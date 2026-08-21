Gli eventi del 21 agosto in Molise: mostre d’arte, concerti, rassegne culturali e sagre tra Bojano, Civitacampomarano, Termoli e altri borghi
REGIONE – Il 21 agosto porta in Molise una giornata ricca di appuntamenti tra mostre, musica, cultura e tradizioni. Molisenews24.it ricorda che dai percorsi espositivi che animano Bojano, Civitacampomarano, Termoli e Poggio Sannita, ai concerti che accendono le piazze di Rocchetta a Volturno, Vinchiaturo, Poggio Sannita e Bagnoli del Trigno, fino alle rassegne culturali e alle sagre che raccontano l’identità dei borghi: il territorio si muove tra arte, spettacolo e sapori, offrendo un cartellone variegato che accompagna residenti e visitatori nelle serate estive.
GLI EVENTI DEL 21 AGOSTO
Mostre d’arte
Fino al 26 agosto 2026, nella sala museale di Palazzo Colagrosso a Bojano, la mostra fotografica collettiva “Le foto nel cassetto”
Collettiva “Humus” – Castello Angioino, Civitacampomarano
La collettiva “Humus” prosegue nelle sale del Castello Angioino con opere di Marisa Boscia, Sandro Di Camillo, Lello Muzio e Mauro Presutti. Visitabile fino al 22 settembre.
Personali di Ingrid Hora e Silvia Mariotti – MACTE, Termoli
Due percorsi espositivi dedicati alla crisi climatica e ai nuovi ecosistemi sospesi tra natura e artificialità. Mostre aperte fino al 26 settembre.
Dal 22 al 30 agosto 2026 Poggio Sannita ospita “ApPoggio il Cartoliniere”, la mostra di Antonio Mascia dedicata alla cartolina postale d’autore
Cartelloni estivi e programmi territoriali
- Eventi Estivi 2026 a Trivento: le iniziative da giugno a settembre
- Estate Venafrana 2026. tutti gli eventi da giugno a settembre
- Estate Isernina 2026: il programma completo
- Bonefro Estate 2026: il programma completo
- Campobasso presenta il Cartellone Estivo 2026
- Estate a Fossalto 2026: il programma completo tra sagre ed eventi
Concerti e Musica Live
A Rocchetta a Volturno (IS), in Piazza San Domenico, alle 21:30 parte la serata dance “Destinazione 90”, un viaggio nei successi degli anni ’90 che inaugura ufficialmente la tre giorni di festeggiamenti patronali dedicati alla Madonna delle Grotte.
Musica live anche a Vinchiaturo (CB), dove Piazza Crapsi ospita un concerto nel cuore del centro storico
A Poggio Sannita (IS) la band Direzioni Parallele porta sul palco una serata pop-rock
A Bagnoli del Trigno (IS), invece, spazio alla nostalgia con il tributo Baglioni Morandi – Capitani Coraggiosi, dedicato a due icone della musica italiana.
Eventi culturali
Il Castello Imperiale di Civita di Bojano torna a essere scenario di “Dante a Castello – Visioni sotto le Stelle”, un appuntamento che fonde letteratura, teatro e suggestioni notturne
A Termoli, Piazza Vittorio Veneto – Piazza Monumento si trasforma nel palcoscenico di Termoli Moda 2026, tra sfilate, performance artistiche, musica dal vivo e ospiti del mondo fashion.
A Tufara, infine, si chiude la rassegna Materieprime – Voci, Suoni, Immagini di un antico paese futuro, un progetto che racconta identità, memoria e creatività attraverso linguaggi contemporanei.
Sagre ed enogastrinomia
Sagre del pesce a Termoli
PROSSIMI EVENTI IN MOLISE
22 agosto
Concerti e Musica Live
Le Vibrazioni a Rocchetta a Volturno (IS): La band guidata da Francesco Sarcina si esibisce in concerto gratuito alle 22:15 in Piazza San Domenico. Il live fa parte del loro tour estivo ed è inserito nei grandi festeggiamenti per la Madonna delle Grotte. A mezzanotte seguirà uno spettacolo pirotecnico.
Samuele Giancola Trio a Oratino (CB): Concerto jazz con la partecipazione straordinaria di Marco Guidolotti.Schiuma Party a Monacilioni (CB): Serata con discoteca all’aperto in piazza, organizzata dalla Pro Loco Ripartenza.
Sagre ed Enogastronomia
Sagra del Pesce a Termoli (CB) – Serata finale di una delle manifestazioni più importanti della costa molisana. A partire dalle 18:00 in Piazza dei Pescatori al Porto si tiene la tradizionale “Frettüre che ce facève a u mercäte” (la grande frittura di pesce) accompagnata da musica e fuochi d’artificio sul mare
Sagra della Pasta all’Amatriciana a Monacilioni (CB): Quinta edizione della serata gastronomica nel borgo.
Carovilli – Torna La Tesca, rievocazione della trebbiatura giunta alla 45a edizione (anche il 24)
8 settembre
Gianni Morandi in concerto a Campobasso
12 settembre
Concerto gratuito di Alexia a Cercemaggiore