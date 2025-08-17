Eventi in Molise di oggi, 17 agosto 2025: tra musica, cultura e sapori

Giovanna Mezzogiorno presenta “Ti racconto il mio cinema a Civitanova del Sannio”; Grazia Di Michele chiude “Tra le antiche mura” a Sepino

REGIONE – Ogg, domenica 17 agosto, giornata ricca di cultura, gusto e musica in Molise! Molisenews24.it, come di consueto, vi ricorda, alcuni dei principali apunamenti. A Civitanova del Sannio, Giovanna Mezzogiorno presenta il suo libro “Ti racconto il mio cinema”. A Fossalto, si celebra la tradizione con la Sagra delle taccozze e fagioli in Contrada San Tommaso. Sant’Elia a Pianisi ospita la suggestiva Notte dei Briganti, mentre a Sepino si accende l’energia dell’Officina Summer Festival. Gran finale a Larino con Grazia Di Michele che chiude la rassegna “Tra Antiche Mura”.

MOSTRE

Fino al 20 agosto Montagano ospita la mostra dedicata a Fernando Caterina.

Fino al 31 agosto a Bonefro,  sarà visitabile la mostra fotografica “Ritorno in Molise”.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

17 agosto

Presentazione del libro “Ti racconto il mio cinema” di e con Giovanna Mezzogiorno a Civitanova del Sannio.

Sagra taccozze e fagioli in Contrada San Tommaso a Fossalto.

La notte dei Briganti a Sant’Elia a Pianisi.

Officina Summer Festival a Sepino.

Grazia Di Michele chiude “Tra Antiche Mura” a Larino

18 agosto

Usi, costumi, tradizioni – percorso enogastronomico riscoprendo i sapori del posto  a Fossalto.

Festa del Morrutto – Caccia al tesoro a San Giovanni di Galdo.

Festa della trebbiatura a San Giuliano di Puglia (C.da Sant’Elena).

Officina Summer Festival a Sepino.

21 agosto

Rino & Friends in concerto a Santa Croce di Magliano, al Quintessenza.

22 agosto

Sonika Art Festival 2025: musica e parola nel cuore di Campobasso (fino al 7 settembre).

VII edizione di Dante a Castello: musica, danza, teatro e non solo sulle rovine del castello imperiale di Civita di Bojano. Quest’anno protagonisti i QUEEN con le loro musiche ironiche.

I Nomadi in concerto a Rocchetta a Volturno.

23 agosto

Ghali in concerto a Campobasso.

Annalisa Minetti si esibirà gratuitamente a Rionero Sannitico.

24 agosto

Anna in concerto per il Campobasso Summer Festival.

26 agosto

Max Gazzè sarà a Bojano per un concerto gratuito.

29 agosto

Casearia 2025 ad Agnone.

30 agosto

“Sinatra The Man & His Musica”, lo spettacolo di Gianluca Guidi all’Arena del Mare di Termoli.

