Gli Sfizi con frittura di mare a ll Sagittario Café, incontri informativi per la scuola di recitazione Compagnia Stabile del Molise

REGIONE – Mercoledì 21 ottobre 2020 nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica di Molisenews24.

CAMPOBASSO

A Campobasso alla galleria Spazio Immagine “Zona rossa” mostra fotografica a cura del Centro per la fotografia Vivian Maier. La mostra scaturisce da un contest lanciato durante il lockdown dal Centro per la Fotografia Campobasso ‘Vivian Maier’ che ha visto la partecipazione di 17 autori e due vincitori ex aequo, proclamati a seguito di una diretta Facebook dalla giuria composta da Mauro Presutti (fotografo), Zaira Stabile (fotografo), Yulia Tikhomirova (fotografa-curatrice) e Piernicola Maria Di Iorio (curatore). Resterà aperta fino al 18 ottobre.

A Il Sagittario Café in programma Gli Sfizi della settimana con frittura di mara e una consumazione a scelta a 10 euro. Dal 20 al 27 ottobre sono aperti dalle 16 alle 18.30 gli incontri informativi per partecipare alla scuola di recitazione presso la Compagnia Stabile del Molise.

ALTRI CENTRI

A Borgotufi di Castel del Giudice è aperta la mostra #IlMoliseacasatua realizzata con le bellissime foto scattate dai fotografi che hanno partecipato al “challenge fotografico”, lanciato durante il lockdown, per valorizzare e far conoscere i luoghi più belli del Molise. Sarà aperta fino al 15 novembre. A Cantalupo del Sannio resta aperta fino al 25 ottobre la mostra Materialmente – sculture, pittture, ceramiche di Domenico Gianfrancesco (GIAN). Chiusa lunedì, martedì e mercoledì mentre gli altri giorni 16.30-19.30 (domenica 10.30-12.30 e 16.30-19.30). Dal 14 ottobre al via il Corso di Guida Ambientale Escursionistica che avrà una durata di circa 300 ore e si svolgerà fino al 10 gennaio 2021.

PROSSIMI EVENTI

Il 23 ottobre a Bibenda Galleria del Vino “La via Lattea” dalle ore 18 con tagliere formaggi di 10 tipologie diverse abbinati a birre artigianali (15 euro, prenotazioni al 377.0898581)

Dal 23 al 25 ottobre a Rocchetta a Volturno “Scopri la Valle del Volturno” workshop fotografico con Lorenzo Albanese con ritrovo alle ore 14presso il camping Oasi Turistica Parco delle mainarde.

Il 24 ottobre dalle 10 visite guidate – giro per i borghi con partenza da Piazza Umberto I a Bagnoli del Trigno mentre a Fornelli ore 10 (anche la domenica) presso La Piccola Bottega “Lenta…mente: passeggiare a passo d’asino”. A Venafro visita al Museo Archeologico (10-13) e a Castello Pandone (15-18).

Il 25 apertura straordinaria del castello Sanfelice a Bagnoli del Trigno (10-12 e 16-18) mentre alla Riserva Bosco Casale Oasi LIPU in località Casacalenda “Alla scoperta dell’autunno” dalle ore 10.30. Camminata tra gli ulivi a Colletorto con ritrovo in Largo Romolo Campanelli dalle 8.30 a cura dell’Ass.ne Città dell’Olio. Gildone tra storia e natura in via Mikaelica mentre a Sepino Saepinum Altilia. Tornano le passeggiate nel borgo alla scoperta di storia, arte e archeologia a Termoli dalle 16. Trekking a Campitello Matese con incontro dalle ore 8 la Piazzale San Pietro a Campobasso (info 339.1962870). Trekking anche da Pescolanciano a Carovilli “Da tratturo a tratturo”.Una escursione dedicata alle bellezze del territorio molisano seguendo il Regio Tratturo Castel di Sangro Lucera e poi il Tratturello di collegamento con il Regio Tratturo Celano Foggia fino alla chiesetta di San Domenico a Carovilli (partenza ore 8.45 presso la stazione ferroviaria di Carovilli. Evento organizzato da Michele Permanente Guida GAE, Ass.ne Molise da Scoprire di Frosolone). Gildone tra storia e natura con la 2° tappa e raduno ore 9.30 in piazza Largo Vittorio a cura della Pro Loco di Gildone.

Il 27 ottobre alle 21.15 la cantautrice molisana Vicky Iannone in concerto per Concerti dal divano (evento online).

Il 31 ottobre all’Agriturismo Le Coccole a Guardiaregia “Cena con delitto” in occasione di Halloween nella formula cena + spettacolo.