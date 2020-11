Eventi in Molise di oggi, cosa fare Lunedì 2 novembre 2020

Per la giornata del 2 novembre due eventi online: uno sulla salute e inclusione sociale e uno sulla meditazione

REGIONE – Lunedì 2 novembre 2020 nuova giornata di eventi in Molise

Si premette che alcuni eventi possono subire delle sospensioni legate alle comunicazioni dei Dpcm e/o disposizioni della regione.

ONLINE

Omnibus Salute alle 19 organizza si @omnibus.salute l’ottava puntata di Omnibus Salute Live dove si parlerà didei progetti dell’associazione rivolti alla salute e all’inclusione sociale di bambini e ragazzi “speciali”con disabilità e autismo), basati sullo sport e sullo sviluppo della loro autonomia personale e relazionale.

L’Associazione Abruzzese Buddhista organizza in diretta su Zoom alle 20.30 (https://www.facebook.com/events/1005550429958389) “Meditiamo insieme” con sessioni di Buddhismo Theravada. La sessione ha la durata di 60 minuti, secondo le forme tradizionali: Canti in lingua pali. Seduta di meditazione, di 45 minuti, in assoluto silenzio, avendo cura di mantenere la postura immobile per quanto possibile, nella posizione che si preferisce e si trova più confortevole.

A Borgotufi di Castel del Giudice è aperta la mostra #IlMoliseacasatua realizzata con le bellissime foto scattate dai fotografi che hanno partecipato al “challenge fotografico”, lanciato durante il lockdown, per valorizzare e far conoscere i luoghi più belli del Molise. Sarà aperta fino al 15 novembre. Dal 14 ottobre al via il Corso di Guida Ambientale Escursionistica che avrà una durata di circa 300 ore e si svolgerà fino al 10 gennaio 2021.

PROSSIMI EVENTI

Domenica 8 novembre a Le 4 Vianove live lunch, pranzo spettacolo con Oreste Sbarra, Angelo Mastrangelo e Andrea De Balsi in “A … Music Trio”.