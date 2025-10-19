Mercatini, concerti e sapori: da Campolieto a Termoli, passando per Isernia, Agnone e Campobasso, musica, teatro e festa d’autunno

REGIONE – Oggi, domenica 19 ottobre , giornata ricca di eventi in Molise. Molisenews24.it ricorda che Campolieto celebra l’autunno con una festa tra tradizione e convivialità, mentre a Campobasso torna il Campobazar, mercatino dell’usato che anima il centro con storie e oggetti da riscoprire. A Santa Maria de Foras, il pranzo della domenica diventa occasione di incontro e gusto.

Nel pomeriggio, la musica prende il centro della scena: alle 18, all’Auditorium d’Italia di Isernia, concerto sinfonico in omaggio a Lucio Dalla; stessa ora a Termoli, all’Auditorium di via Elba, il concerto “Tacer Cantando” con Samantha Sapienza e Nadia Testa per Termoli Musica 2025. Ad Agnone, il Teatro Italo Argentino ospita il galà di presentazione della stagione teatrale 2025–2026. Chiude la giornata il Teatro Savoia di Campobasso con un raffinato omaggio a Šostakovič, interpretato da Roma Sinfonietta, Costanza Principe e Andrea Di Mario.

MOSTRE

Fino al 24 gennaio 2026, presso il MACTE di Termoli, é visitabile la mostra Scollamenti: La collezione in circolo. A cura di Caterina Riva.

GLI ALTRI EVENTI DEL 19 OTTOBRE 2025

Festa d’autunno a Campolieto

A Campobasso torna Campobazar, mercatino dell’usato.

Il pranzo della domenica a Santa Maria de Foras.

Alle 18 all’Auditorium d’Italia di Isernia concerto sinfonico in omaggio a Lucio Dalla.

Alle ore 18.00, presso l’Auditorium di via Elba a Termoli, si esibirà Francesco Ciotola (tenore) con Nadia Testa (pianoforte) nel concerto Il Sole nella voce che emozionò il mondo – omaggio a Luciano Pavarotti a 90 anni dalla nascita.

Alle 18, all’Auditorium di via Elba, a Termoli, il concerto “Tacer Cantando” con Samantha Sapienza e Nadia Testa per Termoli Musica 2025.

Galà di presentazione della stagione teatrale 2025-2026 al Teatro Italo Argentino di Agnone.

Al Teatro Savoia di Campobasso, omaggio a Šostakovič con Roma Sinfonietta, Costanza Principe e Andrea Di Mario.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

26 ottobre

Raccolta delle castagne e grigliata wild a Campitello Matese: per informazioni e prenotazioni contattare il numero 3485921343.

31 ottobre

Halloween 2025: i principali appuntamenti in Regione.

2 novembre

Sapor d na vota a Spinete.

23 novembre

Sagra della polenta a Macchiagodena.