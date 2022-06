A Campobasso proseguono Identità molisana e il Festival dei Misteri. Presentazione di libri a Isernia e Termoli; mostre

REGIONE – Giovedì 16 giugno 2022 nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica quotidiana di Molisenews24.it. Nella prima parte parleremo degli appuntamenti principali del giorno, quindi un’anticipazione di quelli dei prossimi giorni.

Musei e mostre

Fino al 26 giugno 2022 presso la Fondazione Molise Cultura, a Campobasso, la mostra antologica “Segni, colori e forme nel nuovo millennio” dell’artista molisano Antonio Corbo. Il progetto prevede la realizzazione di un percorso che accompagni il visitatore alla scoperta e alla comprensione dei principali filoni di ricerca perseguiti dall’artista nel corso della sua carriera. In particolare: Estetica Paradisiaca, Primordialità, Teorie del cosmo, Sublime e Introspezione. Una distinzione, dunque, di tipo contenutistico dalla quale emergeranno anche le differenti tecniche pittoriche impiegate dal maestro.

Fino all’11 settembre 2022,nelle sale del MACTE Museo di Arte Contemporanea di Termoli sarà visitabile “L’esca”, mostra con trenta opere provenienti da una collezione privata.

GLI ALTRI EVENTI DEL 16 GIUGNO

Prosegue “Identità Molisana”, il progetto, inserito nel calendario ufficiale del Festival dei Misteri, che durerà per tutta la settimana del Corpus Domini, prevedendo vari appuntamenti, compresi laboratori didattici per bambini, tutti con base a Piazzetta Palombo. Identità Molisana, attraverso le illustrazioni di Marzia Lamelza cercherà di raccogliere l’essenza dell’identità territoriale molisana fatta di luoghi, tradizioni, sapori, ma anche di storie, modi di vivere, di sentire, di pensare.

Alle ore 18 nella sala consiliare del Comune di Termoli in Via Sannitica 5, presentazione di “Butta via i fazzoletti“, volume dedicato all’universo delle allergie di Sabrina De Federicis,

I cittadini molisani potranno partecipare ad un nuovo appuntamento di Educazione Finanziaria. L’incontro dal titolo “Le forme di finanziamento per realizzare i progetti di vita” è parte di una rassegna di nove appuntamenti che si terranno durante il 2022.

A Campobasso dalle ore 19.00, de “La Città dei Misteri: tra borghi e tradizioni”, appuntamento di promozione e marketing territoriale che si snoderà lungo Corso Vittorio Emanuele II, insieme alla Mostra Mercato dei prodotti tipici molisani. Dalle ore 19.00 partirà anche, sempre lungo Corso Vittorio Emanuele II il mercatino di Corpus Domini curato e organizzato dall’AS.E.C Confesercenti e dalla medesima ora verrà dato il via anche alla tradizionale fiera del Corpus Domini nell’area dell’Ex Romagnoli.

Alle ore 21.00 prede il via il Festival dei Misteri di Campobasso: sul palco di Piazza della Vittoria, concerto di Christian Di Fiore & Sinfonia Ensemble – “La Zampogna fra Tradizione e Modernità”-

Valentina Farinaccio presenta a Isernia il suo ultimo romanzo, Non è al momento raggiungibile alle ore 21:00, presso il Bar Centrale, nell’ambito del Festival della Lettura.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

17 giugno

A Termoli, alla libreria Il vecchio e il mare, presentazione del romanzo Il ladro di Istanti di Angelisa Loschiavo.

Si svolgerà a Termoli la ventottesima edizione della Festa della musica. Una Kermesse che vedrà musicisti e djs dislocati in diverse zone del centro. In piazza Ottavio de Salvio, alle ore 22, si esibisce in Vasco la Kom_Plicati Tribute Band.

18 giugno

Nell’area di Selva Piana a Campobasso concerto di Mario Biondi. Biglietti disponibili online sulla piattaforma ciaotickets.com

19 giugno

Nell’area di Selva Piana a Campobasso concerto dei Litfiba. Biglietti disponibili online sulla piattaforma ciaotickets.com

22 giugno

Alle ore 18.00 a Piazzetta Palombo, a Campobasso, ci sarà la presentazione di “Ho visto i Lupi volare”, il Campobasso della Serie B nel romanzo di Giovanni di Tota. Per l’occasione Giovanni Di Tota dialogherà con la giornalista Sabrina Varriano ed è prevista la partecipazione di diversi ex calciatori del Campobasso Calcio.

21 luglio

Il “Back to the Future Live Tour” di Elisa farà tappa a Campobasso, nell’area dello Stadio di Contrada Selvapiana.