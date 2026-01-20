Mostre, musica e cultura animano il 20 gennaio in Molise: dal concerto al Conservatorio Perosi alle esposizioni a Termoli e Campobasso

REGIONE – La giornata del 20 gennaio si apre con un ricco calendario culturale tra mostre, musica e appuntamenti da non perdere in Molise. Molisenews24.it ricorda che, mentre proseguono le grandi esposizioni al MACTE di Termoli e al Palazzo GIL di Campobasso, il primo evento in programma è il concerto di inaugurazione dell’anno accademico 2025-2026 al Conservatorio “Lorenzo Perosi”, che dà ufficialmente il via a una giornata all’insegna dell’arte e della creatività.

MOSTRE

Fino al 24 gennaio 2026, presso il MACTE di Termoli, é visitabile la mostra Scollamenti: La collezione in circolo. A cura di Caterina Riva

Fino al 15 marzo 2026, il Palazzo GIL di Campobasso ospita una grande mostra dedicata ai 150 anni dalla nascita dell’Impressionismo

GLI ALTRI EVENTI DEL 20 GENNAIO

Alle 10 Concerto di inaugurazione A.A. 2025-2026 presso il Conservatorio Lorenzo Perosi di Campobasso

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

21 gennaio

Al Teatro Savoia di Campobasso Le Nuvole in concerto: tributo a Fabrizio De André

22 gennaio

Il Pertini Montini Cuoco di Campobasso ospita un convegno su scuola, lavoro e territorio per costruire nuove opportunità per i giovani molisani

23 gennaio

Alle 17 proiezione della Sala Consiliare di Bonefro proiezione del film “Non é vero ma ci credo non si sa mai”

25 gennaio

Ciaspolata al Bosco degli Abeti Soprani di Pescopennataro (Per informazioni e prenotazioni: 3485921343)

Al Teatro Risorgimento di Larino arriva “Anime in Affitto

31 gennaio

Abba Dream tribute all’Auditorium d’Italia di isernia

1 febbraio

Stefano Fresi porta in scena “Dioggene” all’Auditorium di Isernia

8 giugno

Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli

7 agosto

Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Bedda Tour

9 agosto

Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli