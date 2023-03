A Campobasso la mostra “Il mio corpo é un campo minato” e il concerto con Riccardo Bricchi e Lucia Antonacci

REGIONE – Sabato 18 marzo 2023 ci attende una nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica quotidiana di Molisenews24.it. Nella prima parte parleremo degli appuntamenti principali del giorno, quindi un’anticipazione di quelli dei prossimi giorni.

MOSTRE

Fino al 28 Marzo al Circolo Sannitico di Campobasso la mostra “Il mio corpo é un campo minato” con orari: dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 20, Sabato e domenica dalle 10.30 alle 13:00

Penultimo giorno a Palazzo Norante a Campomarino, la mostra fotografica Lungomare, a cura di Nicola Di Bello.

Fino al 14 maggio 2023 il MACTE – Museo di Arte Contemporanea di Termoli presenta Sub, una mostra a cura di Michele D’Aurizio.

Dal 30 marzo fino al 1° aprile, presso il Castello Svevo di Termoli, saranno esposti tutti gli elaborati e i disegni del concorso JacovitTi Amo. La mostra resterà aperta, nei giorni indicati, dalle ore 17 alle ore 20.

GLI ALTRI APPUNTAMENTI DEL 18 MARZO

Festa di Sant’Antonio a Riccia.

Alle ore 18,30 nel Teatro Savoia di Campobasso si svolgerà il concerto “Suonasse te pure stasera scordato strumento, cuore” con Riccardo Bricchi (oboe e corno inglese) e Lucia Antonacci (arpa).

Alle 20.45 al Teatro Fulvio di Guglionesi va in scena “Il resto della settimana” con Peppe Servillo, accompagnato dalla chitarra di Cristiano Califano.

I PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

19 marzo

Escursione nel Parco Archeologico. Per informazioni e prenotazioni contattare il numero 320 181 8141

Escursione e polenta in rifugio a Macchiagodena attività per adulti e bambini con Guide dedicate. Trekking 10 km sulla Montagnola Molisana. Per informazioni e prenotazioni contattare il numero 328 763 9268.

Escursione esplorativa e attività creativa con elementi naturali per bimbi e genitori che non vogliono partecipare al trekking. Per informazioni e prenotazioni contattare il numero 333 422 6979

Torna a Campobazar, il tradizionale mercatino dell’usato e dello scambio.

Le Domeniche letterarie fanno tappa a Portocannone. Ingresso gratuito. Per informazioni contattare il numero 0875940000

Alle 17.30 presso il Cinema Teatro Lumiere di Isernia va in scena Anamanacanda, commedia brillante in tre atti.

Alle 17.30 presso l’Auditorium Comunale di Oratino consegna delle chiavi della gentilezza del Paese.

Alle ore 18.30 al Teatro Fulvio di Guglionesi va in scena “Il resto della settimana” con Peppe Servillo, accompagnato dalla chitarra di Cristiano Califano.

Alle 18 al Teatro Fulvio di Guglionesi va in scena la commedia dialettale “Un é ppicca ma ddu…so tròppe!

20 marzo

Alle 20.30 al Teatro del Loto di Ferrazzano va in scena “Il resto della settimana” con Peppe Servillo, accompagnato dalla chitarra di Cristiano Califano.

22 marzo

A Castelpetroso Monsignor Giancarlo Maria Bregantini celebra il 135° anniversario dell’Apparizione della Madonna: il programma

25 marzo

Si rinnova l’appuntamento con le “Giornate FAI di Primavera”, il più importante evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese.

Alle 17.30 presso il Cinema Teatro Lumiere di Isernia va in scena “La valigia sul letto“, commedia brillante in due atti.

26 marzo

Appuntamento con le “Giornate FAI di Primavera”, il più importante evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese.

1 aprile

Disponibili online sui circuiti TicketOne e Ciaotickets e nei punti vendita autorizzati i biglietti per assistere allo spettacolo “Sono cambiato” che il comico Angelo Duro terrà il 1° aprile a Isernia all’Auditorium Unità d’Italia.

Al Teatro Savoia di Campobasso Sergio Castellitto porterà in scena “Zorro”, scritto da Margaret Mazzantini.

15 aprile

Il “Meno per Meno tour” di Niccolò Fabi partirà con la Data Zero all’Auditorium Unità d’Italia di Isernia alle 21. I biglietti per la Data Zero sono disponibili sui circuiti TicketOne.