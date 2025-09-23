Molise protagonista ai Campionati Italiani di bocce femminili

Bronzo per Fernanda Ricciuti e quinto posto per Patrizia Melideo a Lainate. La Torre Vinchiaturo porta il Molise tra le eccellenze nazionali

LAINATE – Risultati di grande prestigio per il Molise ai Campionati Italiani Seniores femminili di Categoria C, disputati a Lainate (Milano). Due atlete tesserate con la società La Torre Vinchiaturo si sono infatti piazzate tra le prime otto della competizione individuale nazionale.

Medaglia di bronzo per Fernanda Ricciuti, capace di raggiungere la semifinale e arrendersi soltanto al termine di una sfida equilibratissima contro la neo-campionessa d’Italia, Teresa Rescigno della Garibaldi Pellezzano (Salerno), chiusa 12-11.

Quinto posto per Patrizia Melideo, che ha visto sfumare l’accesso alle semifinali sempre con il punteggio di 12-11, sconfitta dalla brianzola Carmen Fedel della società Bronzolo.

Il Presidente della FIB Molise, Giuseppe Formato, ha espresso grande soddisfazione per i risultati conseguiti, sottolineando come “questi piazzamenti confermino il valore delle nostre atlete e la crescita della realtà boccistica molisana anche a livello nazionale”.

“I complimenti vanno a entrambe le atlete, Fernanda Ricciuti e Patrizia Melideo, che hanno regalato al Molise boccistico una grande soddisfazione, così come il ringraziamento va a tutte le atlete e gli atleti che, con grande impegno, passione ed entusiasmo, si allenano quotidianamente e gareggiano in giro per l’Italia – ha concluso il Presidente Giuseppe Formato – Rivolgo, inoltre, un ringraziamento al tecnico Mario Perrella, che da anni lavora alla promozione dello sport delle bocce in rosa nella società di cui è presidente, La Torre Vinchiaturo, e in tutto il territorio regionale”.

Da rimarcare, inoltre, che si tratta della seconda medaglia di bronzo consecutiva conquistata dal Molise ai Campionati Italiani Seniores femminili, dopo quello ottenuto, a Vicenza, nel 2024 da Grazia Lanzillo.