Il 22 settembre inizia l’autunno, una stagione che porta con sé atmosfere avvolgenti, tonalità dorate e il profumo della terra che cambia

REGIONE – Oggi, 22 settembre, non segnaliamo singoli eventi, ma celebriamo qualcosa di più grande: il primo giorno d’autunno, stagione di colori caldi, profumi intensi e appuntamenti che raccontano il territorio. La settimana che si apre sarà ricca di iniziative in tutta la regione. Tra le più attese, le Giornate Europee dell’Archeologia, che offriranno visite guidate, laboratori e aperture straordinarie nei siti storici, A Riccia, si festeggia San Michele, con riti religiosi, mercatini e momenti di convivialità che uniscono fede e tradizione: la musica sarà protagonista con il concerto dei Nomadi, storica band italiana pronta a emozionare il pubblico con i suoi brani intramontabili.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

23 settembre

Alle 18 presentazione libro “Cuore Puro” di Laura D’Angelo alla Biblioteca Comunale Michele Romano.

25 settembre

Alle 17.30 presentazione libro “La reazione a Isernia nel 1860, fatti e misfatti” di Don Giuliano Lilli e Pasquale Damiani all’Auditorium di Via Mazzini di Isernia.

Alle 18 presentazione libro “Volevo solo ballare” di Giuditta Di Cristinzi alla Biblioteca Comunale Michele Romano di Isernia.

Alle 18.30 Voci sotto le stelle… – un viaggio nel mondo del canto lirico, opera, operetta, classica e dintorni al Chiostro Palazzo San Francesco ad Isernia.

26 settembre

Presentazione libro di Giulietta Bandiera “Saint Germain e il segreto dell’immortalità al Museo Sacrocam di Santa Croce di Magliano.

Festa di San Michele a Riccia

27 settembre

Giornata Europea dell’Archeologia a Venafro, San Vincenzo al Volturno.

Campobasso ospita “Tutto in un abbraccio – Sfila la diversità”: moda, musica e inclusione sulla scalinata di San Leonardo.

Alle 22 concerto dei Nomadi a Riccia per la Festa di San Michele.

28 settembre

Giornata Europea dell’Archeologia a Venafro, San Vincenzo al Volturno, Isernia.

Festa di San Michele a Riccia.

29 settembre

Festa di San Michele Arcangelo ad Acquaviva Collecroce.

3 ottobre

A Termoli il convegno “Una mensa buona da pensare”.

4 ottobre

Massimo Di Cataldo in concerto a Camposarcone.