Eventi in Molise il 23 luglio 2026: concerti, sagre e altri appuntamenti

Da
Marina Denegri
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Tartufata di Miranda, Festa del grano a Jelsi, Cena in bianco a Bojano, concerto dei Pooh a Campobasso e Alta Marea Festival a Termoli

REGIONE – lI 23 luglio porta in Molise una giornata ricca di appuntamenti culturali, mostre, tradizioni e spettacoli che raccontano l’identità del territorio nel pieno dell’estate 2026. Molisenews24.it ricorda che tra castelli, musei e borghi, la regione si anima con percorsi d’arte contemporanea, cartelloni estivi e celebrazioni storiche che continuano a coinvolgere comunità e visitatori. Le esposizioni di Civitacampomarano e Termoli proseguono il loro viaggio tra creatività e nuovi linguaggi visivi, mentre i programmi territoriali scandiscono l’estate con iniziative diffuse da giugno a settembre. Le tradizioni popolari restano protagoniste con la Festa del Grano di Jelsi, simbolo identitario del Molise, affiancata da eventi enogastronomici come la Tartufata di Miranda e la suggestiva Cena in bianco di Bojano. La serata si accende con la musica dei Pooh a Campobasso e con le atmosfere del Alta Marea Festival di Termoli, che continua a portare spettacoli e incontri sul litorale fino al 25 luglio

GLI EVENTI DEL 23 LUGLIO

Mostre d’arte

Collettiva “Humus”Castello Angioino, Civitacampomarano
La collettiva “Humus” prosegue nelle sale del Castello Angioino con opere di Marisa Boscia, Sandro Di Camillo, Lello Muzio e Mauro Presutti. Visitabile fino al 22 settembre.

Personali di Ingrid Hora e Silvia Mariotti MACTE, Termoli
Due percorsi espositivi dedicati alla crisi climatica e ai nuovi ecosistemi sospesi tra natura e artificialità. Mostre aperte fino al 26 settembre.

Cartelloni estivi e programmi territoriali

Sagre ed eventi enogastronomici

Tartufata di Miranda
La Tartufata di Miranda celebra uno dei prodotti simbolo del territorio con degustazioni, ricette tipiche e un’atmosfera autentica. Un appuntamento gastronomico che richiama appassionati e curiosi, ideale per scoprire il tartufo nero molisano.

Cena in bianco – Largo Convento, Bojano
Largo Convento si trasforma in una scenografia elegante per la Cena in bianco: tavole imbandite, dress code total white e una serata dedicata alla convivialità. Un evento che unisce gusto, stile e tradizione in un contesto suggestivo.

Festa del grano a Jelsi – Prosegue intanto a Jelsi la storica Festa del Grano, una delle celebrazioni più radicate del Molise, iniziata il 18 luglio e capace ogni anno di intrecciare devozione, folklore e memoria rurale. Un appuntamento che continua a richiamare visitatori e comunità locali, confermando la forza simbolica di una tradizione che attraversa generazioni.

Concerti e Spettacoli

Pooh in concerto – Campobasso
I Pooh tornano a Campobasso con uno spettacolo che ripercorre i grandi successi della loro carriera. Un evento molto atteso, capace di richiamare pubblico di ogni età e trasformare la serata in un viaggio musicale tra emozioni e ricordi.

Festival e Cultura

Alta Marea FestivalTermoli (fino al 25 luglio)
Il lungomare di Termoli continua ad animarsi con l’Alta Marea Festival: musica, spettacoli, incontri culturali e intrattenimento per residenti e turisti. Una rassegna che valorizza la città e accompagna l’estate fino al 25 luglio.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

25 luglio

Mostra mercato e Festival Internazionale della zampogna a Scapoli

25 luglio

Festa di San Cristoforo a Campobasso

Sagra Taccozze e fagioli a Santo Stefano

Secondo appuntamento di Un piano per Sepino con Ramin Bahrami

26 luglio

Vittoria Iannacone canta Noemi a Trivento

27 luglio

Alex Britti in concerto a Trivento

1 agosto

Debutta a Matese la prima edizione di Miss Rally del Matese: il concorso ufficiale che affianca il Rally del Matese 2026

Caparezza in concerto a Campobasso

Eddie Lang Jazz festival a Monteroduni (anche il 7)

7 agosto

Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Be2dda Tour

9 agosto

Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli

17 agosto

Antonello Venditti in concerto a Campobasso

8 settembre

Gianni Morandi in concerto a Campobasso

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