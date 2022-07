Ultimo giorno a Termoli dell’RDS Festival, Festa del grano a Jelsi, Festa del pastore a Roccamandolfi, Festa patronale a Santa Cristina

REGIONE – Domenica 24 luglio 2022 nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica quotidiana di Molisenews24.it. Nella prima parte parleremo degli appuntamenti principali del giorno, quindi un’anticipazione di quelli dei prossimi giorni.

Le Sante Messe online

É domenica e sono sempre tantissime le Sante Messe trasmesse in streaming per chi, per vari motivi, non può partecipare alla celebrazione eucaristica in presenza. Vi segnaliamo le principali, nelle varie ore del giorno, affinché le esigenze di tutti possano essere soddisfatte. Alle 10 Santa Messa celebrata dal Santuario pontificio della Santa Casa di Loreto in streaming su www.santuarioloreto.it e sul canale YouTube “Santa Casa Loreto”; quella dalla Basilica di San Nicolò a Lecco su https://www.youtube.com/channel/UCnVJ3UeDZotfNEv33YSG2YA; quella dal Santuario della Madonna di Caravaggio in Piné, su https://www.facebook.c/santuariodipine/: quella dal Santuario Basilica della Madonna di San Marco in Bedonia sulla pagina Facebook del Seminario Vescovile di Bedonia https://www.facebook.com/SeminarBedonia/, sul suo canale Youtube https://bit.ly/3uD8wIP e quella dal Santuario di Santa Maria di Caravaggio a Milano su https://www.youtube.com/c/ParrocchiaSantaMariadiCaravaggioMilano. Alle 10.30 Santa Messa dalla parrocchia-Santuario di Santa Rita da Cascia su Youtube in diretta streaming dal sito www.srita.it. Alle 11 dal Santuario della Spogliazione di Assisi su https://www.mariavision.it/maria-vision-italia; dalla Basilica di Sant’Antonio da Padova su su https://www.santantonio.org/it/live-streaming; dal Santuario di Nostra Signora della Vittoria a Mignanego su https://www.facebook.com/santuariodellavittoria/. Alle 12 la Messa dal Santuario della Madonna delle Lacrime a Siracusa in diretta streaming su https://www.madonnadellelacrime.it/. Nel pomeriggio segnaliamo alle 16 la Messa dal Santuario di Santa Maria del Fonte a Caravaggio sul sito del Santuario. Alle 18 la Messa dalla Basilica di Sant’Antonio da Padova su https://www.santantonio.org/it/live-streaming.

Musei e mostre

Fino al 28 luglio, le sale del Castello Svevo a Termoli ospitano “Arte e tradizioni, dalla ruralità alla modernità”, una mostra che spazierà dai tempi dell’assoluta ruralità molisana a quelli nostri.

Fino all’11 settembre 2022,nelle sale del MACTE Museo di Arte Contemporanea di Termoli sarà visitabile “L’esca”, mostra con trenta opere provenienti da una collezione privata.

GLI ALTRI EVENTI DEL 24 LUGLIO

Proseguono gli eventi del cartellone estivo di Carovilli e Guglionesi.

Alle ore 11,00 a Villa De Capoa, a Campobasso, la giovane fisarmonicista pluripremiata Arianna Di Pasquale, sarà ospite dell’Associazione Amici della Musica Walter De Angelis

A Pietracupa la giornata conclusiva di “Rocciamorgia – il Molise di Mezzo tra arti e cultura”.

RSD Summer Festival accende l’estate termolese. Tre giorni all’insegna di eventi e grande musica. I protagonisti saranno Elodie, Coez, Franco 126, Gaia, J-AX, Gabbani, Achille Lauro, Sangiovanni, Rocco Hunt, Gazzelle, Madame, Max Pezzali, Noemi, Tommaso Paradiso. Insieme a loro ci sarà la vostra energia, tanta musica e i migliori Dj internazionali.

Festa del grano a Jelsi (proseguirà fino al 26 luglio) con motoraduno del grano in notturna e concerto della cover band di Ligabue.

Festa del pastore a Roccamandolfi.

Solennità patronale di Santa Cristina a Campomarino.

C’é tempo fino al 30 luglio per la consegna dei manoscritti per il Premio regionale di narrativa organizzato dal Comune di Campobasso e dall’Unione Lettori Italiani

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

25 luglio

Solennità patronale di Santa Cristina a Campomarino. Concerto di Ron, ingresso gratuito.

28 luglio

Dal 28 al 31 luglio ’Eddie Lang Jazz Festival a Monteroduni.

30 luglio

Prima serata di Restate in officina – Sepino2022.

22 agosto

Noyz Narcos aprià il Campobasso Summer Festival con la tappa campobassana del suo Virus Summer Tour.

23 agosto

Per il Campobasso Summer Festival Samuel presenterà dei brani del suo Elettronica Tour con il quale sta girando tutta Italia.

24 agosto

Da oggi fino al 28 agosto 2022 il grande ritorno a Sepino, Isernia e Campobasso di Sonika Poietica, la rassegna dedicata alle migliori espressioni della musica italiana.

25 agosto

Concerto di Frah Quintale per il Campobasso Summer Festival.