Al Teatro Fulvio di Guglionesi la prima nazionale di “Made in Italy”
19 gennaio
Termoli celebra San Sebastiano con il tradizionale canto dei bambini:
21 gennaio
Al Teatro Savoia di Campobasso Le Nuvole in concerto: tributo a Fabrizio De André
31 gennaio
Abba Dream tribute all’Auditorium d’Italia di isernia
1 febbraio
Stefano Fresi porta in scena “Dioggene” all’Auditorium di Isernia
8 giugno
Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli
9 agosto
Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli