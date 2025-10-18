Festa d’Autunno a Campolieto: sapori, tradizioni e fiera

Domenica 19 ottobre 2025 Campolieto celebra l’autunno con una fiera: prodotti tipici, tartufi, artigianato e convivialità

CAMPOLIETO – L’autunno in Molise non è solo una stagione: è un tempo che profuma di terra, di raccolta, di comunità. A Campolieto, questo tempo prende forma nella Festa d’Autunno, in programma domenica 19 ottobre a partire dalle ore 09:30 in Piazza San Giovanni.

Organizzata dalla Pro Loco Campolieto, con il patrocinio del Comune di Campolieto e la partecipazione del Centro Tartufi Molise, la manifestazione si propone come un viaggio sensoriale e culturale tra i colori e i sapori dell’autunno molisano. L’apertura della fiera segna l’inizio di una giornata dedicata alla scoperta del territorio, tra stand gastronomici, prodotti tipici, artigianato locale e momenti di convivialità.

La piazza si trasforma in un mercato vivo, dove si intrecciano storie, profumi e tradizioni. I visitatori potranno degustare piatti della cucina contadina, acquistare tartufi e specialità molisane, incontrare produttori e artigiani che custodiscono saperi antichi. Un’occasione per riscoprire il valore della filiera corta, della stagionalità e del legame profondo con la terra.

Ma la Festa d’Autunno è anche incontro e racconto. Tra una chiacchiera e un assaggio, si celebra il senso di appartenenza, la voglia di stare insieme, la bellezza di un borgo che sa accogliere e raccontarsi. Campolieto diventa così luogo simbolico, dove l’autunno si fa festa, si fa memoria, si fa futuro.

Per chi ama il Molise e la sua autenticità, il 19 ottobre è una data da segnare. Perché in Piazza San Giovanni, tra foglie che cadono e sorrisi che restano, si celebra non solo una stagione, ma il senso profondo dell’essere comunità.