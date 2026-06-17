Gli eventi del 17 giugno tra mostre d’arte, festival culturali e laboratori esperienziali a Civitacampomarano, Termoli, Bojano e Isernia

REGIONE – Il 17 giugno si apre con una giornata ricca di appuntamenti che intrecciano arte contemporanea, percorsi culturali e momenti di confronto dedicati alla comunità. Molisenews24.it ricorda che le mostre in corso continuano a raccontare la vitalità creativa del territorio: al Castello Angioino di Civitacampomarano prosegue “Humus”, la collettiva che riunisce le opere di Marisa Boscia, Sandro Di Camillo, Lello Muzio e Mauro Presutti, un viaggio visivo che rimarrà visitabile fino al 22 settembre. A Termoli, invece, il MACTE accoglie i progetti personali di Ingrid Hora e Silvia Mariotti, due narrazioni artistiche che affrontano il tema della crisi climatica e dei nuovi ecosistemi sospesi tra natura e artificio, offrendo uno sguardo potente e attuale sul rapporto tra uomo e ambiente.

La giornata si arricchisce anche di appuntamenti culturali e festival. A Bojano prende il via Lettera 423, rassegna letteraria che fino al 21 giugno porterà in città presentazioni, incontri e dibattiti, con ospiti di rilievo come lo storico Emilio Gentile. A Isernia, nel pomeriggio, il centro storico diventa invece il cuore di un laboratorio esperienziale in lingua inglese, “Mondi che si incontrano”, promosso dall’AVIS per favorire l’integrazione tra giovani del territorio e ragazzi provenienti da culture diverse.

GLI EVENTI DEL 17 GIUGNO