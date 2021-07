A Termoli concerto di organo, a Campobasso visita guidata al centro storico; prosegue il cartellone estivo a Montenero di Bisaccia

REGIONE – Giovedì 16 luglio 2021 nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica di Molisenews24.it. Nella prima parte parleremo degli appuntamenti principali del giorno; quindi un’anticipazione di quelli dei prossimi giorni.

Musei e mostre

Aperto il Museo dei Misteri a Campobasso dalle 16.00 alle 18.00. Obbligatoria la prenotazione: direttamente dal sito compilando e inviando il modulo per la richiesta, o tramite email info@misterietradizioni.com, il Museo confermerà con lo stesso mezzo la prenotazione.

Aperto anche il Museo Multimediale sul Brigantaggio di Roccamandolfi (Lunedì chiuso; Martedì: 16-18; Mercoledì-Domenica: 11-13 / 16-18).

Una serie di meravigliose fotografie che ci portano nel cuore dell’Africa per l’anteprima nazionale dell’affermato fotografo canadese Joey Lawrence. Aperta fino al 31 luglio a Palazzo Gil la mostra “Nomads”. Una serie di scatti di grande suggestione sia per il “soggetto” che per il contesto nel quale sono state realizzate.

Un’ p’ du’ San Biase e la Morra è la mostra fotografica di Alessia Parisse e Fabrizio Bagnoli, curata da Fabio Moscatelli, fino al 20 agosto nel piccolo paese molisano e segnerà l’inizio del grande evento fotografico che vedrà la presenza del vincitore del World Press 2021 Antonio Faccilongo.

Presso il convento Santa Maria delle Grazie di Bonefro (CB)delle due mostre fotografiche “Costantia – folclore molisano” e “Randstad1969”: resteranno aperte fino al 15 agosto.

Altri eventi

Viaggio attraverso storia e storie di una vita cittadina 334.33263331.

Alle ore 21 a Termoli, primo appuntamento con la rassegna “Cattedrale sotto le stelle”. L’evento prevede un concerto per organo tenuto dal maestro Antonio Famiglietti, docente di organo presso l’istituto di musica sacra della Diocesi, e una visita guidata.

Prosegue il cartellone estivo di Montenero di Bisaccia, all’insegna del relax e della cultura; fino al 30 di agosto oltre 30 date e almeno 25 eventi differenti tra loro, a cui si aggiungono le attività estive dedicate ai bambini.

L’elegante chapiteau dai toni azzurri e rossi di Circo Royal a Termoli (fino al 19 luglio) è pronto a stupire il suo pubblico. Il complesso circense stazionerà in viale dei Pini (centro commerciale Il Punto).

C’é tempo fino al 15 settembre per presentare le domande di partecipazione alla manifestazione “Campobasso in fiore” 2021.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

17 luglio

Alla scoperta del Tratturo Castel di Sangro Lucera, delle Pitture Rupestri del Moricone del Pesco, le belle chiese e piazzette del paese e l’antico monastero benedettino De Iumento Albo. Per tutte le informazioni e iscrizioni 0874453343

Dopo il successo delle sue opere-rappresentazioni della città di Napoli negli ultimi anni, Christophe Mourey, con la mostra “Momu, cuore and green”, che sarà inaugurata sabato 17 luglio alle ore 17,00, al Momu Museo delle Arti Contadine di Montenero Val Cocchiara (IS), ha in serbo altre sorprese per il pubblico nell’“indagare” altri luoghi, altre realtà italiane ricche di storia come il Molise

18 luglio

Alle ore 11 a Villa de Capoa – Campobasso concerto del Theate Clarinet Ensemble con “Get Back to Live”. Questi i musicisti che si esibiranno: Rocco Masci clarinetto e piccolo mib, Mariano Aquilano clarinetto, Amerigo Orlando clarinetto, Leontino Iezzi clarinetto basso e Andrea Cremonese percussioni. Programma musiche di De Hann, Rossi, Monti, Joplin, Miller, Piazzolla, Evans, Nehls, Garner Gualdi, Bechet, Mangani.

Alle 19 al Teatro sannitico di Pietrabbondante von l’autore Nicola Mastronardi si parlerà dei suoi libri ‘Viteliu’ e Figli del toro’ e del lungo viaggio che 7mila giovani sabini intrapresero 2800 anni fa spostandosi dal lago di Cotilia (Rieti) e andando a popolare l’area dell’attuale basso Abruzzo e del Molise.

Dopo aver percorso i circa 200 chilometri che uniscono il lago di Cotilia in provincia di Rieti alle terre Molisane i camminatori del VER – Il Cammino dei Padri arriveranno a Pietrabbondante e, nello specifico, fermeranno i loro passi all’interno del Tempio Italico e Teatro di Pietrabbondante.

Lunedì 19 luglio

Alle ore 10.30, presso villa De Capoa, si terrà la conferenza stampa di presentazione della rassegna “Clamori”.

26 luglio

L’Ispettorato Territoriale del lavoro di Campobasso-Isernia, alla luce del fenomeno infortunistico che purtroppo vede ogni anno numerosissimi infortuni sul lavoro sia gravi che mortali, per illustrare quella che è la vigente normativa nella materia e per sensibilizzare tutti gli operatori del settore edile, in collaborazione con la Scuola Edile del Molise e con la Cassa Edile, organizza un seminario sul tema “La prevenzione degli infortuni nei cantieri temporanei e mobili”. Gli incontri del seminario sarà nei giorni 14 e 26 luglio 2021.