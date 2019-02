All’UNIMOL al via la tre giorni sulla “Sostenibilità ed economia circolare”. In serata appuntamento con il gusto e il live di Sally Cangiano

Martedì 26 febbraio i nuovi appuntamenti in Molise. La nostra attenzione si focalizza su Campobasso dove al Dipartimento Agricoltura, Ambiente e Alimenti – Unimol si terrà la prima delle tre giornate di Agri for Food (seconda edizione). Studenti e aspiranti matricole “ricercatori scientifici universitari” per l’occasione che potranno cimentarsi e assistere a simulazioni di attività sperimentali e all’avanzamento delle conoscenze in campo agro-silvo-alimentare. Prosegue la mostra di Steve McCurry oltre alle offerte Bionike il corso Bartender. In serata spazio al gusto con l’appuntamento organizzato dalla Fondazione Italiana Somelier dal titolo “A proposito di … Formaggi”. Ma ci sarà anche modo di sperimentare la disciplina dell’arrampicata mentre a Binario 1 Café sarà possibile trovare Sally Cangiano Solo Project.

PROGRAMMA EVENTI IN MOLISE – 26 FEBBRAIO 2019

CAMPOBASSO

Agri for Food – Università degli Studi del Molise (9-18)

Giornata Bionikine – Farmacia Picca (dalle 10)

Corso Bartender 2019 – Bar School (17)

Mostra Steve McCurry – Icons – Palazzo Ex-GIL (17-20)

Pier Paolo Giannubilo “Il risolutore” – Circolo Sannitico (18.30)

A proposito di … Formaggi – Fondazione Italiana Somelier (20)

Corso base di arrampicata indoor – Palestra di arrampicata “Orizzonti Verticali” (20.30)

Sally Cangiano Solo Project – Binario 1 Café (21)

