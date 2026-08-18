Mostre, cartelloni estivi, sagre tradizionali ed esibizioni live. Dalle sagre al concerto di Michele Zarrillo a Colli a Volturno
REGIONE – La giornata del 18 agosto offre un cartellone ricco di appuntamenti culturali, sagre e spettacoli che animano il Molise tra borghi, piazze e centri storici. Molisenews24.it ricorda che dalle mostre d’arte ospitate nei principali spazi espositivi regionali ai cartelloni estivi dei comuni, passando per le sagre tradizionali e gli eventi musicali, il territorio propone un percorso vario tra cultura, gastronomia e intrattenimento. Un’occasione ideale per scoprire luoghi, sapori e atmosfere che raccontano l’identità molisana
GLI EVENTI DEL18 AGOSTO
Mostre d’arte
Collettiva “Humus” – Castello Angioino, Civitacampomarano
La collettiva “Humus” prosegue nelle sale del Castello Angioino con opere di Marisa Boscia, Sandro Di Camillo, Lello Muzio e Mauro Presutti. Visitabile fino al 22 settembre.
Personali di Ingrid Hora e Silvia Mariotti – MACTE, Termoli
Due percorsi espositivi dedicati alla crisi climatica e ai nuovi ecosistemi sospesi tra natura e artificialità. Mostre aperte fino al 26 settembre.
Cartelloni estivi e programmi territoriali
- Eventi Estivi 2026 a Trivento: le iniziative da giugno a settembre
- Estate Venafrana 2026. tutti gli eventi da giugno a settembre
- Estate Isernina 2026: il programma completo
- Bonefro Estate 2026: il programma completo
- Campobasso presenta il Cartellone Estivo 2026
- Estate a Fossalto 2026: il programma completo tra sagre ed eventi
Sagre ed Enogastronomia
Frammenti d’Antico – Bagnoli del Trigno — Rievocazione storica con sfilata in costume, spettacoli itineranti per le vie del borgo ed enogastronomia tipica, in uno dei contesti medievali più suggestivi del Molise.
19ª Sagra Saviccia e Ova Fritt a Roccapromonte (Castropignano)— Dalle 20:30 degustazione dei piatti tradizionali molisani a base di salsiccia e uova fritte, accompagnata da musica dal vivo e intrattenimento popolare.
Concerti e Intrattenimento
Concerto di Michele Zarrillo a Colli a Volturno — Serata live organizzata dalla Pro Loco, con il cantautore romano protagonista dalle 22 all’Anfiteatro Comunale
PROSSIMI EVENTI IN MOLISE
19 agosto
A Bojano, nei Giardini di Palazzo Colagrosso, arriva “Sinestesie del Matese”, esperienza sensoriale in tre atti
Sagra della manteca ad Acquevive di Frisolone
Tra le righe canta Biagio Antonacci a Trivento , dalle ore 21
8 settembre
Gianni Morandi in concerto a Campobasso