Gli eventi del 21 agosto in Molise: mostre d’arte, concerti, rassegne culturali e sagre tra Bojano, Civitacampomarano, Termoli e altri borghi

REGIONE – Il 21 agosto porta in Molise una giornata ricca di appuntamenti tra mostre, musica, cultura e tradizioni. Molisenews24.it ricorda che dai percorsi espositivi che animano Bojano, Civitacampomarano, Termoli e Poggio Sannita, ai concerti che accendono le piazze di Rocchetta a Volturno, Vinchiaturo, Poggio Sannita e Bagnoli del Trigno, fino alle rassegne culturali e alle sagre che raccontano l’identità dei borghi: il territorio si muove tra arte, spettacolo e sapori, offrendo un cartellone variegato che accompagna residenti e visitatori nelle serate estive.

GLI EVENTI DEL 21 AGOSTO

Mostre d’arte

Fino al 26 agosto 2026, nella sala museale di Palazzo Colagrosso a Bojano, la mostra fotografica collettiva “Le foto nel cassetto”

Collettiva “Humus” – Castello Angioino, Civitacampomarano

La collettiva “Humus” prosegue nelle sale del Castello Angioino con opere di Marisa Boscia, Sandro Di Camillo, Lello Muzio e Mauro Presutti. Visitabile fino al 22 settembre.

Personali di Ingrid Hora e Silvia Mariotti – MACTE, Termoli

Due percorsi espositivi dedicati alla crisi climatica e ai nuovi ecosistemi sospesi tra natura e artificialità. Mostre aperte fino al 26 settembre.

Dal 22 al 30 agosto 2026 Poggio Sannita ospita “ApPoggio il Cartoliniere”, la mostra di Antonio Mascia dedicata alla cartolina postale d’autore

Cartelloni estivi e programmi territoriali

Concerti e Musica Live

A Rocchetta a Volturno (IS), in Piazza San Domenico, alle 21:30 parte la serata dance “Destinazione 90”, un viaggio nei successi degli anni ’90 che inaugura ufficialmente la tre giorni di festeggiamenti patronali dedicati alla Madonna delle Grotte.

Musica live anche a Vinchiaturo (CB), dove Piazza Crapsi ospita un concerto nel cuore del centro storico

A Poggio Sannita (IS) la band Direzioni Parallele porta sul palco una serata pop-rock

A Bagnoli del Trigno (IS), invece, spazio alla nostalgia con il tributo Baglioni Morandi – Capitani Coraggiosi, dedicato a due icone della musica italiana.

Eventi culturali

Il Castello Imperiale di Civita di Bojano torna a essere scenario di “Dante a Castello – Visioni sotto le Stelle”, un appuntamento che fonde letteratura, teatro e suggestioni notturne

A Termoli, Piazza Vittorio Veneto – Piazza Monumento si trasforma nel palcoscenico di Termoli Moda 2026, tra sfilate, performance artistiche, musica dal vivo e ospiti del mondo fashion.

A Tufara, infine, si chiude la rassegna Materieprime – Voci, Suoni, Immagini di un antico paese futuro, un progetto che racconta identità, memoria e creatività attraverso linguaggi contemporanei.

Sagre ed enogastrinomia

Sagre del pesce a Termoli

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

22 agosto

Concerti e Musica Live

Le Vibrazioni a Rocchetta a Volturno (IS): La band guidata da Francesco Sarcina si esibisce in concerto gratuito alle 22:15 in Piazza San Domenico. Il live fa parte del loro tour estivo ed è inserito nei grandi festeggiamenti per la Madonna delle Grotte. A mezzanotte seguirà uno spettacolo pirotecnico.

Samuele Giancola Trio a Oratino (CB): Concerto jazz con la partecipazione straordinaria di Marco Guidolotti.Schiuma Party a Monacilioni (CB): Serata con discoteca all’aperto in piazza, organizzata dalla Pro Loco Ripartenza.

Sagre ed Enogastronomia

Sagra del Pesce a Termoli (CB) – Serata finale di una delle manifestazioni più importanti della costa molisana. A partire dalle 18:00 in Piazza dei Pescatori al Porto si tiene la tradizionale “Frettüre che ce facève a u mercäte” (la grande frittura di pesce) accompagnata da musica e fuochi d’artificio sul mare

Sagra della Pasta all’Amatriciana a Monacilioni (CB): Quinta edizione della serata gastronomica nel borgo.

Carovilli – Torna La Tesca, rievocazione della trebbiatura giunta alla 45a edizione (anche il 24)

8 settembre

Gianni Morandi in concerto a Campobasso

12 settembre

Concerto gratuito di Alexia a Cercemaggiore