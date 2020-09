A Venafro visita al Castello, sentieri olistici a Mainarde, passeggiate a passo d’asino con Lenta…mente a Fornelli

REGIONE – Domenica 20 settembre 2020 nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica di Molisenews24. A Campobasso il Centro per la fotografia Campobasso “Vivian Maier” e il patrocinio del comune di Campobasso ha organizzato la mostra dei partecipanti al Workshop “On the road” ideato e curato dallo stesso fotografo con la collaborazione del Centro Vivian Maier in piazzetta Palombo Campobasso. Le foto rimarranno in esposizione fino al 25 settembre 2020. Presso la Fondazione Molise Cultura “X Biennale dell’incisione italiana contemporanea Città di Campobasso 2020” omaggio a Domenico Fratianni. Mostra disponiblie fino al 18 ottobre. Agli Argonauti dalle 20.30 una nuova serata in compagnia del gioco di ruolo. Apertura del Museo Pistilli.

A Termoli dalle 13 a Gelalto – Gelateria Naturale organizza “Sherbeth Experience 2020”, il Festival Internazionale del gelato artigianale, cambia pelle, diventa digital. Queste le Sherbeth Experience di Gelalto – Gelateria Naturaledi Michele Cappella: – Zabaione superiore: fatto con tuorli d uovo freschi locali e marsala superiore cantina florido. – Tiramisù a modo mio: gelato al mascarpone con un biscotto al caffè e una salsa allo zabaione. – Pane e olio. Solo i possessori del ticket potranno non lasciarsi scappare l’esperienza garantita da Sherbeth. Corso di guida sicura in emergenza dal 18 fino al 20 settembre presso Sicurezza Stradale Thor. Il corso mira ad una formazione specifica sulla condotta di veicoli con particolari tecniche che circoscrivono la sicurezza nel sistema traffico.

Luce Naturale, workshop di glamour con Jessica il 19 e il 20 al Residence Villaggio Aquarius. Sotto la guida di Massimiliano Distante e con la collaborazione di Alessandro Bernardi, si inizierà con gli scatti in una sessione collettiva, sessione in cui verranno illustrati vari aspetti importanti da considerare durante un set di ritratto e/o di glamour. Nel pomeriggio si darà spazio ai partecipanti di poter scattare Jessica in modalità one-to-one, sempre assistiti dal Master. Con il patrocinio dell’ ACF ”Sei Torri” Tommaso Brasiliano Per ulteriori informazioni e costi contattare Alessandro Bernardi (348.2484022).

A San Giacomo degli Schiavoni per “Reset – Resistenze e territori” dalle 10 con ritrovo in piazza Roma “San Giacomo degli Schiavoni tra storia e natura” passeggiata conviviale alla scoperta del paese e del bosco mentre Onda D’Uro – Rock Italiano live dalle 21 presso Birreria officina 921 che propone nel pomeriggio la birraperitivo. A Venafro visita al Castello dalle 10 alle 13.

A Montagano presentazione del libro “Il grande tu” di Giammarco Galuppo al Belvedere dalle ore 17. Dalle 10 alle 13 a Venafro visita al Castello Pandone. A Mainarde tra moto e quiete per i sentieri olistici mentre a Fornelli “Lenta…mente: passeggiate a passo d’asino dalle 10.

Dal 5 al 24 settembre lo Spazio Arte Petrecca di Isernia ospita la personale di pittura di Carlo Sciff.

A Bagnoli del Trigno visite guidate nei borghi – Borgo Terra di Basso con partenza da piazza Umberto I alle ore 10:00. Corso base di sopravvivenza a Pineta del Monte presso Carpinone il 19 e 20 settembre (prenotazioni al 348.5921343).

A Borgotufi di Castel Del Giudice è aperta la mostra #IlMoliseacasatua realizzata con le bellissime foto scattate dai fotografi che hanno partecipato al “challenge fotografico”, lanciato durante il lockdown, per valorizzare e far conoscere i luoghi più belli del Molise. Sarà aperta fino al 15 novembre.

PROSSIMI EVENTI

Low Light training / difesa abitativa armata al poligono di Ripalimosani il 26 settembre dalle 17 alle 20. Utilizzo tattico della pistola combinato con torcia in condizioni di scarsità di luce e dinamiche di difesa abitativa armata.

Cascate di Carpinone e il Castello d’Evoli protagonista di Molise in Natura il 27 settembre (25 euro).

Corso sulla coltivazione e cura delle piante grasse tenuto dal produttore Cipriano De Vito domenica 4 ottobre a Verde Idea di Emiliano Neri dalle 9.30 alle 12.30 (ingresso 5 euro e prenotazione al 348.2524741). Il negozio si trova a Isernia in viale dei Pentri.

Il 10 ottobre Teresa Salguero live al Teatro Savoia di Campobasso per Sonika – poietica 2020

Il 14 ottobre al via il Corso di Guida Ambientale Escursionistica che avrà una durata di circa 300 ore e si svolgerà fino al 10 gennaio 2021.

Il 14 ottobre al via il Corso di Guida Ambientale Escursionistica che avrà una durata di circa 300 ore e si svolgerà fino al 10 gennaio 2021.