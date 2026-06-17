Gli eventi del 17 giugno tra mostre d’arte, festival culturali e laboratori esperienziali a Civitacampomarano, Termoli, Bojano e Isernia
REGIONE – Il 17 giugno si apre con una giornata ricca di appuntamenti che intrecciano arte contemporanea, percorsi culturali e momenti di confronto dedicati alla comunità. Molisenews24.it ricorda che le mostre in corso continuano a raccontare la vitalità creativa del territorio: al Castello Angioino di Civitacampomarano prosegue “Humus”, la collettiva che riunisce le opere di Marisa Boscia, Sandro Di Camillo, Lello Muzio e Mauro Presutti, un viaggio visivo che rimarrà visitabile fino al 22 settembre. A Termoli, invece, il MACTE accoglie i progetti personali di Ingrid Hora e Silvia Mariotti, due narrazioni artistiche che affrontano il tema della crisi climatica e dei nuovi ecosistemi sospesi tra natura e artificio, offrendo uno sguardo potente e attuale sul rapporto tra uomo e ambiente.
La giornata si arricchisce anche di appuntamenti culturali e festival. A Bojano prende il via Lettera 423, rassegna letteraria che fino al 21 giugno porterà in città presentazioni, incontri e dibattiti, con ospiti di rilievo come lo storico Emilio Gentile. A Isernia, nel pomeriggio, il centro storico diventa invece il cuore di un laboratorio esperienziale in lingua inglese, “Mondi che si incontrano”, promosso dall’AVIS per favorire l’integrazione tra giovani del territorio e ragazzi provenienti da culture diverse.
GLI EVENTI DEL 17 GIUGNO
Mostre d’arte in corso
Collettiva “Humus” – Castello Angioino, Civitacampomarano
Prosegue la collettiva “Humus”, con opere di Marisa Boscia, Sandro Di Camillo, Lello Muzio e Mauro Presutti, visitabile fino al 22 settembre nelle sale del Castello Angioino.
Personali di Ingrid Hora e Silvia Mariotti – MACTE, Termoli
Il MACTE ospita le personali di Ingrid Hora e Silvia Mariotti, due percorsi espositivi dedicati allacrisi climatica e ai nuovi ecosistemi sospesi tra natura e artificialità.(fino al 26 settembre)
Cultura e Festival
Festival Lettera 423 (Bojano, CB)
Prende il via (fino al 21 giugno) questo festival culturale e letterario che ospita presentazioni, dibattiti e incontri. Tra gli ospiti di questa edizione figura anche lo storico di fama mondiale Emilio Gentile.
Laboratorio Culturale “Mondi che si incontrano” (Isernia)
Alle ore 15:30, nel centro storico di Isernia, si terrà questo percorso esperienziale e di integrazione culturale in lingua inglese, organizzato dall’AVIS per unire i giovani del territorio e ragazzi provenienti da culture diverse.
PROSSIMI EVENTI IN MOLISE
Dal 18 al 21 giugno Bojano celebra il Millennio Normanno
19 giugno
Alle 18:30 presso l’Auditorium Giovannitti di Palazzo Gil, a Campobasso, tappa ufficiale dello Strega Tour 2026
20 giugno
Bojano (Civita Superiore) – Rievocazione Storica “Rodolfo de Moulins”; corteo storico medievale
21 giugno
Torna Campobazar, il mercatino dell’usato e del baratto promosso dal Comune di Campobasso
26 giugno
Festa della Cipolla Bianca di Isernia (anche il 27)
8 luglio
Torna (fino 14 luglio 2026 torna Art Nouveau Week, il festival internazionale dedicato al Liberty. Tema dell’edizione
10 luglio
Giorgia in concerto a Termoli
23 luglio
Pooh in concerto a Campobasso
Alta Marea Festival a Termoli (fino al 25)
1 agosto
Debutta a Matese la prima edizione di Miss Rally del Matese: il concorso ufficiale che affianca il Rally del Matese 2026
Caparezza in concerto a Campobasso
7 agosto
Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Be2dda Tour
9 agosto
Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli
17 agosto
Antonello Venditti in concerto a Campobasso
8 settembre
Gianni Morandi in concerto a Campobasso