Mostre d’arte tra Termoli e Campobasso e le tradizionali celebrazioni dei Fuochi di Sant’Antonio nei borghi della regione

REGIONE – Molisenews24.it ricorda che oggi, venerdì 16 gennaio, sarà una giornata ricca di arte, tradizioni e suggestioni invernali in Molise. Tra mostre che raccontano nuovi sguardi contemporanei e celebrazioni popolari dedicate a Sant’Antonio Abate, il territorio si accende di appuntamenti culturali e rituali antichi. Dalle sale del MACTE di Termoli e del Palazzo GIL di Campobasso ai fuochi che illuminano i borghi, ogni evento offre un modo diverso di vivere la comunità e il patrimonio locale.

MOSTRE

Fino al 24 gennaio 2026, presso il MACTE di Termoli, é visitabile la mostra Scollamenti: La collezione in circolo. A cura di Caterina Riva

Fino al 15 marzo 2026, il Palazzo GIL di Campobasso ospita una grande mostra dedicata ai 150 anni dalla nascita dell’Impressionismo

GLI ALTRI EVENTI DEL 16 GENNAIO

I Fuochi di Sant’Antonio a Tufara

Fuochi di Sant’Antonio a Colletorto

Il grande Fuoco di Sant’Antonio Abate a Pescopennataro

Alle 17 Il canto della comunità in onore di Sant’Antonio Abate in piazza Skandenberg a Portocannone

Canto di Sant’Antonio Abate a Nuova Cliternia (Campomarino)

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

17 gennaio

Festa di Sant’Antonio Abate a Campobasso

I Fuochi di Sand’Andonje a Pietrabbondante

Fuochi di Sant’Antonio Abate a Vastogirardi

A Carlantino torna il grande Fuoco di Sant’Antonio: Maitunat di Gambatesa e Ndocciatori di Agnone

Sagra delle pallotte a Trivento

18 gennaio

Al Teatro Fulvio di Guglionesi la prima nazionale di “Made in Italy”

19 gennaio

Termoli celebra San Sebastiano con il tradizionale canto dei bambini:

21 gennaio

Al Teatro Savoia di Campobasso Le Nuvole in concerto: tributo a Fabrizio De André

31 gennaio

Abba Dream tribute all’Auditorium d’Italia di isernia

1 febbraio

Stefano Fresi porta in scena “Dioggene” all’Auditorium di Isernia

8 giugno

Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli

9 agosto

Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli