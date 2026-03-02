Mostre tra Campobasso e Termoli, cinema d’autore e incontri gastronomici, in una giornata che intreccia arte, memoria e tradizione

REGIONE – Molisenews24.it riicorda che la giornata del 2 marzo si apre come una piccola costellazione culturale: mostre che raccontano identità e memoria, cinema d’autore che invita alla riflessione, incontri che intrecciano saperi e tradizioni. Campobasso e Termoli diventano luoghi di attraversamento, dove linguaggi diversi — arte contemporanea, impressionismo, testimonianza politica, cinema, gastronomia — dialogano tra loro e costruiscono un’unica trama di appuntamenti. È una giornata che non si limita a offrire eventi, ma propone veri percorsi: dalla resistenza poetica di Michele Montano alla forza visiva di Zehra Doğan, passando per un omaggio ai 150 anni dell’Impressionismo e per un film che interroga il nostro modo di guardare il mondo. E mentre le sale si riempiono di immagini, Montenero di Bisaccia richiama gli appassionati di cucina con un incontro che celebra la tradizione e l’eccellenza.

MOSTRE

Fino al 4 marzo, al Circolo Sannitico di Campobasso, la mostra “Manifesta Resistenza” di Michele Montano

Fino al 15 marzo 2026, il Palazzo GIL di Campobasso ospita una grande mostra dedicata ai 150 anni dalla nascita dell’Impressionismo

Fino 16 maggio 2026 il MACTE di Termoli presenta “Io, Testimone”, la mostra di Zehra Doğan curata da Francesca Guerisoli

GLI ALTRI EVENTI DEL 2 MARZO

Il Cinema Alphaville di Campobasso propone L’Agente Segreto di Kleber Mendonça Filho (anche il 2 e 3)

Montenero di Bisaccia ospita l’incontro dei Discepoli di Escoffier

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

3 marzo

Alla Biblioteca “G. Perrotta” di Termoli la presentazione del libro La vite e il vino di Sebastiano Di Maria,

8 marzo

19° Esposizione Nazionale Canina del Sannio

15 marzo

“Musica a Palazza” a Palazzo Chiarulli a Ferrazzano

12 aprile

Michele Zarrillo in concerto all’Auditorium d’Italia di Isernia

12 maggio

Gran Galà di danza dedicato a Nureyev all’Auditorium d’Italia di Isernia

8 giugno

Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli

23 luglio

Pooh in concerto a Campobasso

Alta Marea Festival a Termoli (fino al 25)

1 agosto

Caparezza in concerto a Campobasso

7 agosto

Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Bedda Tour

9 agosto

Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli

19 agosto

Claudio Baglioni in concerto all’Arena del Mare di Termoli