Eventi in Molise il 18 agosto 2026: sagre, concerti ed altri appuntamenti

Da
Marina Denegri
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Mostre, cartelloni estivi, sagre tradizionali ed esibizioni live. Dalle sagre al concerto di Michele Zarrillo a Colli a Volturno

Michele Zarrillo Colli al Volturno

REGIONE – La giornata del 18 agosto offre un cartellone ricco di appuntamenti culturali, sagre e spettacoli che animano il Molise tra borghi, piazze e centri storici. Molisenews24.it ricorda che dalle mostre d’arte ospitate nei principali spazi espositivi regionali ai cartelloni estivi dei comuni, passando per le sagre tradizionali e gli eventi musicali, il territorio propone un percorso vario tra cultura, gastronomia e intrattenimento. Un’occasione ideale per scoprire luoghi, sapori e atmosfere che raccontano l’identità molisana

GLI EVENTI DEL18 AGOSTO

Mostre d’arte

Collettiva “Humus”Castello Angioino, Civitacampomarano
La collettiva “Humus” prosegue nelle sale del Castello Angioino con opere di Marisa Boscia, Sandro Di Camillo, Lello Muzio e Mauro Presutti. Visitabile fino al 22 settembre.

Personali di Ingrid Hora e Silvia Mariotti MACTE, Termoli
Due percorsi espositivi dedicati alla crisi climatica e ai nuovi ecosistemi sospesi tra natura e artificialità. Mostre aperte fino al 26 settembre.

Cartelloni estivi e programmi territoriali

Sagre ed Enogastronomia

Frammenti d’Antico – Bagnoli del Trigno — Rievocazione storica con sfilata in costume, spettacoli itineranti per le vie del borgo ed enogastronomia tipica, in uno dei contesti medievali più suggestivi del Molise.

19ª Sagra Saviccia e Ova Fritt a Roccapromonte (Castropignano)— Dalle 20:30 degustazione dei piatti tradizionali molisani a base di salsiccia e uova fritte, accompagnata da musica dal vivo e intrattenimento popolare.

Concerti e Intrattenimento

Concerto di Michele Zarrillo a Colli a Volturno — Serata live organizzata dalla Pro Loco, con il cantautore romano protagonista dalle 22 all’Anfiteatro Comunale

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

19 agosto

A Bojano, nei Giardini di Palazzo Colagrosso, arriva “Sinestesie del Matese”, esperienza sensoriale in tre atti

Sagra della manteca ad Acquevive di Frisolone

Tra le righe canta Biagio Antonacci a Trivento , dalle ore 21

8 settembre

Gianni Morandi in concerto a Campobasso

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