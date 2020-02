I principali eventi in Molise di martedì 18 febbraio 2020: a Campobasso Ti Racconto un libro e Carnival quiz, si parla di bullismo a Termoli

CAMPOBASSO – Martedì 18 febbraio con nuovi appuntamenti in Molise, vediamo i principali previsti per la giornata odierna. A Campobasso appuntamento al Circolo Sannitico con Ti racconto un libro: “Anche io ho denunciato”, incontro con Sabrina Lembo in dialogo con Massimo Cotto, a cura di Unione Lettori Italiani (18.30). L’autrice racconta il dramma realmente vissuto da donne e non solo, che subiscono violenza psicologica, prima ancora che fisica, e la difficoltà che incontrano nel denunciarlo. Ma il libro non è solo un racconto, ma vuole essere un simbolo di riscatto e di incoraggiamento per coloro che restano soli, spesso sentendosi abbandonati e non creduti da nessuno. Un atto di coraggio alla denuncia collettiva, in collaborazione con l’Associazione Vite senza paura di Maria Grazia Cucinotta. All’Unimol – Facoltà di Medicina e Chirurgia dalle 15 alle 18 Workshop sulla CA con la partecipazione del dirigente medico del pronto soccorso di Campobasso Dott.ssa Paola Di Rocco. Questo il programma: Introduzione (Dott. Federico Di Renzo) – Gestione paziente cardiovascolare ed ictus (Dott.ssa Paola Di Rocco) – Domiciliari e gestione del paziente in attesa del 118 (Dott. Cataldo Simone) – App prontuari farmaceutici e borsa farmaci (Dott.ssa Antonia De Socio) – Casi clinici interattivi (Dott. Federico Di Renzo – Dott.ssa Antonia De Socio) – Conclusioni (Dott. Giuseppe De Gregorio). Al Bahia Café Il Cervellone Molise dalle 21.30 con lo speciale Carnival Quiz

Al cinema Sant’Antonio di Termoli alle 18 incontro dal titolo “Istituzioni e famiglie contro bullismo e cyberbullismo“. Si tratta di un convegno di formazione informazione e sensibilizzazione per il contrasto al bullismo e al cyberbullismo nell’infanzia e adolescenza. Il programma si apre con i saluti del professore Francesco Roberti (sindaco di Termoli), della dottoressa Anna Paola Sabatini (dirigente USR Molise), del dott. Nevio Di Vincenzo (dirigente del commissariato di Termoli) e della professoressa Rosanna Scrascia (dirigente scolastico bernacchia di Termoli).

Il 20, 21 e 26 febbraio al Circolo Sannitico nuovi appuntamenti con “Ti racconto un libro”, laboratorio permanente sulla lettura e sulla narrazione. Dal 21 al 24 in Piazza Municipio 37 a Bonefro “Corso di potatura: tre giorni di saggezza rurale in Molise” (info I viaggi dell’origano 338.7816835). Il 21 alla Bibliomediateca comunale di Campobasso Vivere con cura: la foresta terapia ed il Bagno di Bosco, dai bonsai ai “Patriarchi Verdi” (18) mentre a Ururi Carnival Party dalle 22. Sempre il 21 alla Aula riunioni Scuola Media “A. Schweitzer di Termoli incontro studio dal titolo “I castelli del Molise – Fortificazioni & territorio” mentre a Volturno “Weekend dell’Uomo Cervo” con Guglielmo Ruggiero di Cimentiamoci. Giullari di Spade, musica e spettacolo il 23 febbraio ore 17 in Piazza Municipio a Campobasso. Dal 20 al 28 febbraio all’Incontreria Il Ponte di Bojano “Lucia”, mostra percorso di lettura. Il 22 dalle 20.30 a Bagnoli del Trigno Carnevale al Calice Rosso con musica, balli e spettacolo di magia gon Antonio Colonnesi. Veglione di Carnevale il 21 a Oratino presso il Ristorante “La Roccia” con cena e divertimento dalle 20.

