Prosegue il Settembre Isernino con la presentazione del libro “Cuore Puro” di Laura D’Angelo alla Biblioteca Comunale
REGIONE – Oggi, 23 settembre, sarà una giornata dedicata alla cultura. Molisenews24 ricorda la presentazione del libro “Cuore Puro” di Laura D’Angelo presso la Biblioteca Comunale. Un’occasione per immergersi in una storia intensa e riflettere insieme all’autrice sui temi che attraversano le pagine del suo romanzo.
GLI ALTRI EVENTI DEL 23 SETTEMBRE
Alle 18 presentazione libro “Cuore Puro” di Laura D’Angelo alla Biblioteca Comunale Michele Romano.
PROSSIMI EVENTI IN MOLISE
25 settembre
Alle 17.30 presentazione libro “La reazione a Isernia nel 1860, fatti e misfatti” di Don Giuliano Lilli e Pasquale Damiani all’Auditorium di Via Mazzini di Isernia.
Alle 18 presentazione libro “Volevo solo ballare” di Giuditta Di Cristinzi alla Biblioteca Comunale Michele Romano di Isernia.
Alle 18.30 Voci sotto le stelle: un viaggio nel mondo del canto lirico, opera, operetta, classica e dintorni al Chiostro Palazzo San Francesco ad Isernia.
26 settembre
Presentazione libro di Giulietta Bandiera “Saint Germain e il segreto dell’immortalità al Museo Sacrocam di Santa Croce di Magliano.
Festa di San Michele a Riccia.
27 settembre
Giornata Europea dell’Archeologia a Venafro, San Vincenzo al Volturno.
Campobasso ospita “Tutto in un abbraccio – Sfila la diversità”: moda, musica e inclusione sulla scalinata di San Leonardo.
Alle 22 concerto dei Nomadi a Riccia per la Festa di San Michele.
28 settembre
Giornata Europea dell’Archeologia a Venafro, San Vincenzo al Volturno, Isernia.
Festa di San Michele a Riccia.
29 settembre
Festa di San Michele Arcangelo ad Acquaviva Collecroce.
3 ottobre
A Termoli il convegno “Una mensa buona da pensare”.
4 ottobre
Massimo Di Cataldo in concerto a Camposarcone.