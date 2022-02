Tanti gli eventi in programma: mostre, convegni, serate musicali. Ultime ore per iscriversi alle ciaspolate del weekend

REGIONE – Venerdì 25 febbraio nuova giornata di eventi in Molise, andiamo a vedere i principali e quelli dei prossimi giorni nella rubrica quotidiana di Molisenews24.it. Nella prima parte parleremo degli appuntamenti principali del giorno, quindi un’anticipazione di quelli dei prossimi giorni.

Musei e mostre

Nel Salone delle Feste di Castello Pandone a Venafro fino al prossimo 27 febbraio é visitabile la mostra “Nel segno dell’acqua”: il territorio e l’uso razionale delle risorse idriche partendo dalle evidenze archeologiche e dalle strutture superstiti dell’Acquedotto Augusteo di Venafro.

Presso Palazzo Gil a Campobasso é aperta la mostra su Giovanni Boldini “Il genio della linea, la magia del colore”: sarà visitabile fino al prossimo 28 febbraio, dal martedì alla domenica solo nell’orario pomeridiano. L’esposizione è prodotta e realizzata dalla Fondazione Molise Cultura, con il sostegno dalla Regione Molise, in collaborazione con MetaMorfosi Eventi e con la Fondazione Ferrara Arte e le Gallerie d’Arte Moderna e Contemporanea di Ferrara.

Fino al 15 maggio 2022 il MACTE Museo di Arte Contemporanea di Termoli presenta Le 3 Ecologie, una riflessione sull’ecologia declinata attraverso le opere di 11 artisti di diversa provenienza

GLI ALTRI EVENTI DEL 25 FEBBRAIO

Alle 11, presso la sede della scuola Secondaria di I grado Schweitzer di Termoli, si terrà un convegno sull’ecosostenibilità ambientale, per promuovere l’utilizzo dell’acqua pubblica e contribuire a una città plastic free.

A partire dalle ore 21 serata “Rino&Friends” (tribute Rino Gaetano) in programma alla Birrofficina di Termoli, in via dei Lecci 24 in compagna di Giovanni Oddo. Per informazioni e prenotazioni: 389/6215062.

Sono aperte le iscrizioni al corso di formazione per diventare guardia zoofila dell’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) in Campania. Il corso si terrà online. Le lezioni saranno gratuite e si terranno dal prossimo 21 marzo. Le domande per le iscrizioni potranno essere presentate entro il 13 marzo scrivendo all’email segreteriaguardiecampania@oipa.org.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

26 febbraio

Alle ore 18:30, nella Sala Cinema Sant’Antonio di Termoli, la professoressa Luigina Mortari, Docente all’Università di Verona, presenterà il suo ultimo testo “La politica della cura. Prendere a cuore la vita”. A dialogare con l’ospite saranno esponenti della vita politica e amministrativa del territorio. Ingresso libero.

Alle ore 18:30, presso il Cinema Sala Alphaville all’Ex Omni in Via Muricchio, a Campobasso, la giornalista di “Internazionale” Annalisa Camilli, autrice del podcast di successo Limoni, intreccerà i suoi ricordi del G8 Genova e il racconto di quei giorni attraverso immagini, voci e musiche di repertorio nel suo reading Limoni Live.

Alle ore 18 presso il Centro culturale “Concetta D’Antonio” di Frosolone presentazione del libro “Come una piccola nuvola” di Pierluigi Giorgio.

Ciaspolata serale a Valle Rotonda: Appuntamento ore 16 a Campitello Matese. Per informazioni e prenotazioni: WhatsApp: 328 471 8018; info@attraversoilmolise.org

27 febbraio

Ciaspolata a Campitello Matese, dalle ore 10. Per tutte le informazioni sul percorso, iscrizioni o altro contattare Guida GAE Michele Permanente al numero 3287639268. Prenotazione obbligatoria entro e non oltre le ore 15:00 di sabato 26 febbraio 2022

Ciaspolata a Campitello Matese della lunghezza di 5 km. Per informazioni e prenotazioni contattre Molisando al numero 3757237793

Ciaspolata lungo un suggestivo sentiero innevato che ci porterà sulla cima di Monte Campo 1.746, montagna simbolo di Capracotta., dalle ore 10. Per tutte le informazioni sul percorso, iscrizioni o altro contattare Guida GAE Michele Permanente al numero 3287639268. Prenotazione obbligatoria entro e non oltre le ore 15:00 di sabato 26 febbraio 2022

Ciaspolata tra i paesaggi incantati del Matese. Appuntamento ore 9.30 a Campitello Matese. Per informazioni e prenotazioni: WhatsApp: 328 471 8018; info@attraversoilmolise.org

Ciaspolata in Alto Molise a Pescopennataro. Per tutte le informazioni sul percorso, iscrizioni o altro contattare Guida GAE Michele Permanente 3287639268

Per l’ultima domenica di Carnevale appuntamento per grandi e per piccini al Palazzo Marchesale di Ripalimosani: dalle17 alle 19 laboratorio sul carnevale in lingua dei segni nella Stanza del Bianconoglio con Silvia Callocchia di Laboratori Inclusivi; alle 18 apertura della Stanza dei libri e del the per assaporare un the caldo, un poncio con dolci tipici di carnevale; alle 19 visione del documentario “Una giornata particolare – La Mascherata di Ripalimosani”

Dalle 14.45 Carnevale nel bosco: attività ludica per bambini da 4 a 12 anni nel Bosco di San Giacomo degli Sciavoni. Per prenotazioni: 5921343

6 marzo

Alle ore 18.30 presso il Palazzo dell’Ex-Gil a Campobasso concerto del Kalós Ensemble Orchestra da Camera di Campobasso con solista Maurizio Marino. Musiche dal ‘700 italiano alle più celebri colonne sonore italiane e di Hollywood. Biglietti su liveticket.it

13 marzo 2022

“Dodici note solo”, il tour attesissimo di Claudio Baglioni, farà tappa all’Auditorium Unità d’Italia di Isernia: voce, pianoforte e altri strumenti, con le composizioni più preziose del suo repertorio, protagonisti di un affascinante racconto in musica, suoni e parole, sui palchi di 56 tra i teatri lirici e di tradizione più prestigiosi del Belpaese.