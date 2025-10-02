Fiera del Cioccolato Artigianale e delle Dolcezze d’Italia a Campobasso: degustazioni, laboratori e specialità regionali

REGIONE – Molisenews24.it ricorda che oggi, 2 ottobre, Campobasso si risveglia nel profumo del cacao: da oggi e fino al 5 ottobre, il centro cittadino ospita la Fiera del cioccolato artigianale e delle dolcezze d’Italia, un viaggio goloso tra praline, creazioni d’autore e specialità regionali. Maestri cioccolatieri da tutta Italia propongono degustazioni, laboratori e prodotti unici, trasformando la città in una capitale del gusto. Un’occasione perfetta per lasciarsi tentare e celebrare l’autunno con dolcezza.

