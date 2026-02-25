Mostre a Campobasso e Termoli: da “De Fabula narratur” a “Manifesta Resistenza”, fino alle grandi esposizioni al Palazzo GIL e al MACTE
REGIONE – Oggi, 25 febbraio, mostre, installazioni e percorsi artistici si rincorrono tra palazzi storici e spazi espositivi, offrendo un’agenda ricca e curiosa per chi ha voglia di lasciarsi sorprendere. Molisenews24.it ricorda che dall’Atrio della Provincia al Circolo Sannitico, passando per il Palazzo GIL e arrivando fino al MACTE di Termoli, il territorio propone un vero e proprio tour tra linguaggi diversi, storie da scoprire e opere che parlano al presente con sensibilità e visioni differenti.
MOSTRE
Fino al 27 febbraio, presso l’Atrio della Provincia di Campobasso, si potrà visitare la mostra “De Fabula narratur”
Fino al 4 marzo, al Circolo Sannitico di Campobasso, la mostra “Manifesta Resistenza” di Michele Montano
Fino al 15 marzo 2026, il Palazzo GIL di Campobasso ospita una grande mostra dedicata ai 150 anni dalla nascita dell’Impressionismo
Fino 16 maggio 2026 il MACTE di Termoli presenta “Io, Testimone”, la mostra di Zehra Doğan curata da Francesca Guerisoli
Domenica 1 marzo a Palazzo Santoro, a Bojano, il Collettivo artistico Merge ospiterà l’anteprima della nuova selezione di immagini curata da Paolo Patruno, che presenterà per l’occasione 36 fotografie scelte appositamente per questa tappa.
PROSSIMI EVENTI IN MOLISE
26 febbraio
RadioLove fa tappa nell’aulka consiliare di Pietracatella con uno show dal vivo che riptroduce l’atmosfera di una trasmissione radiofonica.
27 febbraio
Alle 17, presso l’I.C. Alighieri Jovine di Campobasso, presentazione de “L’Officina delle emozioni”
28 febbraio
Convegno sulla micobatteriosi non tubercolare al Castello Pandone di Venafro
1 marzo
Tratturo Trail Molise a Capracotta
Pezza de casce Femminile, dalle ore 14, a Vinchiaturo
8 marzo
19° Esposizione Nazionale Canina del Sannio
15 marzo
“Musica a Palazza” a Palazzo Chiarulli a Ferrazzano
12 aprile
Michele Zarrillo in concerto all’Auditorium d’Italia di Isernia
12 maggio
Gran Galà di danza dedicato a Nureyev all’Auditorium d’Italia di Isernia
8 giugno
Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli
23 luglio
Pooh in concerto a Campobasso
1 agosto
Caparezza in concerto a Campobasso
7 agosto
Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Bedda Tour
9 agosto
Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli
19 agosto