Il 25 agosto mostre, sagre a Toro, Giochi popolari a Castelpetroso e la conferenza “Attraversamenti d’arte” a Tufara

REGIONE – Una nuova giornata ricca di appuntamenti tra arte, cultura e tradizioni locali anima il 25 agosto in Molise. Molisenews24.it ricorda che mostre fotografiche e collettive d’arte proseguono tra Bojano, Trivento, Poggio Sannita, Civitacampomarano e Termoli, mentre i cartelloni estivi dei principali centri del territorio continuano a scandire l’estate 2026 con programmi diffusi. Sul fronte delle feste popolari, Toro porta avanti Toro in Festa 2026, mentre Castelpetroso propone la prima edizione dei Giochi popolari castellani. A Tufara, infine, spazio alla cultura con Attraversamenti d’arte, incontro dedicato alla valorizzazione del patrimonio storico‑artistico del borgo.

GLI EVENTI DEL 25 AGOSTO

Mostre d’arte

Fino al 26 agosto 2026, nella sala museale di Palazzo Colagrosso a Bojano, la mostra fotografica collettiva “Le foto nel cassetto”

Prolungata fino al 29 agosto a Trivento la mostra collettiva di arti visive La mostra “Eleutheros – Altriventi”

Fino al 30 agosto 2026 Poggio Sannita ospita “ApPoggio il Cartoliniere”, la mostra di Antonio Mascia dedicata alla cartolina postale d’autore

Collettiva “Humus” – Castello Angioino, Civitacampomarano

La collettiva “Humus” prosegue nelle sale del Castello Angioino con opere di Marisa Boscia, Sandro Di Camillo, Lello Muzio e Mauro Presutti. Visitabile fino al 22 settembre.

Personali di Ingrid Hora e Silvia Mariotti – MACTE, Termoli

Due percorsi espositivi dedicati alla crisi climatica e ai nuovi ecosistemi sospesi tra natura e artificialità. Mostre aperte fino al 26 settembre.

Cartelloni estivi e programmi territoriali

Sagre e Feste

A Toro prosegue Toro in Festa 2026, la tradizionale celebrazione dedicata a San Mercurio, San Rocco, alla SS. Assunta e a Sant’Emidio, con appuntamenti che animano il paese per tutta la settimana.

Nel pomeriggio, dalle 16.30, Castelpetroso ospita la prima edizione dei Giochi popolari castellani, iniziativa che punta a valorizzare le tradizioni locali e a coinvolgere famiglie e visitatori.

Eventi culturali

Tufara accoglie “Attraversamenti d’arte”, conferenza dedicata alla riscoperta del patrimonio storico‑artistico del territorio. Un appuntamento pensato per mettere in dialogo comunità, studiosi e appassionati, rafforzando il percorso di valorizzazione culturale del borgo.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

26 agosto

Sagra del maiale allo spiedo a Tufara

27 agosto

Pane e Olio (Roccamandolfi): Manifestazione di valorizzazione territoriale nell’atrio della Casa Alloggio “De Filippis Bonaventura”, dedicata alla degustazione dell’olio locale e alla riscoperta del patrimonio olivicolo dell’area

28 agosto

Concerto de I Camaleonti a San Giovanni in Galdo

29 agosto

Festività di San Giovannello a Campobasso (anche il 30)

Dalle ore 20 appuntamento con la Magnastoria a Isernia

30 agosto

Raduno di auto d’epoca a Colletorto

8 settembre

Gianni Morandi in concerto a Campobasso

12 settembre

Concerto gratuito di Alexia a Cercemaggiore