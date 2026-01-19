Istat: nel 2024 in Molise celebrate 6 unioni civili, 387 i divorzi

CAMPOBASSO – In Molise nel 2024 si sono celebrate sei unioni civili, quattro tra uomini e due tra donne, con una percentuale di 2,1 ogni centomila residenti. Lo rileva l’Istat nel report pubblicato ieri. Nel 2024 sono stati celebrati in Italia 173.272 matrimoni, il 5,9% in meno rispetto al 2023, quelli con riti religiosi presentano un calo consistente rispetto all’anno precedente, -11,4%, accentuando una tendenza alla diminuzione in atto da tempo. In calo anche il numero delle separazioni, -9%, e quello dei divorzi, -3,1%.

Per questi ultimi, l’Istat ha diffuso anche la ripartizione regionale. In Molise i divorzi sono stati complessivamente 387, di cui 125 quelli giudiziali presso i tribunali, 188 consensuali presso i tribunali, 19 i consensuali con negoziazioni assistite da avvocati e 55 consensuali presso lo stato civile. La percentuale dei divorzi ogni mille abitanti si è attestata all’1,3%, in media con quella nazionale.