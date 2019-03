In primo piano il tradizionale appuntamento a Santa Croce di Magliano con l’accensione dei suggestivi falò. Live music a Campobasso

Martedì 19 marzo, Festa di San Giuseppe con in primo piano l’appuntamento che si svolgerà alle 19 a Santa Croce di Magliano con “U Marauasce”, accensione dei suggestivi falò. L’usanza vuole che l’intera cittadinanza si impegni a preparare la legna per i marauasce, sparsi per i vari quartieri del borgo, e che le donne cucinino le tipiche pietanze del luogo quali la pasta con la mollica e zeppole di San Giuseppe. La festa inizia con l’avvio del fuoco madre davanti alla chiesa, la cui fiamma verrà utilizzata per divampare gli altri roghi. Il tutto viene accompagnato da un tipico canto santacrocese, il maichentò. Come di consuetudine, a radunarsi attorno ai fuochi di Santa Croce di Magliano, sono bambini e adulti che da decenni condividono la passione per questo evento e l’amore per il proprio paese.

A Campobasso segnaliamo invece segnaliamo nel pomeriggio un convegno all’Ex Gil per la IV giornata dello sport con l’intervento del Dott. Nicola D’Angelo (Procuratore Capo Procura della Repubblica di Campobasso) e la partecipazione di alcuni campioni dello sport da Aldair a Rosolino, da Maddaloni a Nicola e Santangelo. Nel corso dell’incontro ci saranno anche le premiazioni di alcuni sportivi. In serata appuntamento musica al Cotton Club con Stile Novecento, trio vocale con Antonella D’Avino, Claudia Messore e Silvia Messore.

PROGRAMMA EVENTI IN MOLISE – 18 MARZO 2019

CAMPOBASSO

Offerta Bionike Make-Up – Farmacia Molise (dalle 9)

Mostra Steve McCurry – Icons – Palazzo Ex-GIL (17-20)

Prenditi cura di te” incontro con la dott. Maria Durante – Palazzo San Giorgio (18)

IV Giornata dello Sport – Ex Gil (18.30)

Tu non sei romantica, incontro con Guido Catalano – Circolo Sannitico (18.30)

Stile Novecento – Cotton Club (21)

TERMOLI

Iscrizioni corsi di tennis – Scuola Tennis (dalle 11)

SANTA CROCE DI MAGLIANO

U Marauasce – Centro storico (19)

