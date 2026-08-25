Il 25 agosto mostre, sagre a Toro, Giochi popolari a Castelpetroso e la conferenza “Attraversamenti d’arte” a Tufara
REGIONE – Una nuova giornata ricca di appuntamenti tra arte, cultura e tradizioni locali anima il 25 agosto in Molise. Molisenews24.it ricorda che mostre fotografiche e collettive d’arte proseguono tra Bojano, Trivento, Poggio Sannita, Civitacampomarano e Termoli, mentre i cartelloni estivi dei principali centri del territorio continuano a scandire l’estate 2026 con programmi diffusi. Sul fronte delle feste popolari, Toro porta avanti Toro in Festa 2026, mentre Castelpetroso propone la prima edizione dei Giochi popolari castellani. A Tufara, infine, spazio alla cultura con Attraversamenti d’arte, incontro dedicato alla valorizzazione del patrimonio storico‑artistico del borgo.
GLI EVENTI DEL 25 AGOSTO
Mostre d’arte
Fino al 26 agosto 2026, nella sala museale di Palazzo Colagrosso a Bojano, la mostra fotografica collettiva “Le foto nel cassetto”
Prolungata fino al 29 agosto a Trivento la mostra collettiva di arti visive La mostra “Eleutheros – Altriventi”
Fino al 30 agosto 2026 Poggio Sannita ospita “ApPoggio il Cartoliniere”, la mostra di Antonio Mascia dedicata alla cartolina postale d’autore
Collettiva “Humus” – Castello Angioino, Civitacampomarano
La collettiva “Humus” prosegue nelle sale del Castello Angioino con opere di Marisa Boscia, Sandro Di Camillo, Lello Muzio e Mauro Presutti. Visitabile fino al 22 settembre.
Personali di Ingrid Hora e Silvia Mariotti – MACTE, Termoli
Due percorsi espositivi dedicati alla crisi climatica e ai nuovi ecosistemi sospesi tra natura e artificialità. Mostre aperte fino al 26 settembre.
Cartelloni estivi e programmi territoriali
- Eventi Estivi 2026 a Trivento: le iniziative da giugno a settembre
- Estate Venafrana 2026. tutti gli eventi da giugno a settembre
- Estate Isernina 2026: il programma completo
- Bonefro Estate 2026: il programma completo
- Campobasso presenta il Cartellone Estivo 2026
- Estate a Fossalto 2026: il programma completo tra sagre ed eventi
Sagre e Feste
A Toro prosegue Toro in Festa 2026, la tradizionale celebrazione dedicata a San Mercurio, San Rocco, alla SS. Assunta e a Sant’Emidio, con appuntamenti che animano il paese per tutta la settimana.
Nel pomeriggio, dalle 16.30, Castelpetroso ospita la prima edizione dei Giochi popolari castellani, iniziativa che punta a valorizzare le tradizioni locali e a coinvolgere famiglie e visitatori.
Eventi culturali
Tufara accoglie “Attraversamenti d’arte”, conferenza dedicata alla riscoperta del patrimonio storico‑artistico del territorio. Un appuntamento pensato per mettere in dialogo comunità, studiosi e appassionati, rafforzando il percorso di valorizzazione culturale del borgo.
PROSSIMI EVENTI IN MOLISE
26 agosto
Sagra del maiale allo spiedo a Tufara
27 agosto
Pane e Olio (Roccamandolfi): Manifestazione di valorizzazione territoriale nell’atrio della Casa Alloggio “De Filippis Bonaventura”, dedicata alla degustazione dell’olio locale e alla riscoperta del patrimonio olivicolo dell’area
28 agosto
Concerto de I Camaleonti a San Giovanni in Galdo
29 agosto
Festività di San Giovannello a Campobasso (anche il 30)
Dalle ore 20 appuntamento con la Magnastoria a Isernia
30 agosto
Raduno di auto d’epoca a Colletorto
8 settembre
Gianni Morandi in concerto a Campobasso
12 settembre
Concerto gratuito di Alexia a Cercemaggiore