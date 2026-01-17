Arte contemporanea al MACTE, Impressionismo al Palazzo GIL, fuochi di Sant’Antonio nei borghi, concerti, sagre e teatro
REGIONE – Una giornata ricca di appuntamenti culturali e tradizionali anima il Molise. Tra le proposte da non perdere Molisenews24.it ci ricorda due grandi mostre: al MACTE di Termoli continua Scollamenti: La collezione in circolo, curata da Caterina Riva e visitabile fino al 24 gennaio, mentre il Palazzo GIL di Campobasso celebra i 150 anni dell’Impressionismo con un’esposizione aperta fino al 15 marzo.
- Sagre di Gennaio 2026 in Molise: Campobasso e Isernia
- Festa di Sant’Antonio Abate 2026: gli eventi in Molise
Il 17 gennaio porta con sé anche il calore delle feste popolari dedicate a Sant’Antonio, tra fuochi rituali, musica e tradizioni che accendono borghi e paesi. Non mancano sapori tipici, concerti e teatro, per una giornata che intreccia arte, memoria e spettacolo.
MOSTRE
Fino al 24 gennaio 2026, presso il MACTE di Termoli, é visitabile la mostra Scollamenti: La collezione in circolo. A cura di Caterina Riva
Fino al 15 marzo 2026, il Palazzo GIL di Campobasso ospita una grande mostra dedicata ai 150 anni dalla nascita dell’Impressionismo
GLI ALTRI EVENTI DEL 17 GENNAIO
Fuochi di Sant’Antonio a Colletorto
Festa di Sant’Antonio Abate a Campobasso
I Fuochi di Sand’Andonje a Pietrabbondante
Fuochi di Sant’Antonio Abate a Vastogirardi
A Carlantino torna il grande Fuoco di Sant’Antonio: Maitunat di Gambatesa e Ndocciatori di Agnone
Sagra delle pallotte a Trivento
Yifan Wu in concerto al Teatro Savoia di Campobasso
Al Teatro Flavio Bucci di Casacalenda va in scena “Sarto per signora”
PROSSIMI EVENTI IN MOLISE
18 gennaio
Al Teatro Fulvio di Guglionesi la prima nazionale di “Made in Italy”
19 gennaio
Termoli celebra San Sebastiano con il tradizionale canto dei bambini:
21 gennaio
Al Teatro Savoia di Campobasso Le Nuvole in concerto: tributo a Fabrizio De André
25 gennaio
Al Teatro Risorgimento di Larino arriva “Anime in Affitto
31 gennaio
Abba Dream tribute all’Auditorium d’Italia di isernia
1 febbraio
Stefano Fresi porta in scena “Dioggene” all’Auditorium di Isernia
8 giugno
Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli
9 agosto
Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli