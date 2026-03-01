Mostre, teatro, cinema e tradizioni popolari animano il Molise il 1° marzo: anteprime fotografiche, esposizioni, presentazioni e spettacoli

REGIONE – Molisenews24.it riicorda che la giornata del 1° marzo si apre con un calendario fitto di appuntamenti culturali che attraversano il Molise tra fotografia, arte contemporanea, teatro, cinema e tradizioni popolari. Mostre già avviate e nuove anteprime si intrecciano con presentazioni, spettacoli e riti comunitari, componendo un paesaggio vivo, diffuso e profondamente radicato nel territorio. È una domenica che invita a muoversi, a scoprire, a sostare nei luoghi della cultura: dai palazzi storici alle mediateche, dai teatri ai circoli cittadini, fino alle piazze dove rivivono i gesti della tradizione.

MOSTRE

A Palazzo Santoro, a Bojano, il Collettivo artistico Merge ospiterà l’anteprima della nuova selezione di immagini curata da Paolo Patruno, che presenterà per l’occasione 36 fotografie scelte appositamente per questa tappa.

Fino al 4 marzo, al Circolo Sannitico di Campobasso, la mostra “Manifesta Resistenza” di Michele Montano

Fino al 15 marzo 2026, il Palazzo GIL di Campobasso ospita una grande mostra dedicata ai 150 anni dalla nascita dell’Impressionismo

Fino 16 maggio 2026 il MACTE di Termoli presenta “Io, Testimone”, la mostra di Zehra Doğan curata da Francesca Guerisoli

GLI ALTRI EVENTI DEL 1 MARZO

Pezza de casce Femminile, dalle ore 14, a Vinchiaturo

Alle 17.30 alla Mediateca Comunale di Tavenna presentazione del libro “La zappa e l’aratro”

Al Teatro Italo Argentino di Agnone arriva “Come diventare ricchi e famosi”

Il Cinema Alphaville di Campobasso propone L’Agente Segreto di Kleber Mendonça Filho (anche il 2 e 3)

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

2 marzo

Montenero di Bisaccia ospita l’incontro dei Discepoli di Escoffier

3 marzo

Alla Biblioteca “G. Perrotta” di Termoli la presentazione del libro La vite e il vino di Sebastiano Di Maria,

8 marzo

19° Esposizione Nazionale Canina del Sannio

15 marzo

“Musica a Palazza” a Palazzo Chiarulli a Ferrazzano

12 aprile

Michele Zarrillo in concerto all’Auditorium d’Italia di Isernia

12 maggio

Gran Galà di danza dedicato a Nureyev all’Auditorium d’Italia di Isernia

8 giugno

Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli

23 luglio

Pooh in concerto a Campobasso

Alta Marea Festival a Termoli (fino al 25)

1 agosto

Caparezza in concerto a Campobasso

7 agosto

Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Bedda Tour

9 agosto

Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli

19 agosto

Claudio Baglioni in concerto all’Arena del Mare di Termoli