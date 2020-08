Grande attesa per il concerto del cantautore al Parco De Filippo. Al via la sesta edizione di Kiss Me Deadly e caccia al tesoro per bambini

REGIONE – Lunedì 24 agosto 2020 nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica di Molisenews24.

A Campobasso grande attesa per il concerto di Niccolò Fabi in concerto acustico al Parco De Filippo. Dal 24 al 28 agosto a Palazzo Gil Campobasso in programma la sesta edizione di Kiss Me Deadly. Nel programma odierno la proiezione del film “I Miserabili” dalle ore 21. Il 24 agosto “Caccia al Tesoro per bambini” con l’associazione clownterapia Paciok al Parco di via XXIV Maggio (prenotazioni al 339.7449466).

Fino al 31 agosto si può visitare la 12ª edizione della mostra diocesana di Termoli Larino intitolata “Imprevisto – Dialoghi d’arte” con le opere dell’artista @Michele Porsia e le opere di arte sacra della Diocesi di Termoli Larino. Al via Cinema Drive-In a Termoli con quattro appuntamenti: il 22 Ploi, il 29 Vita da pi, il 5 settembre Grand Hotel Budapest e il 12 La Pazza Gioia.

A Venafro fino al 28 agosto propone Comunicazione Empatica NonViolenta, Convivenza e gioco. Nella natura incontaminata dell’Oasi WWF Le Mortine, con un programma ricco di attività per imparare e crescere insieme. Per gli adulti, seminario di Comunicazione Empatica Nonviolenta con Luana De Falco, per i bambini, escursioni e laboratori creativi. Il seminario è adatto a genitori, single, coppie, educatori, insegnanti, counselor, e chiunque si interessi di crescita personale, educazione e comunicazione. Per informazioni e prenotazioni 334.7290001 o 346.6574950.

A Borgotufi di Castel Del Giudice è aperta la mostra #IlMoliseacasatua realizzata con le bellissime foto scattate dai fotografi che hanno partecipato al “challenge fotografico”, lanciato durante il lockdown, per valorizzare e far conoscere i luoghi più belli del Molise. Sarà aperta fino al 15 novembre.

PROSSIMI EVENTI

Il 25 agosto live di Luigi Farinaccio a San Giovanni in Galdo.

A Villa De Capoa ore 18 Estate NpL – Nati per leggere. Teatro per bambini l’ultimo dei tre eventi il e 27 agosto a Villa De Capoa.

Previste escursioni pomeridiane a Carpinone “Il Canyon e le Cascate di Carpinone” nei giorni il 22 agosto e 29 agosto sempre alle ore 17 su prenotazione a cura di MoliseExplorer.

Nathalie Caldonazzo e Francesco Branchetti al Teatro Verde di Termoli con “Passo a due pas de deux” il 28 agosto alle 21.30 (info e prenotazioni al 348 6055778). A Castello Monforte alle 21 concerto del duo Di Marzo – Muccitto in “Milonga de mis amores“.

Il 29 sentiero trekking sul Sentiero Frassati del Molise a Civitanova del Sannio (prenotazioni al 328.7639268).

Ricordiamo che è possibile segnalare gli eventi in Molise inviando una mail a info@molisenews24.it. Nella sezione eventi del sito è possibile trovare un archivio con il riepilogo dei principali eventi del mese.