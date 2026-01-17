Arte contemporanea al MACTE, Impressionismo al Palazzo GIL, fuochi di Sant’Antonio nei borghi, concerti, sagre e teatro

REGIONE – Una giornata ricca di appuntamenti culturali e tradizionali anima il Molise. Tra le proposte da non perdere Molisenews24.it ci ricorda due grandi mostre: al MACTE di Termoli continua Scollamenti: La collezione in circolo, curata da Caterina Riva e visitabile fino al 24 gennaio, mentre il Palazzo GIL di Campobasso celebra i 150 anni dell’Impressionismo con un’esposizione aperta fino al 15 marzo.

Il 17 gennaio porta con sé anche il calore delle feste popolari dedicate a Sant’Antonio, tra fuochi rituali, musica e tradizioni che accendono borghi e paesi. Non mancano sapori tipici, concerti e teatro, per una giornata che intreccia arte, memoria e spettacolo.

MOSTRE

Fino al 24 gennaio 2026, presso il MACTE di Termoli, é visitabile la mostra Scollamenti: La collezione in circolo. A cura di Caterina Riva

Fino al 15 marzo 2026, il Palazzo GIL di Campobasso ospita una grande mostra dedicata ai 150 anni dalla nascita dell’Impressionismo

GLI ALTRI EVENTI DEL 17 GENNAIO

Fuochi di Sant’Antonio a Colletorto

Festa di Sant’Antonio Abate a Campobasso

I Fuochi di Sand’Andonje a Pietrabbondante

Fuochi di Sant’Antonio Abate a Vastogirardi

A Carlantino torna il grande Fuoco di Sant’Antonio: Maitunat di Gambatesa e Ndocciatori di Agnone

Sagra delle pallotte a Trivento

Yifan Wu in concerto al Teatro Savoia di Campobasso

Al Teatro Flavio Bucci di Casacalenda va in scena “Sarto per signora”

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

18 gennaio

Al Teatro Fulvio di Guglionesi la prima nazionale di “Made in Italy”

19 gennaio

Termoli celebra San Sebastiano con il tradizionale canto dei bambini:

21 gennaio

Al Teatro Savoia di Campobasso Le Nuvole in concerto: tributo a Fabrizio De André

25 gennaio

Al Teatro Risorgimento di Larino arriva “Anime in Affitto

31 gennaio

Abba Dream tribute all’Auditorium d’Italia di isernia

1 febbraio

Stefano Fresi porta in scena “Dioggene” all’Auditorium di Isernia

8 giugno

Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli

9 agosto

Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli