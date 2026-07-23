Tartufata di Miranda, Festa del grano a Jelsi, Cena in bianco a Bojano, concerto dei Pooh a Campobasso e Alta Marea Festival a Termoli

REGIONE – lI 23 luglio porta in Molise una giornata ricca di appuntamenti culturali, mostre, tradizioni e spettacoli che raccontano l’identità del territorio nel pieno dell’estate 2026. Molisenews24.it ricorda che tra castelli, musei e borghi, la regione si anima con percorsi d’arte contemporanea, cartelloni estivi e celebrazioni storiche che continuano a coinvolgere comunità e visitatori. Le esposizioni di Civitacampomarano e Termoli proseguono il loro viaggio tra creatività e nuovi linguaggi visivi, mentre i programmi territoriali scandiscono l’estate con iniziative diffuse da giugno a settembre. Le tradizioni popolari restano protagoniste con la Festa del Grano di Jelsi, simbolo identitario del Molise, affiancata da eventi enogastronomici come la Tartufata di Miranda e la suggestiva Cena in bianco di Bojano. La serata si accende con la musica dei Pooh a Campobasso e con le atmosfere del Alta Marea Festival di Termoli, che continua a portare spettacoli e incontri sul litorale fino al 25 luglio

GLI EVENTI DEL 23 LUGLIO

Mostre d’arte

Collettiva “Humus” – Castello Angioino, Civitacampomarano

La collettiva “Humus” prosegue nelle sale del Castello Angioino con opere di Marisa Boscia, Sandro Di Camillo, Lello Muzio e Mauro Presutti. Visitabile fino al 22 settembre.

Personali di Ingrid Hora e Silvia Mariotti – MACTE, Termoli

Due percorsi espositivi dedicati alla crisi climatica e ai nuovi ecosistemi sospesi tra natura e artificialità. Mostre aperte fino al 26 settembre.

Cartelloni estivi e programmi territoriali

Sagre ed eventi enogastronomici

Tartufata di Miranda

La Tartufata di Miranda celebra uno dei prodotti simbolo del territorio con degustazioni, ricette tipiche e un’atmosfera autentica. Un appuntamento gastronomico che richiama appassionati e curiosi, ideale per scoprire il tartufo nero molisano.

Cena in bianco – Largo Convento, Bojano

Largo Convento si trasforma in una scenografia elegante per la Cena in bianco: tavole imbandite, dress code total white e una serata dedicata alla convivialità. Un evento che unisce gusto, stile e tradizione in un contesto suggestivo.

Festa del grano a Jelsi – Prosegue intanto a Jelsi la storica Festa del Grano, una delle celebrazioni più radicate del Molise, iniziata il 18 luglio e capace ogni anno di intrecciare devozione, folklore e memoria rurale. Un appuntamento che continua a richiamare visitatori e comunità locali, confermando la forza simbolica di una tradizione che attraversa generazioni.

Concerti e Spettacoli

Pooh in concerto – Campobasso

I Pooh tornano a Campobasso con uno spettacolo che ripercorre i grandi successi della loro carriera. Un evento molto atteso, capace di richiamare pubblico di ogni età e trasformare la serata in un viaggio musicale tra emozioni e ricordi.

Festival e Cultura

Alta Marea Festival – Termoli (fino al 25 luglio)

Il lungomare di Termoli continua ad animarsi con l’Alta Marea Festival: musica, spettacoli, incontri culturali e intrattenimento per residenti e turisti. Una rassegna che valorizza la città e accompagna l’estate fino al 25 luglio.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

25 luglio

Mostra mercato e Festival Internazionale della zampogna a Scapoli

25 luglio

Festa di San Cristoforo a Campobasso

Sagra Taccozze e fagioli a Santo Stefano

Secondo appuntamento di Un piano per Sepino con Ramin Bahrami

26 luglio

Vittoria Iannacone canta Noemi a Trivento

27 luglio

Alex Britti in concerto a Trivento

1 agosto

Debutta a Matese la prima edizione di Miss Rally del Matese: il concorso ufficiale che affianca il Rally del Matese 2026

Caparezza in concerto a Campobasso

Eddie Lang Jazz festival a Monteroduni (anche il 7)

7 agosto

Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Be2dda Tour

9 agosto

Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli

17 agosto

Antonello Venditti in concerto a Campobasso

8 settembre

Gianni Morandi in concerto a Campobasso