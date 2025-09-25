A Isernia presentazione dei libri “La reazione nel 1860” e “Volevo solo ballare” e serata musicale con “Voci sotto le stelle con opera”

REGIONE – Oggi, giovedì 25 settembre, una giornata ricca di appuntamenti attende Isernia, tra parole e note che raccontano il territorio e l’anima di chi lo vive. Molisenews24.it ricorda che si comincia alle 17.30 all’Auditorium di Via Mazzini con la presentazione del libro “La reazione a Isernia nel 1860, fatti e misfatti” di Don Giuliano Lilli e Pasquale Damiani, un viaggio nella storia locale tra documenti e riflessioni. Alle 18, la Biblioteca Comunale Michele Romano ospita “Volevo solo ballare” di Giuditta Di Cristinzi, un racconto personale e intenso che intreccia sogni, libertà e resilienza. Chiude la serata alle 18.30 “Voci sotto le stelle” al Chiostro di Palazzo San Francesco: un affascinante percorso musicale tra lirica, opera, operetta e classica, sotto il cielo di fine settembre. Un’occasione per lasciarsi incantare dalla bellezza della voce e dalla magia del repertorio senza tempo.

MOSTRE

Il 27 e 28 settembre, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2025, Isernia celebra la Fontana Fraterna con una mostra fotografica presso l’Archivio di Stato.

GLI ALTRI EVENTI DEL 25 SETTEMBRE

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

26 settembre

Presentazione libro di Giulietta Bandiera “Saint Germain e il segreto dell’immortalità al Museo Sacrocam di Santa Croce di Magliano.

Festa di San Michele a Riccia.

27 settembre

Giornata Europea dell’Archeologia a Venafro, San Vincenzo al Volturno.

Campobasso ospita “Tutto in un abbraccio – Sfila la diversità”: moda, musica e inclusione sulla scalinata di San Leonardo.

Alle 22 concerto dei Nomadi a Riccia per la Festa di San Michele.

28 settembre

Giornata Europea dell’Archeologia a Venafro, San Vincenzo al Volturno, Isernia.

Festa di San Michele a Riccia.

29 settembre

Festa di San Michele Arcangelo ad Acquaviva Collecroce.

2 ottobre

A Cambobasso la Fiera del cioccolato artigianale e delle dolcezze d’Italia (fino al 5 ottobre).

3 ottobre

A Termoli il convegno “Una mensa buona da pensare”.

4 ottobre

Massimo Di Cataldo in concerto a Camposarcone.