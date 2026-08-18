Mostre, cartelloni estivi, sagre tradizionali ed esibizioni live. Dalle sagre al concerto di Michele Zarrillo a Colli a Volturno

REGIONE – La giornata del 18 agosto offre un cartellone ricco di appuntamenti culturali, sagre e spettacoli che animano il Molise tra borghi, piazze e centri storici. Molisenews24.it ricorda che dalle mostre d’arte ospitate nei principali spazi espositivi regionali ai cartelloni estivi dei comuni, passando per le sagre tradizionali e gli eventi musicali, il territorio propone un percorso vario tra cultura, gastronomia e intrattenimento. Un’occasione ideale per scoprire luoghi, sapori e atmosfere che raccontano l’identità molisana

GLI EVENTI DEL18 AGOSTO

Mostre d’arte

Collettiva “Humus” – Castello Angioino, Civitacampomarano

La collettiva “Humus” prosegue nelle sale del Castello Angioino con opere di Marisa Boscia, Sandro Di Camillo, Lello Muzio e Mauro Presutti. Visitabile fino al 22 settembre.

Personali di Ingrid Hora e Silvia Mariotti – MACTE, Termoli

Due percorsi espositivi dedicati alla crisi climatica e ai nuovi ecosistemi sospesi tra natura e artificialità. Mostre aperte fino al 26 settembre.

Cartelloni estivi e programmi territoriali

Sagre ed Enogastronomia

Frammenti d’Antico – Bagnoli del Trigno — Rievocazione storica con sfilata in costume, spettacoli itineranti per le vie del borgo ed enogastronomia tipica, in uno dei contesti medievali più suggestivi del Molise.

19ª Sagra Saviccia e Ova Fritt a Roccapromonte (Castropignano)— Dalle 20:30 degustazione dei piatti tradizionali molisani a base di salsiccia e uova fritte, accompagnata da musica dal vivo e intrattenimento popolare.

Concerti e Intrattenimento

Concerto di Michele Zarrillo a Colli a Volturno — Serata live organizzata dalla Pro Loco, con il cantautore romano protagonista dalle 22 all’Anfiteatro Comunale

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

19 agosto

A Bojano, nei Giardini di Palazzo Colagrosso, arriva “Sinestesie del Matese”, esperienza sensoriale in tre atti

Sagra della manteca ad Acquevive di Frisolone

Tra le righe canta Biagio Antonacci a Trivento , dalle ore 21

8 settembre

Gianni Morandi in concerto a Campobasso