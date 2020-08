Prima serata a San Giovanni in Galdo con l’incontro con Domenico Iannacone in “Che ci faccio qui”. Cinema in Piazza Vittoria a Campobasso

A Campobasso dal 17 al 21 agosto proponte cinque appuntamenti con Cinema al Corso a Campobasso proiezione in Piazza della Vittoria, sempre dalle ore 21.00 nell’ordine, di Il Re Leone (17 agosto), 1917 (18 agosto), Piccole donne (19 agosto), City of crime (20 agosto), Le Mans: la grande sfida (21 agosto). A Villa De Capoa ore 18 Estate NpL – Nati per leggere mentre alle 19 all’Otter lounge bar 3 x 2 Spaten beer.

Fino al 31 agosto si può visitare la 12ª edizione della mostra diocesana di Termoli Larino intitolata “Imprevisto – Dialoghi d’arte” con le opere dell’artista @Michele Porsia e le opere di arte sacra della Diocesi di Termoli Larino. Al Corso 50 Cafe & Lounge Bar “Acid Lake 70s, 80s Rock Tribute Band” dalle 22.

10° Festa del Morrutto a San Giovanni in Galdo con quattro serate. Si parte con l’incontro con Domenico Iannacone in “Che ci faccio qui”.

A Borgotufi di Castel Del Giudice è aperta la mostra #IlMoliseacasatua realizzata con le bellissime foto scattate dai fotografi che hanno partecipato al “challenge fotografico”, lanciato durante il lockdown, per valorizzare e far conoscere i luoghi più belli del Molise. Sarà aperta fino al 15 novembre.

Alle Mafalda in Piazza della Libertà ore 21 per la Giornata del Rifugiato “Costretti a fuggire come Gesù” mentre a Sepino dalle 11 Visita guidata ad Altilia a cura di Me.Mo Cantieri Culturali. Marzia Lamelza e Alessia Mendozzi protagonisti in “Io sono (anche) la mia fragilità” ore 18 al Museo Sacrocam. Un invito ad andare al di là dell’accezione negativa della fragilità stessa, con le parole che a essa possono associarsi. Partendo dalle illustrazioni di sette artisti iconici del Club 27 (gli artisti morti a 27 anni), abbiamo provato ad andare oltre una narrazione scontata. Si considera spesso la fragilità una debolezza da nascondere o eliminare quando andrebbe riconosciuta, accettata e accolta. Perché essa ci rende ciò che siamo: umani. Mostra personale descritta dalle parole di Alessia Mendozzi e arricchita dai segni calligrafici di Cinzia Castelli Calligrafia. Musicisti: Paola Di Risio & Danilo Simeone

Prosegue la 10° Festa del Morrutto a San Giovanni in Galdo: il 20 reading spettacolo con Franco Arminio “La cura dello sguardo”, il 21 racconti di Valentina Farinaccio in “Quel giorno”, il 22 presentazione del libro “Nel mare c’è la sete” e concerto di Erica Mou.

Dal 19 al 22 agosto appuntamento online con il Kimera International Film Festival.

Teatro per bambini a Campobasso con tre eventi nei giorni 20 e 27 agosto a Villa De Capoa.

Il 21 agosto Chorando Brazil, concerto musica Choro con Vittorio Sabelli (Clarinetto) e Marco Molino (Marimba e Pendeiro) a Castello Monforte di Campobasso.

Il 23 agosto Yoga nel Meleto a Castel del Giudice. Dal 24 al 28 agosto a Palazzo Gil Campobasso in programma la sesta edizione di Kiss Me Deadly.

Previste escursioni pomeridiane a Carpinone “Il Canyon e le Cascate di Carpinone” nei giorni il 22 agosto e 29 agosto sempre alle ore 17 su prenotazione a cura di MoliseExplorer.

