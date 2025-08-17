Giovanna Mezzogiorno presenta “Ti racconto il mio cinema a Civitanova del Sannio”; Grazia Di Michele chiude “Tra le antiche mura” a Sepino
REGIONE – Ogg, domenica 17 agosto, giornata ricca di cultura, gusto e musica in Molise! Molisenews24.it, come di consueto, vi ricorda, alcuni dei principali apunamenti. A Civitanova del Sannio, Giovanna Mezzogiorno presenta il suo libro “Ti racconto il mio cinema”. A Fossalto, si celebra la tradizione con la Sagra delle taccozze e fagioli in Contrada San Tommaso. Sant’Elia a Pianisi ospita la suggestiva Notte dei Briganti, mentre a Sepino si accende l’energia dell’Officina Summer Festival. Gran finale a Larino con Grazia Di Michele che chiude la rassegna “Tra Antiche Mura”.
MOSTRE
Fino al 20 agosto Montagano ospita la mostra dedicata a Fernando Caterina.
Fino al 31 agosto a Bonefro, sarà visitabile la mostra fotografica “Ritorno in Molise”.
PROSSIMI EVENTI IN MOLISE
17 agosto
Presentazione del libro “Ti racconto il mio cinema” di e con Giovanna Mezzogiorno a Civitanova del Sannio.
Sagra taccozze e fagioli in Contrada San Tommaso a Fossalto.
La notte dei Briganti a Sant’Elia a Pianisi.
Officina Summer Festival a Sepino.
Grazia Di Michele chiude “Tra Antiche Mura” a Larino
18 agosto
Usi, costumi, tradizioni – percorso enogastronomico riscoprendo i sapori del posto a Fossalto.
Festa del Morrutto – Caccia al tesoro a San Giovanni di Galdo.
Festa della trebbiatura a San Giuliano di Puglia (C.da Sant’Elena).
Officina Summer Festival a Sepino.
21 agosto
Rino & Friends in concerto a Santa Croce di Magliano, al Quintessenza.
22 agosto
Sonika Art Festival 2025: musica e parola nel cuore di Campobasso (fino al 7 settembre).
VII edizione di Dante a Castello: musica, danza, teatro e non solo sulle rovine del castello imperiale di Civita di Bojano. Quest’anno protagonisti i QUEEN con le loro musiche ironiche.
I Nomadi in concerto a Rocchetta a Volturno.
23 agosto
Ghali in concerto a Campobasso.
Annalisa Minetti si esibirà gratuitamente a Rionero Sannitico.
24 agosto
Anna in concerto per il Campobasso Summer Festival.
26 agosto
Max Gazzè sarà a Bojano per un concerto gratuito.
29 agosto
Casearia 2025 ad Agnone.
30 agosto
“Sinatra The Man & His Musica”, lo spettacolo di Gianluca Guidi all’Arena del Mare di Termoli.