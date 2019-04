In diversi locali sarà possibile gustare degli aperitivi così come concerti di alcune band. Presentazione libri nel pomeriggio

Venerdì 26 aprile nuovi eventi in Molise. Partiamo da Campobasso che propone due eventi sportivi tra il pomeriggio e la sera mentre dalle 20 si accende la movida tra locali che propongono aperitivi e live musicali come quelli dei Button Stone e Barabba. A Castel del Giudice laboratori di pittura su pietra mentre a Termoli ci sarà la presentazione del libro “Tutto come prima” di Angelo Lupo Timini. A Venafro nel pomeriggio presentazione de “Il risolutore”, volume di Pierpaolo GIannubilo che è in corsa per il premio Strega 2019 mentre la sera concerto dei Paradise City. Da non perdere il doppio appuntamento di domani con la doppia rubrica sui principali eventi del weeekend e quelli per ballare.

Di seguito il programma con i principali eventi del giorno ricordando che è possibile segnalare gli eventi in Molise inviando una mail a info@molisenews24.it.

PROGRAMMA EVENTI IN MOLISE – 26 APRILE 2019

BAGNOLI DEL TRIGNO

Passio Domini. Rappresentazioni artistiche e scene sul Triduo pasquale con diorami della Passione di Cristo – S. Sepolcro e musiche della Settimana Santa, Chiesa S. Silvestro Papa (10-12.30)

CAMPOBASSO

Paolo Emilio Greco (c)arte da decifrare – Galleria Gino Marotta (dalle 8)

Imbrartiamo, Street art e Misteri. Laboratorio di Calligrafia: le basi della calligrafia a punta tronca – Sede Malatesta (15.30)

Mostra Steve McCurry – Icons – Palazzo Ex-GIL (17-20)

Ennebicì Campobassso vs Cestistica Campobasso semifinale playoff – Palavazzieri (18.45)

Happy Hour Night – Binario Café Club (20)

Friday Night – Bar Dieff (21)

Apd Ripolisani vs Larino – Campo Sportivo “don” Luigi Sturzo (21)

Button Stone live – Scusate il Ritardo Pizzeria Ristorante (21.30)

Barabba live – Zeppelin Pub 2 (22.30)

CASTEL DEL GIUDICE

Laboratori di pittura su pietra a Borgotufi – Borgotufi – Ocrà (8)

TERMOLI

Il mese delle lenti Transitios – Ottica Mascitto (dalle 9)

Fridays for future – Rio Vivo Camper Park (14.30)

Presentazione del libro “Tutto come prima” – Libreria Fahrenheit (18)

Aperidoc – Molidoc (20)

TRIVENTO

Mostra nuove installazioni all’uncinetto – Piazza Fontana, centro storico (tutto il giorno)

VENAFRO