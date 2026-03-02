Mostre tra Campobasso e Termoli, cinema d’autore e incontri gastronomici, in una giornata che intreccia arte, memoria e tradizione
REGIONE – Molisenews24.it riicorda che la giornata del 2 marzo si apre come una piccola costellazione culturale: mostre che raccontano identità e memoria, cinema d’autore che invita alla riflessione, incontri che intrecciano saperi e tradizioni. Campobasso e Termoli diventano luoghi di attraversamento, dove linguaggi diversi — arte contemporanea, impressionismo, testimonianza politica, cinema, gastronomia — dialogano tra loro e costruiscono un’unica trama di appuntamenti. È una giornata che non si limita a offrire eventi, ma propone veri percorsi: dalla resistenza poetica di Michele Montano alla forza visiva di Zehra Doğan, passando per un omaggio ai 150 anni dell’Impressionismo e per un film che interroga il nostro modo di guardare il mondo. E mentre le sale si riempiono di immagini, Montenero di Bisaccia richiama gli appassionati di cucina con un incontro che celebra la tradizione e l’eccellenza.
MOSTRE
Fino al 4 marzo, al Circolo Sannitico di Campobasso, la mostra “Manifesta Resistenza” di Michele Montano
Fino al 15 marzo 2026, il Palazzo GIL di Campobasso ospita una grande mostra dedicata ai 150 anni dalla nascita dell’Impressionismo
Fino 16 maggio 2026 il MACTE di Termoli presenta “Io, Testimone”, la mostra di Zehra Doğan curata da Francesca Guerisoli
GLI ALTRI EVENTI DEL 2 MARZO
Il Cinema Alphaville di Campobasso propone L’Agente Segreto di Kleber Mendonça Filho (anche il 2 e 3)
Montenero di Bisaccia ospita l’incontro dei Discepoli di Escoffier
