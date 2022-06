Gli orari delle Sante Messe online. A Campobasso concerto dei Litfiba; visite all’area archeologica di Larino e mostre a Campobasso a Termoli

REGIONE – Domenica 19 giugno 2022 nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica quotidiana di Molisenews24.it. Nella prima parte parleremo degli appuntamenti principali del giorno, quindi un’anticipazione di quelli dei prossimi giorni.

Le Sante Messe online

É la domenica del Corpus Domini e sono tantissime le Sante Messe trasmesse in streaming per chi, per vari motivi, non può partecipare alla celebrazione eucaristica in presenza. Vi segnaliamo le principali, nelle varie ore del giorno, affinché le esigenze di tutti possano essere soddisfatte. Alle 10 Santa Messa celebrata dal Santuario pontificio della Santa Casa di Loreto in streaming su www.santuarioloreto.it e sul canale YouTube “Santa Casa Loreto”; quella dalla Basilica di San Nicolò a Lecco su https://www.youtube.com/channel/UCnVJ3UeDZotfNEv33YSG2YA; quella dal Santuario della Madonna di Caravaggio in Piné, su https://www.facebook.c/santuariodipine/: quella dal Santuario Basilica della Madonna di San Marco in Bedonia sulla pagina Facebook del Seminario Vescovile di Bedonia https://www.facebook.com/SeminarBedonia/, sul suo canale Youtube https://bit.ly/3uD8wIP e quella dal Santuario di Santa Maria di Caravaggio a Milano su https://www.youtube.com/c/ParrocchiaSantaMariadiCaravaggioMilano. Alle 10.30 Santa Messa dalla parrocchia-Santuario di Santa Rita da Cascia su Youtube in diretta streaming dal sito www.srita.it. Alle 11 dal Santuario della Spogliazione di Assisi su https://www.mariavision.it/maria-vision-italia; dalla Basilica di Sant’Antonio da Padova su su https://www.santantonio.org/it/live-streaming; dal Santuario di Nostra Signora della Vittoria a Mignanego su https://www.facebook.com/santuariodellavittoria/. Alle 12 la Messa dal Santuario della Madonna delle Lacrime a Siracusa in diretta streaming su https://www.madonnadellelacrime.it/. Nel pomeriggio segnaliamo alle 16 la Messa dal Santuario di Santa Maria del Fonte a Caravaggio sul sito del Santuario. Alle 18 la Messa dalla Basilica di Sant’Antonio da Padova su https://www.santantonio.org/it/live-streaming.

Musei e mostre

Fino al 26 giugno 2022 presso la Fondazione Molise Cultura, a Campobasso, la mostra antologica “Segni, colori e forme nel nuovo millennio” dell’artista molisano Antonio Corbo. Il progetto prevede la realizzazione di un percorso che accompagni il visitatore alla scoperta e alla comprensione dei principali filoni di ricerca perseguiti dall’artista nel corso della sua carriera. In particolare: Estetica Paradisiaca, Primordialità, Teorie del cosmo, Sublime e Introspezione. Una distinzione, dunque, di tipo contenutistico dalla quale emergeranno anche le differenti tecniche pittoriche impiegate dal maestro.

Fino al 28 giugno presso il Circolo Sannitico di Campobasso é visitabile la mostra di Paolo Cardone intitolata “Passo dopo Passo. Il mio cammino verso Santiago de Compostela”.

Fino al 30 giugno presso il Castello Svevo di Termoli la mostra personale di Renato Marini.

Fino all’11 settembre 2022,nelle sale del MACTE Museo di Arte Contemporanea di Termoli sarà visitabile “L’esca”, mostra con trenta opere provenienti da una collezione privata.

GLI ALTRI EVENTI DEL 19 GIUGNO

Prosegue “Identità Molisana”, il progetto, inserito nel calendario ufficiale del Festival dei Misteri, che durerà per tutta la settimana del Corpus Domini, prevedendo vari appuntamenti, compresi laboratori didattici per bambini, tutti con base a Piazzetta Palombo. Identità Molisana, attraverso le illustrazioni di Marzia Lamelza cercherà di raccogliere l’essenza dell’identità territoriale molisana fatta di luoghi, tradizioni, sapori, ma anche di storie, modi di vivere, di sentire, di pensare.

Per le Giornate Europee dell’Archeologia é possibile visitare l’area archeologica di Larino dalle ore 09:30 alle ore 13:30 e dalle 15:30 alle 19:00 (domani dalle ore 09:30 alle ore 13:00).

Alle 18.30 al Castel Monforte il concerto dell’Ensemble di Ottoni e Percussioni del Conservatorio Diretta dal M° David Short.

Nell’area di Selva Piana a Campobasso concerto dei Litfiba. Biglietti disponibili online sulla piattaforma ciaotickets.com

Alle 21, presso la Scalinata del Folklore a Termoli, i bambini porteranno in scena “Il sogno del pescatore”.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

22 giugno

Alle ore 18.00 a Piazzetta Palombo, a Campobasso, ci sarà la presentazione di “Ho visto i Lupi volare”, il Campobasso della Serie B nel romanzo di Giovanni di Tota. Per l’occasione Giovanni Di Tota dialogherà con la giornalista Sabrina Varriano ed è prevista la partecipazione di diversi ex calciatori del Campobasso Calcio.

21 luglio

Il “Back to the Future Live Tour” di Elisa farà tappa a Campobasso, nell’area dello Stadio di Contrada Selvapiana.

22-23-24 luglio

RSD Summer Festival accende l’estate termolese. Tre giorni all’insegna di eventi e grande musica. I protagonisti saranno Elodie, Coez, Franco 126, Gaia, J-AX, Gabbani, Achille Lauro, Sangiovanni, Rocco Hunt, Gazzelle, Madame, Max Pezzali, Noemi, Tommaso Paradiso. Insieme a loro ci sarà la vostra energia, tanta musica e i migliori Dj internazionali.