A Castello del Matese la 6° tappa del cicloturismo MTB Tour con due percorsi. Passeggiate naturalistiche in diverse località

REGIONE – Domenica 23 agosto 2020 nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica di Molisenews24.

A Campobasso apertura Museo Pistilli a cura della Direzione Regionale Musei Molise e Me.Mo Cantieri Culturali dalle 13 al 19. 2° Cicloturistica Matese MTB, 6° tappa del cicloturismo MTB Tour a Castello del Matese località Matese Falode. Due percorsi quello hard da 48 km e soft da 35.

Fino al 31 agosto si può visitare la 12ª edizione della mostra diocesana di Termoli Larino intitolata “Imprevisto – Dialoghi d’arte” con le opere dell’artista @Michele Porsia e le opere di arte sacra della Diocesi di Termoli Larino. Al via Cinema Drive-In a Termoli con quattro appuntamenti: il 22 Ploi, il 29 Vita da pi, il 5 settembre Grand Hotel Budapest e il 12 La Pazza Gioia.

Il Yoga nel Meleto a Castel del Giudice. Trekiing & show cooking a Cercepiccola. Alle 18 alla Taverna del Duca a Pescolanciano “Come e quando è nato il Lupo Cattivo”. Passeggiata naturalistica alla Cascata Schioppo di Carpinone (prenotazioni al 348.5921343).

A Capracotta ore 9.30 al Giardino della Flora Appenninica “A spasso con EfferveScienze” alle 10 partenza per Monte Campo e alle 12 visita al Giardino Flora Appenninica mentre alle 20 “Prato gentile sotto le stelle”.

A Pescolanciano alla Taverna del Duca alle 18 “Come e quando è nato il lupo cattivo?” mente a Frosolone presso Largo Vittoria alle 18 presentazione del libro “Frammenti di espressioni esistenziali” di Umberto Berardo.

Trekking a cavallo a Longano con ritrovo alla 8.30 in Piazza Veneziale “Naturalmente…a Longano” con trekking, trekking a cavallo e Mountain Bik mentre a Sepino c’è dalle 8.30 il 1° torneo di scacchi presso Porta Tammaro quindi alle 11 passeggiate archeologiche ad Altilia.

A Borgotufi di Castel Del Giudice è aperta la mostra #IlMoliseacasatua realizzata con le bellissime foto scattate dai fotografi che hanno partecipato al “challenge fotografico”, lanciato durante il lockdown, per valorizzare e far conoscere i luoghi più belli del Molise. Sarà aperta fino al 15 novembre.

A Montenero di Bisaccia ore 21.30 Teatro Dialettale in Piazza Giovanni XXIII mentre a Venafro visita al Castello Pandone dalle 9, 11 e 13.

PROSSIMI EVENTI

Dal 24 al 28 agosto a Palazzo Gil Campobasso in programma la sesta edizione di Kiss Me Deadly. Il 24 agosto “Caccia al Tesoro per bambini” con l’associazione clownterapia Paciok al Parco di via XXIV Maggio a Campobasso (prenotazioni al 339.7449466).

Il 25 agosto live di Luigi Farinaccio a San Giovanni in Galdo.

A Villa De Capoa ore 18 Estate NpL – Nati per leggere. Teatro per bambini l’ultimo dei tre eventi il e 27 agosto a Villa De Capoa.

Previste escursioni pomeridiane a Carpinone “Il Canyon e le Cascate di Carpinone” nei giorni il 22 agosto e 29 agosto sempre alle ore 17 su prenotazione a cura di MoliseExplorer.

Nathalie Caldonazzo e Francesco Branchetti al Teatro Verde di Termoli con “Passo a due pas de deux” il 28 agosto alle 21.30 (info e prenotazioni al 348 6055778).

Il 29 sentiero trekking sul Sentiero Frassati del Molise a Civitanova del Sannio (prenotazioni al 328.7639268).

Ricordiamo che è possibile segnalare gli eventi in Molise inviando una mail a info@molisenews24.it. Nella sezione eventi del sito è possibile trovare un archivio con il riepilogo dei principali eventi del mese.