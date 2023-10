A Campobasso le mostre “Fuga nell’irreale” di Irina Fedoriuk e ” La memoria della neve”; a Isernia la mostra documentaria “L’autunno del ’43”

REGIONE – Lunedì 16 ottobre 2023 ci attende una nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica quotidiana di Molisenews24.it. Nella prima parte parleremo degli appuntamenti principali del giorno, quindi un’anticipazione di quelli dei prossimi giorni.

MOSTRE

Fino al 29 ottobre alle ore 18 presso il Palazzo Ex Gil di Campobasso inaugura la mostra personale di Serena Tamburro in arte SETA. Dal titolo “Introspezioni”. Gli orari di apertura: dal martedì al sabato 10-13, 17.30-20 la domenica 17-20, chiuso il lunedì.

Fino al 29 ottobre l’Archivio di Stato di Isernia, in occasione dell’ottantesimo anniversario dei tragici eventi che nel 1943 sconvolsero la città, ha realizzato la mostra documentaria dal titolo “L’autunno del ’43 a Isernia“.

Fino al 20 novembre presso l’Aula Magna dell’Unimol a Campobasso la mostra antologica La memoria della neve di Giancarlo Limoni.

Presso l’atrio del Dipartimento Giuridico dell’Università degli Studi del Molise, a Campobasso, é stata allestita la mostra storico-documentaria “I campi di concentramento fascisti in Abruzzo e Molise dal 1940 al 1943”. La mostra rimarrà aperta fino al 30 novembre 2023 e sarà visitabile gratuitamente dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle 20:00.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

19 ottobre

Al via la quarta edizione la “Festa del Cioccolato” in programma a Termoli in Piazza Vittorio Veneto.

20 ottobre

Festa del Cioccolato” a Termoli in Piazza Vittorio Veneto.

21 ottobre

Festa del Cioccolato” a Termoli in Piazza Vittorio Veneto.

22 ottobre

A Campobasso torna Campobazar, il mercatino dell’usato.

Ultimo giorno della Festa del Cioccolato” a Termoli in Piazza Vittorio Veneto.

29 novembre

Enrico Brignano all’ Auditorium d’Italia di Isernia con “Ma diamoci del tu”.

1 dicembre

Patty Smith in concerto all”Auditorium d’Italia a Isernia.

8 dicembre

All’auditorium Unità d’Italia di Isernia si esibiranno Pio e Amedeo con il loro “Felicissimo show“.

15 dicembre

“Le Vie del Rock sono infinite”, Edoardo Bennato in concerto all’auditorium Unità d’Italia di Isernia.