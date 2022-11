A Campobasso al via il festival “About the future” e si tiene l’evento “La rivoluzione a tavola”, Mostre a Termoli, Campobasso e Venafro

REGIONE – Giovedì 17 novembre 2022 nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica quotidiana di Molisenews24.it. Nella prima parte parleremo degli appuntamenti principali del giorno, quindi un’anticipazione di quelli dei prossimi giorni.

MOSTRE

Fino al 20 novembre, presso il Circolo Sannitico a Campobasso, é visitabile la mostra personale di Piero Perrino: dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 20.

Fino al 29 gennaio 2023 Renato Leotta è protagonista al MACTE Museo di Arte Contemporanea di Termoli della mostra personale La soglia (poesia, poesia, poesia).

A Venafro, nello spazio espositivo della Palazzina Liberty, é visitabile la mostra fotografica “136 Identità Molise” di Franco Cappellari. La mostra resterà aperta tutti i giorni, fino al 13 novembre 2022, dalle ore 16.30 alle 19.30. Il sabato e la domenica, anche la mattina dalle 10.30 alle 12.30

GLI ALTRI APPUNTAMENTI DEL 17 NOVEMBRE

L’assessorato alla Cultura del Comune di Campobasso come abitualmente usa fare ogni mese, ha realizzato un corposo numero di proposte culturali calendarizzate nel cartellone di “Novembre in Città”.

Da oggi al 27 novembre 2022 al Palazzo GIL di Campobasso, torna About the future, il festival che indaga il rapporto cross-culturale, la diffusione dei nuovi linguaggi artistici e le convergenze tecnologico-scientifiche derivate dalla cultura contemporanea.

Alle ore 18.15, presso la Bibliomediateca comunale di Campobasso in via Roma, con Nicoletta Radatta, di ‘La rivoluzione a tavola’, formatrice nell’ambito dell’educazione alimentare integrale per la promozione di scelte alimentari sane, sostenibili e consapevoli, per ridurre l’impatto ambientale del cibo e aumentare il benessere sociale.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

18 novembre

Concerto di pianoforte a quattro mani “Le donne di Puccini” del Duo Pianistico Pollice, l Teatro Fulvio di Guglionesi alle 18:30. Il programma prevede esecuzioni di arie tratte da Manon Lescaut, La Bohème, Tosca, Madama Butterfly, Turandot.

19 novembre

‘Salute mentale: una storia, una famiglia. Tante storie, tante famiglie’, questo il tema al centro del convegno in programma a partire dalle ore 10.30 nell’aula magna del Convitto Mario Pagano in via Mazzini a Campobasso.

20 novembre

Escursione tra i colori dell’autunno attaverso boschi, praterie e laghetti della Montagnola Molisana. Punto di ritrovo, Ore 9:00 Eremo di S. Egidio Frosolone. Per tutte le informazioni sul percorso, iscrizioni o altro contattare i numeri 347 302 1999 e 328 763 9268. Prenotazione obbligatoria entro e non oltre le ore 20:00 di sabato 19 novembre 2022.

Il respiro nel bosco: passeggiata nella faggeta di Prato Gentili per ascoltarsi. Per informazioni e prenotazioni contattare il numero 3287639268. Iscrizioni aperte fino alle ore 20:00 di sabato 19 novembre 2022.

Trekking da Pianelle di San Massimo all’Eremo di Sant’Egidio a Bojano. Per tutte le informazioni sul percorso, iscrizioni o altro contattare i numeri 347 302 1999 e 328 763 9268.

Escursione autunnale a Monte Cavallerizzo. Per tutte le informazioni sul percorso, iscrizioni o altro contattare i numeri 347 302 1999 e 328 763 9268

Alle 9 torna Campobazar – mercatino dell’usato, dello scambio e del baratto promosso dal Comune di Campobasso e riservato esclusivamente ai privati cittadini (esclusi, quindi, hobbisti e commercianti sia fissi che ambulanti).

Alle 18, presso l’auditorium Il Platano di Santa Croce di Magliano, va in scena lo spettacolo ‘Tre preti per una besciamella”.

27 novembre

Alle 21 all’Auditorium Italia di Isernia concerto di Uto Ughi.

3 dicembre

Festa dei fuochi rituali ad Agnone.

10 dicembre

Torna nel corso principale di Agnone il rito del fuoco più grande del mondo, la ‘Ndocciata, una scenografica e suggestiva sfilata di enormi fiaccole, le ‘ndocce

11 dicembre

Alle 21 all’Auditorium Italia di Isernia concerto di Povia.