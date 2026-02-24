Mostre a Campobasso e Termoli: da “De Fabula narratur” a “Manifesta Resistenza”, fino alle grandi esposizioni al Palazzo GIL e al MACTE

REGIONE – Oggi, 24 febbraio, mostre, installazioni e percorsi artistici si rincorrono tra palazzi storici e spazi espositivi, offrendo un’agenda ricca e curiosa per chi ha voglia di lasciarsi sorprendere. Molisenews24.it ricorda che dall’Atrio della Provincia al Circolo Sannitico, passando per il Palazzo GIL e arrivando fino al MACTE di Termoli, il territorio propone un vero e proprio tour tra linguaggi diversi, storie da scoprire e opere che parlano al presente con sensibilità e visioni differenti.

MOSTRE

Fino al 27 febbraio, presso l’Atrio della Provincia di Campobasso, si potrà visitare la mostra “De Fabula narratur”

Fino al 4 marzo, al Circolo Sannitico di Campobasso, la mostra “Manifesta Resistenza” di Michele Montano

Fino al 15 marzo 2026, il Palazzo GIL di Campobasso ospita una grande mostra dedicata ai 150 anni dalla nascita dell’Impressionismo

Fino 16 maggio 2026 il MACTE di Termoli presenta “Io, Testimone”, la mostra di Zehra Doğan curata da Francesca Guerisoli

Domenica 1 marzo a Palazzo Santoro, a Bojano, il Collettivo artistico Merge ospiterà l’anteprima della nuova selezione di immagini curata da Paolo Patruno, che presenterà per l’occasione 36 fotografie scelte appositamente per questa tappa.

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

27 febbraio

Alle 17, presso l’I.C. Alighieri Jovine di Campobasso, presentazione de “L’Officina delle emozioni”

28 febbraio

Convegno sulla micobatteriosi non tubercolare al Castello Pandone di Venafro

1 marzo

Tratturo Trail Molise a Capracotta

Pezza de casce Femminile, dalle ore 14, a Vinchiaturo

8 marzo

19° Esposizione Nazionale Canina del Sannio

15 marzo

“Musica a Palazza” a Palazzo Chiarulli a Ferrazzano

12 aprile

Michele Zarrillo in concerto all’Auditorium d’Italia di Isernia

12 maggio

Gran Galà di danza dedicato a Nureyev all’Auditorium d’Italia di Isernia

8 giugno

Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli

23 luglio

Pooh in concerto a Campobasso

1 agosto

Caparezza in concerto a Campoobasso

7 agosto

Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Bedda Tour

9 agosto

Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli

19 agosto

Claudio Baglioni in concerto all’Arena del Mare di Termoli